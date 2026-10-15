Lộ loạt tồn tại tại bến bãi ven sông Đáy ở Ninh Bình, động thái đáng chú ý của Chủ tịch UBND xã Ý Yên

Không chỉ tại khu vực Công ty TNHH Vũ Văn Cường, hồ sơ kiểm tra cuối tháng 9/2026 còn ghi nhận nhiều nội dung vi phạm liên quan đến các cơ sở đóng tàu, bến bãi và điểm tập kết than ven sông Đáy, thuộc xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình.

Nhiều cơ sở đóng tàu, bến bãi bị lập biên bản

Ngoài những nội dung liên quan đến Công ty TNHH Vũ Văn Cường được cơ quan chuyên môn ghi nhận trong đợt kiểm tra ngày 30/9/2026, tại xã Ý Yên còn có nhiều cơ sở đóng tàu, bến bãi khác được lập biên bản về các hành vi liên quan đến lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi và đê điều.

Theo Biên bản vi phạm hành chính số 17/BB-VPHC lập ngày 30/9/2026 tại vị trí Km154+650 đê tả Đáy, thuộc thôn Cầu Cổ 2, xã Ý Yên, chủ cơ sở Bùi Văn Thanh bị ghi nhận nhiều nội dung vi phạm.

Cụ thể, tại khu vực này có 4 tàu đang được đóng mới, với kích thước lần lượt là 50m x 10m x 1,2m; 50m x 10m x 0,6m; 40m x 8m x 0,6m và 30m x 8m x 0,6m. Biên bản cũng ghi nhận 5 container đặt trên bãi, 3 lán tạm có bao che xung quanh, các vi phạm cũ còn tồn tại và một trạm trộn bê tông tươi được xác định xây dựng từ năm 2018, không có trong nội dung cấp phép.

Hàng loạt xưởng đóng tàu thuyền ở ven sông Đáy xã Ý Yên ngăn dòng chảy trong mùa mưa bão - (ảnh Nhật Tân).

Những nội dung này đặt ra yêu cầu làm rõ tình trạng pháp lý của từng hạng mục, phạm vi hoạt động được cấp phép tại cơ sở và việc thực hiện các biện pháp xử lý đối với những tồn tại đã được ghi nhận.

Cũng tại thôn Cầu Cổ 2, ở vị trí Km155+400 đê tả Đáy, Công ty TNHH Dương Gia bị lập biên bản vào khoảng 9h ngày 25/9/2026.

Theo biên bản, tại cơ sở này còn tồn tại các vi phạm trên bãi; nhà quản lý được ghi nhận xây dựng không đúng quy định trong quyết định của UBND tỉnh Nam Định trước đây. Công trình được xác định xây dựng từ năm 2008.

Tại vị trí Km154+300 đê tả Đáy, cơ sở của bà Nguyễn Thị Hiền cũng bị lập biên bản trong ngày 25/9/2026. Nội dung ghi nhận gồm việc chất khoảng 290m³ cát trên bãi sông khi không có giấy phép của UBND tỉnh và một nhà mái tôn còn tồn tại trên bãi, được xác định xây dựng từ năm 2010.

Theo nội dung biên bản, bà Hiền trình bày số hàng này được nhập về từ khoảng 3 năm trước nhưng chưa tiêu thụ hết, hiện vẫn còn tồn đọng tại bãi. Gia đình đang khắc phục, giải tỏa dần lượng hàng.

Bãi tập kết có chất màu đen kịt ngay ven sông Đáy thuộc địa bàn xã Ý Yên - (ảnh Nhật Tân).

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Ý Yên, các trường hợp nêu trên thuộc nhóm cơ sở bến bãi và xưởng đóng tàu thuyền.

Việc hồ sơ kiểm tra ghi nhận nhiều hạng mục có thời điểm xây dựng từ các năm 2008, 2009, 2010 và 2018 đặt ra yêu cầu rà soát quá trình quản lý, sử dụng mặt bằng và kết quả xử lý tại từng cơ sở. Cần làm rõ những hạng mục nào đã được kiểm tra, yêu cầu khắc phục hoặc xử lý vi phạm; những nội dung nào vẫn còn tồn tại và nguyên nhân chưa được giải quyết dứt điểm.

Doanh nghiệp tập kết than trên bãi sông bị lập biên bản

Trong ngày 30/9/2026, đoàn kiểm tra cũng lập biên bản đối với Công ty TNHH Than Hà Nam Ninh tại vị trí Km154+650 đê tả Đáy.

Theo biên bản, doanh nghiệp bị ghi nhận hành vi để than trên bãi sông khi không có giấy phép của UBND tỉnh. Ngoài ra, tại khu vực này còn có nhiều công trình được ghi nhận xây dựng từ các năm trước, gồm nhà quản lý xây dựng năm 2016; nhà kho xây dựng năm 2009 và năm 2012; nhà ăn xây dựng năm 2017; lán để xe lắp dựng năm 2016; tường bao, trụ cổng xây dựng năm 2014 và lán che than.

Theo phần trình bày trong biên bản, ông Nguyễn Tất Thắng, đại diện tổ chức vi phạm, cho biết đã tiếp nhận bãi Yên Bằng từ năm 2019 và các công trình trên bãi được giữ nguyên, không thay đổi kể từ thời điểm tiếp nhận.

Bãi có chất màu đen kịt chìm trong nước trong mùa mưa bão - (ảnh Nhật Tân).

Những nội dung được ghi nhận đặt ra yêu cầu làm rõ hồ sơ pháp lý của các công trình, phạm vi được phép sử dụng mặt bằng và quá trình quản lý, xử lý những tồn tại tại cơ sở. Đặc biệt, cần xác định cụ thể tình trạng pháp lý của từng hạng mục được xây dựng từ nhiều năm trước và kết quả thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng sau kiểm tra.

Bãi tập kết vật liệu màu đen sát sông Đáy

Trong quá trình ghi nhận thực tế ngày 31/8/2026, phóng viên phát hiện một bãi tập kết vật liệu màu đen nằm ven sông Đáy, cách cây xăng dầu 189 khoảng 50m theo hướng về khu Ninh Mật. Tại hiện trường, nhiều đống vật liệu màu đen được chất thành khối lớn. Một số đống được phủ bạt xanh, cam, trong khi nhiều vị trí vẫn để lộ thiên hoặc có phần bạt che bị hở, rách.

Bên trong khu vực có hệ thống máy móc đặt gần sông, máy sàng tuyển và dây chuyền băng tải phục vụ hoạt động nghiền, sàng, lọc vật liệu. Ngoài ra, tại bãi còn có các công trình nhà tạm, lán điều hành và một cầu cảng bê tông vươn ra sát mép nước.

Phóng viên ghi nhận máy xúc hoạt động tại khu vực cầu cảng, phục vụ việc bốc dỡ vật liệu giữa phương tiện đường thủy và bãi tập kết.

Bề mặt bãi có nhiều vị trí đọng nước sẫm màu. Một số đống vật liệu được để ngoài trời, chưa được che phủ kín. Hiện trạng này đặt ra câu hỏi về việc quản lý vật liệu, thu gom nước mưa và các biện pháp ngăn ngừa bụi, cặn hoặc vật liệu phát tán ra khu vực xung quanh.

Xưởng đóng tàu thuyền Công ty TNHH Vũ Văn Cường ngăn dòng chảy sông Đáy - (ảnh Nhật Tân).

Đến ngày 18/9/2026, khi phóng viên quay trở lại, mực nước sông Đáy dâng cao, tràn vào khu vực bãi tập kết và vùng đất ven sông. Nhiều vị trí có vật liệu màu đen, nhà xưởng và đường nội bộ bị nước bao quanh; một phần mặt bằng bị ngập sâu.

Ghi nhận cho thấy, khu vực tập kết vật liệu và các hạng mục trên bãi chịu ảnh hưởng khi nước sông dâng cao. Tuy nhiên, loại vật liệu được tập kết tại đây, mức độ phát tán theo dòng nước và tác động thực tế đến chất lượng nguồn nước cần được cơ quan chức năng kiểm tra, xác định.

Đáng chú ý, việc các đống vật liệu màu đen nằm trong khu vực bị ngập đặt ra yêu cầu làm rõ phương án lưu chứa, che phủ, thu gom nước chảy tràn và biện pháp phòng ngừa nguy cơ vật liệu phát tán ra sông Đáy trong điều kiện mưa lớn, nước dâng cao.

Nhiều cơ sở ven sông bị nước bao vây khi mực nước dâng cao

Không riêng bãi tập kết vật liệu màu đen, trong đợt ghi nhận ngày 18/9/2026, phóng viên còn chứng kiến nhiều cơ sở đóng tàu, bến bãi ven sông Đáy bị nước bao quanh khi mực nước dâng cao. Tại một số đoạn sông, nhiều tàu thuyền, sà lan neo đậu gần nhau.

Loạt biên bản kiểm tra của của Hạt quản lý đê Ý Yên về các bến bãi, xưởng đóng tàu ở ven sông Đáy - (ảnh Nhật Tân).

Đáng chú ý, khu vực trạm trộn bê tông Việt Nhật bị ngập nước trên diện rộng. Nước dâng vào sân bãi, sát chân các công trình nhà xưởng và gần khu vực xi-lô chứa vật liệu. Hoạt động sản xuất, vận chuyển tại khu vực bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập.

Đối với các cơ sở sản xuất, tập kết vật liệu ven sông, việc nước dâng cao có thể làm gia tăng nguy cơ phát tán vật liệu, cuốn trôi cặn bẩn hoặc ảnh hưởng đến các khu vực lưu chứa hóa chất, phụ gia nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Trong bối cảnh mưa lớn, nước sông dâng cao, việc rà soát hiện trạng các bến bãi, xưởng đóng tàu, trạm trộn bê tông và khu vực tập kết vật liệu ven sông Đáy là cần thiết. Công tác kiểm tra không chỉ nhằm xác định việc chấp hành quy định về đê điều mà còn phải đánh giá phương án bảo đảm an toàn công trình, khả năng thoát lũ và phòng ngừa sự cố môi trường.

Động thái "lạ" từ xã Ý Yên

Liên quan đến những bất cập tại khu vực ven sông Đáy thuộc xã Ý Yên, ngày 7/9/2026, phóng viên đã liên hệ UBND xã để đề nghị làm việc về tình trạng các bến bãi, xưởng đóng tàu và trạm trộn bê tông hoạt động tại khu vực này.

Tuy nhiên, đến ngày 7/10, sau một tháng liên hệ, phóng viên vẫn chưa thể làm việc trực tiếp với lãnh đạo xã hoặc các phòng, ban chuyên môn liên quan để trao đổi đầy đủ về những nội dung nêu trên.

Trạm trộn bê tông bị ngập trong nước - (ảnh Nhật Tân).

Ngày 13/10, phóng viên tiếp tục đến trụ sở UBND xã Ý Yên để đề nghị bố trí lịch làm việc. Tại đây, phóng viên được trao đổi với đại diện Phòng Nông nghiệp và Môi trường và tiếp cận một số tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra các cơ sở ven sông.

Sáng 15/10, phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Vũ Văn Vui, Chủ tịch UBND xã Ý Yên, để trao đổi về lịch làm việc. Theo nội dung trao đổi qua tin nhắn, ông Vui chưa trả lời cụ thể đề nghị bố trí lịch làm việc. Đến thời điểm hoàn thiện bài viết, phóng viên chưa nhận được phản hồi tiếp theo từ lãnh đạo xã Ý Yên.

Trước đó, trong cuộc trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Vui cho biết đã giao Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực làm việc. Tuy nhiên, sau đó phóng viên chưa nhận được lịch cụ thể để trao đổi với lãnh đạo xã. Buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường cũng chưa thực hiện được do lãnh đạo phòng bận công tác.

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009 GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Như vậy, dù đã nhiều lần liên hệ và trực tiếp đến trụ sở UBND xã, phóng viên vẫn chưa có buổi làm việc đầy đủ với lãnh đạo địa phương để làm rõ quá trình quản lý, kết quả xử lý vi phạm và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Những nội dung phóng viên tiếp cận được đến nay chủ yếu là thông tin từ đại diện phòng chuyên môn và hồ sơ kiểm tra được cung cấp.

Trước đó, ngày 28/9/2026, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 6907/UBND-VP3 về tăng cường quản lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi.

Theo văn bản, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với lực lượng công an và lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy định. Đồng thời, các địa phương phải tổ chức xử lý dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, đặc biệt là các vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đê điều và khả năng thoát lũ.

Văn bản cũng đề cập khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy thuộc xã Ý Yên là một trong những địa bàn cần chú trọng quản lý, xử lý.

Từ những nội dung được ghi nhận trong hồ sơ kiểm tra và hiện trạng thực tế tại khu vực ven sông Đáy, vấn đề cần được làm rõ không chỉ là tình trạng pháp lý của từng công trình, bến bãi mà còn là kết quả thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục sau kiểm tra.

Các cơ quan chức năng cần thông tin cụ thể về phạm vi được phép hoạt động của từng cơ sở, tình trạng pháp lý của các công trình tồn tại lâu năm, kết quả xử lý những hành vi đã được ghi nhận và phương án bảo đảm an toàn đê điều, thoát lũ, bảo vệ môi trường.

Video hàng loạt tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy ở Ninh Bình: