Công an Nghệ An huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ khẩn trương giúp dân vùng lũ

Ngày 25/7, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của người dân xã Chiêu Lưu và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ngành: Ủy ban MTTQ tỉnh, Xây dựng, Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã Chiêu Lưu phải chủ động, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ.

Tặng quà, thăm hỏi, động viên người dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chia sẻ với những mất mát, thiệt hại nặng nề của những gia đình có nhà bị cuốn trôi và những gia đình bị thiệt hại về tài sản. Đồng thời, mong người dân cố gắng vượt lên khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, tích cực, sâu sát của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã Chiêu Lưu trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt. Nhờ đó, tính mạng của người dân trên địa bàn xã đã được đảm bảo tuyệt đối, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu xã Chiêu Lưu phối hợp với các lực lượng huy động nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị để thông tuyến Quốc lộ 7A, và các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã, từ đó tạo điều kiện cho việc tiếp cận, hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại được dễ dàng hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã trao tặng 2 tỷ đồng của Ban vận động quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An cho xã Chiêu Lưu.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, nhiều xã vùng cao ở miền Tây Nghệ An như Mường Xén, Na Loi, Mỹ Lý, Bắc Lý, Keng Đu, Lượng Minh, Hữu Khuông, Nga My… rơi vào tình trạng chia cắt, cô lập với tổng cộng hơn 8.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Chiêu Lưu là một trong những xã chịu thiệt hại nặng, bùn đất tràn ngập, giao thông ách tắc, nhiều hộ dân phải sơ tán.

Trước đó, từ ngày 23/7, Công an tỉnh đã điều động khẩn cấp 100 cán bộ chiến sĩ lên các địa bàn vùng lũ, hỗ trợ sơ tán dân, đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ và khắc phục hậu quả. Đến ngày 24/7, thêm 240 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu được tăng cường đến 8 xã bị ảnh hưởng nặng.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân vùng lũ đến nơi an toàn.

Có mặt trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an tại xã Chiêu Lưu, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Công an xã Chiêu Lưu cũng như các tổ công tác được Công an tỉnh điều động lên hỗ trợ người dân phải phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng khác nhanh chóng bố trí, triển khai lực lượng dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn đất với phương châm nước rút đến đâu, khắc phục đến đó.

Công an tỉnh đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ lên các địa bàn vùng lũ, hỗ trợ sơ tán dân, đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Không chỉ hiện diện nơi gian khó, Công an tỉnh Nghệ An còn tiên phong trong các hoạt động hỗ trợ hậu cần. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, lực lượng công an đã tổ chức lễ phát động quyên góp, thu được khoảng 2 tỷ đồng. Đồng thời, vận động nhiều nhà hảo tâm tiếp tục hướng về bà con vùng lũ, giúp họ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

