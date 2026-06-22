Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội (từ 16-31/5/2026)

STT Biển số Thời gian vi phạm Hành vi vi phạm

28R-002.77 16-05-2026 10:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26A-114.60 16-05-2026 13:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-346.86 19-05-2026 11:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36L101240 19-05-2026 11:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-477.03 19-05-2026 11:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-473.60 19-05-2026 11:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

28H1-311.88 19-05-2026 11:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14E-015.62 19-05-2026 11:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-710.58 19-05-2026 11:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-189.74 19-05-2026 12:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-137.95 19-05-2026 12:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-249.54 19-05-2026 12:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-572.97 19-05-2026 12:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89H-053.34 19-05-2026 12:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-431.76 19-05-2026 12:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-983.10 19-05-2026 12:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-371.66 19-05-2026 12:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17A-507.08 19-05-2026 12:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-459.40 20-05-2026 08:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-946.29 20-05-2026 08:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19RM-03261 20-05-2026 08:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-975.86 20-05-2026 08:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-444.03 20-05-2026 08:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-823.18 20-05-2026 09:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-078.14 20-05-2026 09:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-001.51 20-05-2026 09:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30H-582.67 20-05-2026 09:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36LD-004.13 20-05-2026 09:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17A-437.40 20-05-2026 09:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-459.13 20-05-2026 09:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18C-119.82 20-05-2026 09:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-589.21 20-05-2026 09:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37K-601.79 20-05-2026 09:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-573.50 20-05-2026 09:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89C-310.28 20-05-2026 09:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-497.03 20-05-2026 10:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-024.81 21-05-2026 12:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36G-002.47 21-05-2026 12:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34A-917.27 21-05-2026 12:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-871.27 21-05-2026 12:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-946.36 21-05-2026 12:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-544.97 21-05-2026 12:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-907.49 21-05-2026 12:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-647.55 21-05-2026 13:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-483.73 21-05-2026 13:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-190.81 21-05-2026 13:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19A-942.76 21-05-2026 13:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21D-001.59 21-05-2026 13:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-896.72 21-05-2026 13:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-284.74 22-05-2026 10:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-625.66 25-05-2026 10:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21C-077.65 26-05-2026 08:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-532.85 26-05-2026 10:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12C-124.31 26-05-2026 10:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-102.83 26-05-2026 10:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-103.11 26-05-2026 10:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-190.93 26-05-2026 10:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

89H-049.50 26-05-2026 11:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36E-005.86 26-05-2026 11:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-065.28 26-05-2026 11:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-542.81 26-05-2026 11:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34A-390.83 26-05-2026 12:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19C-132.24 26-05-2026 12:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-920.41 26-05-2026 12:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-755.17 26-05-2026 12:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19A-649.16 26-05-2026 12:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-324.23 26-05-2026 12:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-693.72 26-05-2026 12:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-487.53 26-05-2026 12:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37C-561.42 26-05-2026 12:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88K5230 27-05-2026 09:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-122.67 27-05-2026 10:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-117.06 27-05-2026 15:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30H-243.78 27-05-2026 15:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-377.32 27-05-2026 15:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-174.72 27-05-2026 15:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-833.52 27-05-2026 15:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15A-844.56 29-05-2026 11:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-042.94 29-05-2026 11:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-588.52 29-05-2026 11:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-153.45 29-05-2026 12:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90A-164.55 29-05-2026 12:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-118.70 29-05-2026 13:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-307.87 29-05-2026 13:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-497.30 30-05-2026 10:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h