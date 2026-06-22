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Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội (từ 16-31/5/2026)

Thứ hai, 15:31 22/06/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 16-31/5/2026.

Danh sách phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 16-31/5/2026

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 16/5/2026 đến ngày 31/5/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 417 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ "Xử phạt nguội".

Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội (từ 16-31/5/2026) - Ảnh 1.

Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện bị xử lý phạt nguội từ ngày 16-31/5/2026. Ảnh minh họa: TL

1. Tuyến Quốc lộ 1: 127 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36K-192.70

19-05-2026 10:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36BF-025.03

19-05-2026 10:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3.

34A-658.01

19-05-2026 10:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-565.89

19-05-2026 10:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-875.47

19-05-2026 10:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B8-346.79

19-05-2026 12:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-872.15

19-05-2026 12:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-501.46

19-05-2026 12:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-427.80

19-05-2026 12:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-250.83

19-05-2026 12:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-615.22

19-05-2026 12:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15B-167.28

20-05-2026 10:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-660.62

20-05-2026 10:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-396.55

20-05-2026 10:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-539.76

20-05-2026 10:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-325.13

20-05-2026 11:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-059.52

20-05-2026 11:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99H-046.33

20-05-2026 11:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-130.34

20-05-2026 11:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-263.54

20-05-2026 13:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AS-031.71

20-05-2026 14:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B8-076.59

20-05-2026 14:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AS-030.83

20-05-2026 14:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-085.14

20-05-2026 14:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

59V1-186.54

20-05-2026 15:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-098.41

20-05-2026 15:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-357.21

20-05-2026 15:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-159.48

20-05-2026 15:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-526.75

20-05-2026 15:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36BA-035.92

20-05-2026 15:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35H-609.96

20-05-2026 15:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-612.58

20-05-2026 16:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-855.99

20-05-2026 16:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B4-534.34

20-05-2026 16:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36AD-171.22

20-05-2026 16:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-951.86

20-05-2026 16:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29C-801.65

20-05-2026 17:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-4-21.41

21-05-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18D1-699.75

21-05-2026 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-274.74

21-05-2026 10:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36RM-004.02

21-05-2026 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

12RM-017.31

21-05-2026 11:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AT-025.64

21-05-2026 11:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-924.20

22-05-2026 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-537.29

22-05-2026 09:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B5-774.12

22-05-2026 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36D1-473.83

22-05-2026 09:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-343.81

22-05-2026 09:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-031.18

22-05-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-232.71

22-05-2026 09:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-183.17

22-05-2026 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-181.58

22-05-2026 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-445.56

22-05-2026 09:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15A-765.77

22-05-2026 10:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-182.15

22-05-2026 10:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-089.87

22-05-2026 11:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H687.02

22-05-2026 11:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14K-016.54

22-05-2026 11:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-231.14

22-05-2026 12:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30X-0545

22-05-2026 12:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h

36A-498.14

22-05-2026 12:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-272.83

22-05-2026 12:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-186.24

22-05-2026 12:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

81RM-013.03

23-05-2026 09:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35K1-563.73

23-05-2026 09:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B3-474.82

23-05-2026 09:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-344.40

23-05-2026 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-315.28

23-05-2026 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-413.27

23-05-2026 11:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

50E-390.71

23-05-2026 12:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-419.20

23-05-2026 13:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B1-726.49

23-05-2026 13:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36BC-100.41

23-05-2026 13:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36AD-662.67

23-05-2026 13:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-539.80

23-05-2026 13:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-181.55

23-05-2026 13:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37E1-010.82

24-05-2026 15:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-542.01

25-05-2026 13:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-260.21

25-05-2026 13:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-212.20

25-05-2026 15:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-335.96

25-05-2026 15:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-103.79

26-05-2026 12:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37H-117.94

26-05-2026 12:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-467.76

26-05-2026 12:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-444.49

26-05-2026 12:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29B-513.44

26-05-2026 12:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-122.35

26-05-2026 12:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-172.98

26-05-2026 12:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-737.61

26-05-2026 12:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-147.18

26-05-2026 13:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-210.55

26-05-2026 16:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-473.57

26-05-2026 16:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-639.36

26-05-2026 16:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-155.37

26-05-2026 16:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-938.73

26-05-2026 16:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B7-923.06

26-05-2026 16:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-984.53

26-05-2026 16:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

61B2-297.89

26-05-2026 16:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B4-952.16

27-05-2026 15:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

100

36K-233.72

27-05-2026 16:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

101

36K-629.61

27-05-2026 17:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

102

36K-182.08

27-05-2026 17:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

103

36C-166.89

27-05-2026 17:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

104

36K-625.14

27-05-2026 17:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

105

36A-713.05

27-05-2026 17:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

106

36A-995.25

27-05-2026 17:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

107

36A-870.65

28-05-2026 09:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

108

36K-188.38

28-05-2026 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

109

30H-107.87

28-05-2026 14:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

110

36AC-712.60

28-05-2026 15:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

111

36C1-503.90

28-05-2026 15:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

112

14AX-009.22

28-05-2026 15:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

113

36A-782.88

28-05-2026 16:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

114

98AG-070.15

28-05-2026 17:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

115

36L6-000.53

28-05-2026 17:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

116

36C2-175.89

28-05-2026 17:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

117

30M-862.45

28-05-2026 17:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

118

36AC-611.09

28-05-2026 17:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

119

36K-851.93

28-05-2026 17:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

120

29U9-9429

28-05-2026 17:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

121

37F2-888.13

29-05-2026 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

122

38A-667.26

29-05-2026 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

123

36AA-414.15

29-05-2026 09:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

124

36C1-574.32

29-05-2026 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

125

36B2-826.93

29-05-2026 10:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

126

36C1-489.12

29-05-2026 10:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

127

36B-306.29

29-05-2026 10:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2. Tuyến Quốc lộ 10: 08 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian

vi phạm

Hành vi vi phạm

1.

36A-285.21

26-05-2026 08:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2.

36A-590.36

26-05-2026 08:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36D-004.36

26-05-2026 09:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-352.69

26-05-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-411.08

26-05-2026 10:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-736.33

26-05-2026 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-508.34

26-05-2026 10:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-134.16

29-05-2026 11:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3. Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 82 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian

vi phạm

Hành vi vi phạm

1.

36A-628.76

18-05-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2.

34A-160.09

18-05-2026 09:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

3.

29H-344.29

18-05-2026 09:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4.

29H-344.29

18-05-2026 10:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5.

35A-664.84

18-05-2026 10:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6.

30F-681.38

18-05-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-225.81

18-05-2026 10:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-366.72

18-05-2026 11:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29D-058.25

18-05-2026 11:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29A-540.13

18-05-2026 11:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-136.89

18-05-2026 11:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-208.28

18-05-2026 11:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-449.09

19-05-2026 08:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

17B-019.19

19-05-2026 08:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-069.89

19-05-2026 08:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-819.02

19-05-2026 08:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-631.02

19-05-2026 08:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19A-838.01

19-05-2026 08:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-935.21

19-05-2026 08:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-522.88

19-05-2026 08:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-059.63

19-05-2026 09:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-078.97

19-05-2026 09:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-820.43

19-05-2026 09:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-180.36

19-05-2026 09:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-249.13

19-05-2026 09:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-854.05

19-05-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-286.59

19-05-2026 09:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34A-870.02

19-05-2026 09:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-041.27

19-05-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-107.24

19-05-2026 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-155.60

19-05-2026 09:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

89A-189.54

19-05-2026 10:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-029.27

25-05-2026 08:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-900.61

25-05-2026 08:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-641.69

25-05-2026 08:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34H-041.07

25-05-2026 09:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29C-339.93

25-05-2026 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-353.56

25-05-2026 09:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

29B-612.17

25-05-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98H-058.97

25-05-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-079.84

25-05-2026 10:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-885.81

25-05-2026 10:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-826.17

25-05-2026 10:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29A-238.55

25-05-2026 10:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22A-412.95

25-05-2026 10:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36D-026.24

28-05-2026 07:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

61K-311.28

28-05-2026 07:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-249.13

28-05-2026 07:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-427.84

28-05-2026 07:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-033.57

28-05-2026 08:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-175.36

28-05-2026 08:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29F-055.69

28-05-2026 08:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-755.80

28-05-2026 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-190.91

28-05-2026 09:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-009.94

28-05-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-084.97

28-05-2026 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-059.63

30-05-2026 07:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-980.11

30-05-2026 07:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-910.58

30-05-2026 07:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30K-777.29

30-05-2026 07:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-352.02

30-05-2026 07:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-092.98

30-05-2026 07:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-417.29

30-05-2026 07:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-669.61

30-05-2026 07:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-489.24

30-05-2026 08:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-566.24

30-05-2026 08:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-344.93

30-05-2026 09:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-587.75

30-05-2026 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-901.65

31-05-2026 07:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-328.79

31-05-2026 07:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29A-954.15

31-05-2026 07:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-070.00

31-05-2026 07:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17A-246.87

31-05-2026 08:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-998.18

31-05-2026 08:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99H-030.73

31-05-2026 08:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-527.10

31-05-2026 08:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18C-137.96

31-05-2026 08:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-134.47

31-05-2026 09:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89A-099.47

31-05-2026 09:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-395.43

31-05-2026 09:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-024.52

31-05-2026 09:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99H-124.84

31-05-2026 09:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4. Tuyến Quốc lộ 47B: 25 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

11A-003.27

22-05-2026 09:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

38A-816.92

22-05-2026 10:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-077.73

22-05-2026 10:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-801.52

22-05-2026 10:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

61A-308.33

22-05-2026 10:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-510.08

22-05-2026 12:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15K-674.95

22-05-2026 12:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-447.75

22-05-2026 12:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-005.00

22-05-2026 12:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-038.27

22-05-2026 12:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-133.67

22-05-2026 12:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-249.29

27-05-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-374.80

27-05-2026 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-475.37

27-05-2026 09:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-269.86

27-05-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-033.62

27-05-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19B-186.29

27-05-2026 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-170.62

27-05-2026 09:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-065.50

27-05-2026 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-096.85

27-05-2026 09:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34A-591.29

27-05-2026 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-406.76

27-05-2026 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-414.48

27-05-2026 10:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-732.03

27-05-2026 10:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-539.51

27-05-2026 10:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5. Tuyến Quốc lộ 45: 38 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36K-326.88

27-05-2026 07:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-829.41

21-05-2026 12:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-574.31

21-05-2026 12:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-912.02

21-05-2026 12:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-395.98

21-05-2026 13:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-710.83

21-05-2026 13:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-203.66

21-05-2026 13:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-419.21

21-05-2026 13:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-359.82

21-05-2026 13:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-409.17

21-05-2026 13:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-699.35

21-05-2026 13:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-719.72

21-05-2026 13:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37H-087.21

21-05-2026 13:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-817.16

21-05-2026 13:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-188.01

21-05-2026 13:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-395.98

21-05-2026 14:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-474.48

23-05-2026 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-455.60

23-05-2026 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-561.70

23-05-2026 10:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-864.23

23-05-2026 10:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-330.73

23-05-2026 11:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-907.17

23-05-2026 11:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-480.74

23-05-2026 11:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-275.24

23-05-2026 11:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-446.72

23-05-2026 11:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

72A-739.92

23-05-2026 11:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-010.51

23-05-2026 11:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-132.54

26-05-2026 09:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-026.14

26-05-2026 09:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-711.46

26-05-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-775.24

26-05-2026 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-188.13

26-05-2026 10:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-952.86

26-05-2026 10:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14K-221.85

26-05-2026 10:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-607.88

26-05-2026 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37C-566.47

26-05-2026 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20A-268.55

26-05-2026 10:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-557.92

26-05-2026 10:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6. Tuyến Quốc lộ 15: 51 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36K-140.92

18-05-2026 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-390.69

18-05-2026 10:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26A-098.85

18-05-2026 10:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-361.84

18-05-2026 10:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-468.33

18-05-2026 11:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-435.73

18-05-2026 11:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-963.04

18-05-2026 11:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-301.69

18-05-2026 11:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-383.40

18-05-2026 12:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-432.73

19-05-2026 09:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28E-000.82

19-05-2026 09:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-321.08

19-05-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-100.68

19-05-2026 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-550.27

19-05-2026 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-494.41

19-05-2026 09:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-453.96

19-05-2026 10:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-669.89

19-05-2026 10:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-869.00

20-05-2026 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43H-035.02

20-05-2026 09:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36F-003.64

20-05-2026 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-381.88

20-05-2026 09:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

26C-062.80

20-05-2026 09:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-184.05

20-05-2026 09:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-425.60

20-05-2026 10:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-271.93

20-05-2026 10:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-258.81

20-05-2026 10:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-969.53

20-05-2026 10:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-604.46

22-05-2026 08:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-302.73

22-05-2026 08:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-327.79

22-05-2026 08:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-414.57

22-05-2026 09:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26C-116.79

22-05-2026 09:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-850.57

22-05-2026 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36LD-002.88

22-05-2026 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-320.18

22-05-2026 09:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-319.83

22-05-2026 10:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-489.27

22-05-2026 10:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-710.05

22-05-2026 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-388.57

25-05-2026 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-511.84

25-05-2026 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-626.28

25-05-2026 09:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-341.49

25-05-2026 09:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-492.99

25-05-2026 09:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26C-146.64

25-05-2026 09:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-845.53

25-05-2026 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-916.48

25-05-2026 10:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-344.49

25-05-2026 10:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99B-139.06

25-05-2026 10:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-667.71

30-05-2026 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-122.51

30-05-2026 11:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-379.54

30-05-2026 11:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 86 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

28R-002.77

16-05-2026 10:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26A-114.60

16-05-2026 13:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-346.86

19-05-2026 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36L101240

19-05-2026 11:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-477.03

19-05-2026 11:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-473.60

19-05-2026 11:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

28H1-311.88

19-05-2026 11:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14E-015.62

19-05-2026 11:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-710.58

19-05-2026 11:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-189.74

19-05-2026 12:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-137.95

19-05-2026 12:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-249.54

19-05-2026 12:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-572.97

19-05-2026 12:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89H-053.34

19-05-2026 12:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-431.76

19-05-2026 12:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-983.10

19-05-2026 12:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-371.66

19-05-2026 12:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17A-507.08

19-05-2026 12:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-459.40

20-05-2026 08:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-946.29

20-05-2026 08:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19RM-03261

20-05-2026 08:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-975.86

20-05-2026 08:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-444.03

20-05-2026 08:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-823.18

20-05-2026 09:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-078.14

20-05-2026 09:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-001.51

20-05-2026 09:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30H-582.67

20-05-2026 09:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36LD-004.13

20-05-2026 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17A-437.40

20-05-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-459.13

20-05-2026 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18C-119.82

20-05-2026 09:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-589.21

20-05-2026 09:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37K-601.79

20-05-2026 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-573.50

20-05-2026 09:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89C-310.28

20-05-2026 09:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-497.03

20-05-2026 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-024.81

21-05-2026 12:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36G-002.47

21-05-2026 12:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34A-917.27

21-05-2026 12:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-871.27

21-05-2026 12:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-946.36

21-05-2026 12:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-544.97

21-05-2026 12:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-907.49

21-05-2026 12:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-647.55

21-05-2026 13:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-483.73

21-05-2026 13:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-190.81

21-05-2026 13:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19A-942.76

21-05-2026 13:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

21D-001.59

21-05-2026 13:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-896.72

21-05-2026 13:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-284.74

22-05-2026 10:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-625.66

25-05-2026 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21C-077.65

26-05-2026 08:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-532.85

26-05-2026 10:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12C-124.31

26-05-2026 10:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-102.83

26-05-2026 10:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-103.11

26-05-2026 10:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-190.93

26-05-2026 10:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

89H-049.50

26-05-2026 11:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36E-005.86

26-05-2026 11:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-065.28

26-05-2026 11:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-542.81

26-05-2026 11:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34A-390.83

26-05-2026 12:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19C-132.24

26-05-2026 12:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-920.41

26-05-2026 12:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-755.17

26-05-2026 12:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19A-649.16

26-05-2026 12:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-324.23

26-05-2026 12:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-693.72

26-05-2026 12:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-487.53

26-05-2026 12:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37C-561.42

26-05-2026 12:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88K5230

27-05-2026 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-122.67

27-05-2026 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-117.06

27-05-2026 15:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30H-243.78

27-05-2026 15:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-377.32

27-05-2026 15:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-174.72

27-05-2026 15:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-833.52

27-05-2026 15:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15A-844.56

29-05-2026 11:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-042.94

29-05-2026 11:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-588.52

29-05-2026 11:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-153.45

29-05-2026 12:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90A-164.55

29-05-2026 12:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-118.70

29-05-2026 13:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-307.87

29-05-2026 13:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-497.30

30-05-2026 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-306.19

30-05-2026 10:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

Cơ quan chức năng yêu cầu: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính.

Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm:

Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá).

Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá).

Hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Phòng cảnh sát giao thông Thanh Hoá đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội (từ 16-31/5/2026) - Ảnh 2.Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội (từ 1-27/5/2026)

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1 - 27/5/2026.

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