Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội (từ 16-31/5/2026)
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 16-31/5/2026.
Danh sách phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 16-31/5/2026
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 16/5/2026 đến ngày 31/5/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 417 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ "Xử phạt nguội".
1. Tuyến Quốc lộ 1: 127 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36K-192.70
19-05-2026 10:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36BF-025.03
19-05-2026 10:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|3.
34A-658.01
19-05-2026 10:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-565.89
19-05-2026 10:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30H-875.47
19-05-2026 10:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B8-346.79
19-05-2026 12:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-872.15
19-05-2026 12:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-501.46
19-05-2026 12:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-427.80
19-05-2026 12:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30G-250.83
19-05-2026 12:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30G-615.22
19-05-2026 12:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
15B-167.28
20-05-2026 10:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-660.62
20-05-2026 10:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-396.55
20-05-2026 10:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-539.76
20-05-2026 10:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-325.13
20-05-2026 11:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-059.52
20-05-2026 11:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
99H-046.33
20-05-2026 11:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-130.34
20-05-2026 11:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-263.54
20-05-2026 13:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36AS-031.71
20-05-2026 14:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B8-076.59
20-05-2026 14:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36AS-030.83
20-05-2026 14:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-085.14
20-05-2026 14:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
59V1-186.54
20-05-2026 15:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35A-098.41
20-05-2026 15:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-357.21
20-05-2026 15:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-159.48
20-05-2026 15:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-526.75
20-05-2026 15:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36BA-035.92
20-05-2026 15:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35H-609.96
20-05-2026 15:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29H-612.58
20-05-2026 16:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-855.99
20-05-2026 16:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B4-534.34
20-05-2026 16:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36AD-171.22
20-05-2026 16:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-951.86
20-05-2026 16:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29C-801.65
20-05-2026 17:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-4-21.41
21-05-2026 09:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
18D1-699.75
21-05-2026 09:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-274.74
21-05-2026 10:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36RM-004.02
21-05-2026 10:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
12RM-017.31
21-05-2026 11:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36AT-025.64
21-05-2026 11:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-924.20
22-05-2026 09:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-537.29
22-05-2026 09:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B5-774.12
22-05-2026 09:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36D1-473.83
22-05-2026 09:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30H-343.81
22-05-2026 09:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-031.18
22-05-2026 09:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-232.71
22-05-2026 09:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-183.17
22-05-2026 09:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-181.58
22-05-2026 09:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-445.56
22-05-2026 09:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15A-765.77
22-05-2026 10:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-182.15
22-05-2026 10:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-089.87
22-05-2026 11:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H687.02
22-05-2026 11:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
14K-016.54
22-05-2026 11:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-231.14
22-05-2026 12:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30X-0545
22-05-2026 12:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h
36A-498.14
22-05-2026 12:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-272.83
22-05-2026 12:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-186.24
22-05-2026 12:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
81RM-013.03
23-05-2026 09:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35K1-563.73
23-05-2026 09:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B3-474.82
23-05-2026 09:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30L-344.40
23-05-2026 09:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-315.28
23-05-2026 09:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-413.27
23-05-2026 11:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
50E-390.71
23-05-2026 12:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30E-419.20
23-05-2026 13:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B1-726.49
23-05-2026 13:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36BC-100.41
23-05-2026 13:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36AD-662.67
23-05-2026 13:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29A-539.80
23-05-2026 13:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-181.55
23-05-2026 13:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37E1-010.82
24-05-2026 15:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-542.01
25-05-2026 13:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-260.21
25-05-2026 13:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30G-212.20
25-05-2026 15:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-335.96
25-05-2026 15:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-103.79
26-05-2026 12:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37H-117.94
26-05-2026 12:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-467.76
26-05-2026 12:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-444.49
26-05-2026 12:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29B-513.44
26-05-2026 12:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-122.35
26-05-2026 12:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-172.98
26-05-2026 12:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-737.61
26-05-2026 12:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-147.18
26-05-2026 13:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-210.55
26-05-2026 16:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29C-473.57
26-05-2026 16:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-639.36
26-05-2026 16:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-155.37
26-05-2026 16:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-938.73
26-05-2026 16:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B7-923.06
26-05-2026 16:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-984.53
26-05-2026 16:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
61B2-297.89
26-05-2026 16:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B4-952.16
27-05-2026 15:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
100
36K-233.72
27-05-2026 16:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
101
36K-629.61
27-05-2026 17:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
102
36K-182.08
27-05-2026 17:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
103
36C-166.89
27-05-2026 17:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
104
36K-625.14
27-05-2026 17:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
105
36A-713.05
27-05-2026 17:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
106
36A-995.25
27-05-2026 17:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
107
36A-870.65
28-05-2026 09:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
108
36K-188.38
28-05-2026 10:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
109
30H-107.87
28-05-2026 14:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|110
36AC-712.60
28-05-2026 15:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
111
36C1-503.90
28-05-2026 15:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
112
14AX-009.22
28-05-2026 15:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
113
36A-782.88
28-05-2026 16:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
114
98AG-070.15
28-05-2026 17:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
115
36L6-000.53
28-05-2026 17:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
116
36C2-175.89
28-05-2026 17:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
117
30M-862.45
28-05-2026 17:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
118
36AC-611.09
28-05-2026 17:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
119
36K-851.93
28-05-2026 17:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
120
29U9-9429
28-05-2026 17:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
121
37F2-888.13
29-05-2026 08:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
122
38A-667.26
29-05-2026 08:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
123
36AA-414.15
29-05-2026 09:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
124
36C1-574.32
29-05-2026 10:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
125
36B2-826.93
29-05-2026 10:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
126
36C1-489.12
29-05-2026 10:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
127
36B-306.29
29-05-2026 10:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
2. Tuyến Quốc lộ 10: 08 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian
vi phạm
Hành vi vi phạm
|1.
36A-285.21
26-05-2026 08:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|2.
36A-590.36
26-05-2026 08:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36D-004.36
26-05-2026 09:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-352.69
26-05-2026 09:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-411.08
26-05-2026 10:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-736.33
26-05-2026 10:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-508.34
26-05-2026 10:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-134.16
29-05-2026 11:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
3. Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 82 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian
vi phạm
Hành vi vi phạm
|1.
36A-628.76
18-05-2026 09:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|2.
34A-160.09
18-05-2026 09:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|3.
29H-344.29
18-05-2026 09:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|4.
29H-344.29
18-05-2026 10:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|5.
35A-664.84
18-05-2026 10:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|6.
30F-681.38
18-05-2026 10:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-225.81
18-05-2026 10:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29E-366.72
18-05-2026 11:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29D-058.25
18-05-2026 11:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29A-540.13
18-05-2026 11:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-136.89
18-05-2026 11:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-208.28
18-05-2026 11:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29E-449.09
19-05-2026 08:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
17B-019.19
19-05-2026 08:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-069.89
19-05-2026 08:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-819.02
19-05-2026 08:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-631.02
19-05-2026 08:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19A-838.01
19-05-2026 08:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30E-935.21
19-05-2026 08:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-522.88
19-05-2026 08:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-059.63
19-05-2026 09:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30G-078.97
19-05-2026 09:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-820.43
19-05-2026 09:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-180.36
19-05-2026 09:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36B-249.13
19-05-2026 09:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-854.05
19-05-2026 09:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29E-286.59
19-05-2026 09:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
34A-870.02
19-05-2026 09:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29K-041.27
19-05-2026 09:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29K-107.24
19-05-2026 09:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29K-155.60
19-05-2026 09:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
89A-189.54
19-05-2026 10:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-029.27
25-05-2026 08:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-900.61
25-05-2026 08:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-641.69
25-05-2026 08:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
34H-041.07
25-05-2026 09:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29C-339.93
25-05-2026 09:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-353.56
25-05-2026 09:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
29B-612.17
25-05-2026 09:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
98H-058.97
25-05-2026 09:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H-079.84
25-05-2026 10:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-885.81
25-05-2026 10:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-826.17
25-05-2026 10:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29A-238.55
25-05-2026 10:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
22A-412.95
25-05-2026 10:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36D-026.24
28-05-2026 07:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
61K-311.28
28-05-2026 07:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36B-249.13
28-05-2026 07:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-427.84
28-05-2026 07:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-033.57
28-05-2026 08:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-175.36
28-05-2026 08:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29F-055.69
28-05-2026 08:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29H-755.80
28-05-2026 09:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-190.91
28-05-2026 09:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-009.94
28-05-2026 09:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-084.97
28-05-2026 09:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-059.63
30-05-2026 07:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H-980.11
30-05-2026 07:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30H-910.58
30-05-2026 07:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30K-777.29
30-05-2026 07:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-352.02
30-05-2026 07:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-092.98
30-05-2026 07:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30G-417.29
30-05-2026 07:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-669.61
30-05-2026 07:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36C-489.24
30-05-2026 08:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36B-566.24
30-05-2026 08:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
28A-344.93
30-05-2026 09:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-587.75
30-05-2026 09:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-901.65
31-05-2026 07:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-328.79
31-05-2026 07:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29A-954.15
31-05-2026 07:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-070.00
31-05-2026 07:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
17A-246.87
31-05-2026 08:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-998.18
31-05-2026 08:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
99H-030.73
31-05-2026 08:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-527.10
31-05-2026 08:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18C-137.96
31-05-2026 08:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-134.47
31-05-2026 09:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89A-099.47
31-05-2026 09:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30H-395.43
31-05-2026 09:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29K-024.52
31-05-2026 09:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
99H-124.84
31-05-2026 09:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
4. Tuyến Quốc lộ 47B: 25 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
11A-003.27
22-05-2026 09:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
38A-816.92
22-05-2026 10:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-077.73
22-05-2026 10:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-801.52
22-05-2026 10:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
61A-308.33
22-05-2026 10:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-510.08
22-05-2026 12:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
15K-674.95
22-05-2026 12:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-447.75
22-05-2026 12:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-005.00
22-05-2026 12:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-038.27
22-05-2026 12:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-133.67
22-05-2026 12:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-249.29
27-05-2026 09:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-374.80
27-05-2026 09:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-475.37
27-05-2026 09:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-269.86
27-05-2026 09:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-033.62
27-05-2026 09:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
19B-186.29
27-05-2026 09:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36K-170.62
27-05-2026 09:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-065.50
27-05-2026 09:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-096.85
27-05-2026 09:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
34A-591.29
27-05-2026 09:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-406.76
27-05-2026 09:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-414.48
27-05-2026 10:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-732.03
27-05-2026 10:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-539.51
27-05-2026 10:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
5. Tuyến Quốc lộ 45: 38 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36K-326.88
27-05-2026 07:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-829.41
21-05-2026 12:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-574.31
21-05-2026 12:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
99A-912.02
21-05-2026 12:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35A-395.98
21-05-2026 13:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-710.83
21-05-2026 13:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-203.66
21-05-2026 13:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-419.21
21-05-2026 13:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-359.82
21-05-2026 13:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-409.17
21-05-2026 13:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-699.35
21-05-2026 13:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-719.72
21-05-2026 13:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37H-087.21
21-05-2026 13:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30G-817.16
21-05-2026 13:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-188.01
21-05-2026 13:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35A-395.98
21-05-2026 14:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-474.48
23-05-2026 09:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-455.60
23-05-2026 09:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-561.70
23-05-2026 10:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-864.23
23-05-2026 10:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-330.73
23-05-2026 11:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36K-907.17
23-05-2026 11:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-480.74
23-05-2026 11:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-275.24
23-05-2026 11:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-446.72
23-05-2026 11:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
72A-739.92
23-05-2026 11:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-010.51
23-05-2026 11:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-132.54
26-05-2026 09:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36K-026.14
26-05-2026 09:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-711.46
26-05-2026 09:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-775.24
26-05-2026 09:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-188.13
26-05-2026 10:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-952.86
26-05-2026 10:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
14K-221.85
26-05-2026 10:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-607.88
26-05-2026 10:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37C-566.47
26-05-2026 10:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
20A-268.55
26-05-2026 10:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-557.92
26-05-2026 10:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
6. Tuyến Quốc lộ 15: 51 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36K-140.92
18-05-2026 10:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-390.69
18-05-2026 10:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26A-098.85
18-05-2026 10:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-361.84
18-05-2026 10:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-468.33
18-05-2026 11:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36C-435.73
18-05-2026 11:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-963.04
18-05-2026 11:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-301.69
18-05-2026 11:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-383.40
18-05-2026 12:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-432.73
19-05-2026 09:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
28E-000.82
19-05-2026 09:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-321.08
19-05-2026 09:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-100.68
19-05-2026 09:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-550.27
19-05-2026 09:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-494.41
19-05-2026 09:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-453.96
19-05-2026 10:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-669.89
19-05-2026 10:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-869.00
20-05-2026 08:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
43H-035.02
20-05-2026 09:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36F-003.64
20-05-2026 09:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-381.88
20-05-2026 09:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
26C-062.80
20-05-2026 09:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-184.05
20-05-2026 09:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-425.60
20-05-2026 10:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-271.93
20-05-2026 10:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-258.81
20-05-2026 10:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-969.53
20-05-2026 10:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-604.46
22-05-2026 08:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-302.73
22-05-2026 08:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-327.79
22-05-2026 08:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-414.57
22-05-2026 09:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
26C-116.79
22-05-2026 09:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-850.57
22-05-2026 09:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36LD-002.88
22-05-2026 09:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-320.18
22-05-2026 09:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-319.83
22-05-2026 10:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-489.27
22-05-2026 10:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-710.05
22-05-2026 10:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-388.57
25-05-2026 08:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-511.84
25-05-2026 09:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37K-626.28
25-05-2026 09:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-341.49
25-05-2026 09:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-492.99
25-05-2026 09:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26C-146.64
25-05-2026 09:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-845.53
25-05-2026 10:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-916.48
25-05-2026 10:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36C-344.49
25-05-2026 10:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
99B-139.06
25-05-2026 10:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H-667.71
30-05-2026 10:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-122.51
30-05-2026 11:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-379.54
30-05-2026 11:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
7. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 86 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
28R-002.77
16-05-2026 10:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
26A-114.60
16-05-2026 13:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30A-346.86
19-05-2026 11:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36L101240
19-05-2026 11:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-477.03
19-05-2026 11:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29E-473.60
19-05-2026 11:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
28H1-311.88
19-05-2026 11:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
14E-015.62
19-05-2026 11:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H-710.58
19-05-2026 11:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-189.74
19-05-2026 12:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-137.95
19-05-2026 12:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-249.54
19-05-2026 12:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-572.97
19-05-2026 12:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
89H-053.34
19-05-2026 12:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-431.76
19-05-2026 12:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-983.10
19-05-2026 12:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-371.66
19-05-2026 12:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
17A-507.08
19-05-2026 12:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-459.40
20-05-2026 08:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-946.29
20-05-2026 08:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
19RM-03261
20-05-2026 08:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30A-975.86
20-05-2026 08:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30K-444.03
20-05-2026 08:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-823.18
20-05-2026 09:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-078.14
20-05-2026 09:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36F-001.51
20-05-2026 09:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30H-582.67
20-05-2026 09:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36LD-004.13
20-05-2026 09:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
17A-437.40
20-05-2026 09:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-459.13
20-05-2026 09:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
18C-119.82
20-05-2026 09:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-589.21
20-05-2026 09:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
37K-601.79
20-05-2026 09:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-573.50
20-05-2026 09:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89C-310.28
20-05-2026 09:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-497.03
20-05-2026 10:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-024.81
21-05-2026 12:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36G-002.47
21-05-2026 12:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
34A-917.27
21-05-2026 12:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-871.27
21-05-2026 12:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-946.36
21-05-2026 12:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-544.97
21-05-2026 12:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-907.49
21-05-2026 12:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-647.55
21-05-2026 13:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-483.73
21-05-2026 13:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-190.81
21-05-2026 13:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19A-942.76
21-05-2026 13:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
21D-001.59
21-05-2026 13:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-896.72
21-05-2026 13:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-284.74
22-05-2026 10:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-625.66
25-05-2026 10:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
21C-077.65
26-05-2026 08:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-532.85
26-05-2026 10:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
12C-124.31
26-05-2026 10:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-102.83
26-05-2026 10:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-103.11
26-05-2026 10:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-190.93
26-05-2026 10:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
89H-049.50
26-05-2026 11:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36E-005.86
26-05-2026 11:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-065.28
26-05-2026 11:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-542.81
26-05-2026 11:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
34A-390.83
26-05-2026 12:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19C-132.24
26-05-2026 12:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-920.41
26-05-2026 12:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30F-755.17
26-05-2026 12:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19A-649.16
26-05-2026 12:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-324.23
26-05-2026 12:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30G-693.72
26-05-2026 12:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-487.53
26-05-2026 12:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37C-561.42
26-05-2026 12:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
88K5230
27-05-2026 09:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-122.67
27-05-2026 10:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-117.06
27-05-2026 15:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30H-243.78
27-05-2026 15:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-377.32
27-05-2026 15:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-174.72
27-05-2026 15:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-833.52
27-05-2026 15:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15A-844.56
29-05-2026 11:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-042.94
29-05-2026 11:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29C-588.52
29-05-2026 11:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-153.45
29-05-2026 12:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
90A-164.55
29-05-2026 12:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-118.70
29-05-2026 13:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-307.87
29-05-2026 13:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-497.30
30-05-2026 10:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29C-306.19
30-05-2026 10:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
Cơ quan chức năng yêu cầu: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính.
Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm:
Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá).
Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá).
Hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.
Phòng cảnh sát giao thông Thanh Hoá đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
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