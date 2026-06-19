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Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 trường hợp bị "phạt nguội" do vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân

Thứ sáu, 07:19 19/06/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Trong vòng 1 tuần (từ 8-14/6/2026), Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 1.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh “phạt nguội”.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong vòng 1 tuần (từ 8-14/6/2026), lực lượng chức năng đã ghi nhận 1.313 trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh "phạt nguội".

Trong đó: 54 trường hợp được phát hiện qua hệ thống camera AI; 1.259 trường hợp (lỗi vi phạm sử dụng trái phép hè phố chiếm 90 trường hợp) được ghi nhận qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 77 xã, phường.

Một số địa bàn ghi nhận tình trạng vi phạm như: Phù Đổng (44 trường hợp), Hà Đông (30 trường hợp), Láng (29 trường hợp), Từ Liêm (24 trường hợp), Bạch Mai (23 trường hợp).

Từ ngày 1/6/2026, Công an TP Hà Nội đã tổ chức thí điểm giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát tình hình trật tự đô thị tại một số địa bàn trọng điểm. Sau hơn 10 ngày thử nghiệm tại 02 khu vực, phát hiện 52 trường hợp vi phạm bàn giao PC08 và CAP xử lý theo thẩm quyền

- Các lỗi liên quan dừng, đỗ phương tiện sai quy định: 48 trường hợp;

- Các lỗi vi phạm về Trật tự, văn minh đô thị: 04 trường hợp.

Đã có 10 trường hợp vi phạm được xử lý trực tiếp (xử phạt 7.225.000 đồng) ngay khi thiết bị UAV phát hiện, 42 trường hợp đã được bàn giao xử phạt nguội theo quy định.

Dưới đây là các hình ảnh vi phạm trật tự đô thị do Công an TP Hà Nội cung cấp:

Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân - Ảnh 1.

Trước cửa số 16 Nam Đồng, phường Đống Đa: Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa; Đỗ xe ô tô tại nơi có biển “Cấm đỗ xe”.

Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân - Ảnh 2.

Trước cửa số 65 Phủ Doãn, phường Hoàn Kiếm: Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân - Ảnh 3.

Trước cửa số 163 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng: Sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích khác mà không có giấy phép.

Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân - Ảnh 4.

Trước cửa số 335 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy: Đỗ xe ở vỉa hè trái quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân - Ảnh 5.

Trước bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa: Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân - Ảnh 6.

Đầu ngõ 81 Trần Cung, phường Nghĩa Đô: Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân - Ảnh 7.

Tại cổng chợ Long Biên, phường Hồng Hà: Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân - Ảnh 8.

Trước số 277 Trần Đại Nghĩa, phường Tương Mai: Sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 trường hợp bị "phạt nguội" do vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân - Ảnh 9.Hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại Hà Nội bị xử phạt từ thiết bị bay không người lái (UAV)

GĐXH - Các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và tiếp nhận xử lý 1.153 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh giám sát từ UAV và phản ánh từ người dân.

Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 trường hợp bị "phạt nguội" do vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân - Ảnh 10.Hà Nội mỗi ngày: Phạt nguội 162 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường

GĐXH - Trong ngày 30/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý phạt nguội hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn nhiều xã, phường, thông qua hệ thống camera giám sát và phản ánh trực tiếp tại hiện trường.

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