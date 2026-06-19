Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 trường hợp bị "phạt nguội" do vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân
GĐXH - Trong vòng 1 tuần (từ 8-14/6/2026), Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 1.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh “phạt nguội”.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong vòng 1 tuần (từ 8-14/6/2026), lực lượng chức năng đã ghi nhận 1.313 trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh "phạt nguội".
Trong đó: 54 trường hợp được phát hiện qua hệ thống camera AI; 1.259 trường hợp (lỗi vi phạm sử dụng trái phép hè phố chiếm 90 trường hợp) được ghi nhận qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 77 xã, phường.
Một số địa bàn ghi nhận tình trạng vi phạm như: Phù Đổng (44 trường hợp), Hà Đông (30 trường hợp), Láng (29 trường hợp), Từ Liêm (24 trường hợp), Bạch Mai (23 trường hợp).
Từ ngày 1/6/2026, Công an TP Hà Nội đã tổ chức thí điểm giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát tình hình trật tự đô thị tại một số địa bàn trọng điểm. Sau hơn 10 ngày thử nghiệm tại 02 khu vực, phát hiện 52 trường hợp vi phạm bàn giao PC08 và CAP xử lý theo thẩm quyền
- Các lỗi liên quan dừng, đỗ phương tiện sai quy định: 48 trường hợp;
- Các lỗi vi phạm về Trật tự, văn minh đô thị: 04 trường hợp.
Đã có 10 trường hợp vi phạm được xử lý trực tiếp (xử phạt 7.225.000 đồng) ngay khi thiết bị UAV phát hiện, 42 trường hợp đã được bàn giao xử phạt nguội theo quy định.
Dưới đây là các hình ảnh vi phạm trật tự đô thị do Công an TP Hà Nội cung cấp:
Thay đổi chế độ tiền thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” từ ngày 1/7/2026?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng chế độ tiền thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có thay đổi? Dưới đây là thông tin cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể tham khảo.
Tin sáng 19/6: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng; Hà Nội và TP.HCM hôm nay công bố điểm thi vào lớp 10Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Hôm nay (19/6), Hà Nội và TP.HCM chính thức thông báo điểm thi kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.
Hai người tử vong trong vụ cháy nổ lớn ở Đồng NaiĐời sống - 12 giờ trước
Vụ cháy nổ lớn xảy ra tại vựa ve chai trên Quốc lộ 51, phường Tam Phước, TP Đồng Nai khiến 2 người tử vong.
Công an Bắc Ninh công bố hàng loạt xe ô tô biển Hà Nội bị phạt nguội từ ngày 8-14/6/2026Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 684 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 8-14/6/2026.
Tháng sinh Âm lịch của người nhanh nhạy, giỏi nắm bắt cơ hội, dễ tạo dựng cuộc sống sung túcĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những người sinh vào một số tháng Âm lịch thường sở hữu đầu óc linh hoạt, khả năng thích nghi tốt và rất nhạy bén trước những cơ hội trong cuộc sống.
5 con giáp vượng khí nhất 7 ngày tới: Vận đỏ như son, may mắn bủa vây mọi mặtĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - 7 ngày tới, một số con giáp sẽ được vận may ghé thăm, giúp cuộc sống trở nên thuận lợi, vui vẻ và nhiều niềm vui hơn thường lệ.
Chế độ tiền thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" có sự thay đổi từ ngày 1/7?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tiền thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" theo lương cơ sở mới từ 1/7 hơn 11 triệu đồng.
Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội, nhiều biển xe Hà Nội “ăn phạt”Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 164 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 8-14/6/2026.
Từ 1/7/2026, hàng loạt khoản thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân, người dân lưu ýĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là thuế trực thu đánh vào thu nhập của cá nhân, nhằm tạo ngân sách và điều tiết thu nhập xã hội. Từ 1/7/2026, những khoản thu nhập nào phải nộp thuế TNCN.
8 con giáp đón biến động lớn, ai kiếm tiền dễ dàng, ai cần giữ chặt túi tiền?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tử vi tuần mới đến ngày 21/6/2026 cho thấy các con giáp có nhiều thay đổi đáng chú ý. Tuổi Dậu và tuổi Tỵ có nhiều cơ hội bứt phá về tài chính, trong khi một số con giáp khác phải thận trọng trước nguy cơ mất tiền, áp lực.
5 con giáp vượng khí nhất 7 ngày tới: Vận đỏ như son, may mắn bủa vây mọi mặtĐời sống
GĐXH - 7 ngày tới, một số con giáp sẽ được vận may ghé thăm, giúp cuộc sống trở nên thuận lợi, vui vẻ và nhiều niềm vui hơn thường lệ.