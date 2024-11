Công an tìm người gửi tiền vào một doanh nghiệp vàng bạc ở Nghệ An

Người dân đứng trước cửa Doanh nghiệp vàng bạc Tám Nhâm để đòi tiền.

Ngày 21/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang giải quyết nguồn tin về tội phạm của ông Võ Duy L. và các công dân trú tại huyện Yên Thành, tố giác vợ chồng ông Nguyễn Vĩnh T (54 tuổi) và bà Đậu Thị Nh (52 tuổi) trú tại xóm 2 (xã Công Thành, huyện Yên Thành) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm bằng "sổ tiết kiệm" với lãi suất 9,6%/năm.



Người dân đứng trước cửa doanh nghiệp vàng của vợ chồng ông T để đòi tiền.

Tuy nhiên, sau khi đến thời hạn trả lại tiền gốc và tiền lãi mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng vợ chồng ông T cố tình không trả nhằm chiếm đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra từ năm 2015 - 2016 tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Công an tỉnh Nghệ An thông báo cho người dân ai là người đã gửi tiền thông qua hình thức ghi "sổ tiết kiệm" tại doanh nghiệp tư nhân vàng bạc của vợ chồng ông T chưa trả lại đủ số tiền gốc gửi tiết kiệm đến Công an huyện Yên Thành và Công an tỉnh Nghệ An để gửi đơn tố giác về tội phạm và làm việc ghi lời khai.

Người dân liên hệ với Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ: xóm 13A, xã Nghi Kim, TP Vinh để trình báo và làm việc. Mọi thông tin liên hệ qua điều tra viên Nguyễn Hồng Thành, điện thoại: 0973.717.598.

Theo cơ quan điều tra, năm 2015 - 2016, tiệm vàng này bị nghi có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm, lãi suất 9,6% một năm. Người dân khi gửi tiền được tiệm vàng trao cho một "sổ tiết kiệm" màu vàng, đóng dấu đỏ của doanh nghiệp, ghi nội dung là "quỹ tiết kiệm", số tiền gửi, thời gian gửi, lãi suất, kỳ hạn...

Vài tháng đầu tiên, người gửi tiền nhận lãi suất đầy đủ, nhưng đến cuối năm 2016 thì không còn được trả lãi, phía tiệm vàng phản hồi "gặp sự cố, bị mất khả năng thanh khoản". Họ sau đó đến gặp vợ chồng ông T xin trả lại số tiền gốc đã gửi, nhưng không nhận được phản hồi tích cực. Cuối năm 2023, nhiều người tỏ ra bức xúc, thường xuyên tập trung trước cửa tiệm vàng, treo băng rôn để đòi tiền.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, Doanh nghiệp trên không được cấp phép trong hoạt động ngân hàng, việc doanh nghiệp phát hành sổ tiết kiệm và huy động tiền gửi trong dân là không đúng quy định.

Khoản 2, điều 8 Luật Các tổ chức tín dụng nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán của công ty chứng khoán.

Do vậy doanh nghiệp này phát hành sổ tiết kiệm, huy động tiền gửi trong dân là trái phép.