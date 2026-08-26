Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách 580 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 10-16/8/2026)

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L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 580 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 10 - 16/8/2026.

Danh sách các biển số xe bị phạt nguội từ ngày 10 - 16/8/2026

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 580 trường hợp chạy quá tốc độ.

Xem danh sách 580 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phạt nguội tại đây.

Hình ảnh một số phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phạt nguội:

Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách 580 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 10-16/8/2026) - Ảnh 1.

Xe mô tô chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1A, xã Kép.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách 580 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 10-16/8/2026) - Ảnh 2.

Xe ô tô chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1A, xã Lạng Giang.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách 580 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 10-16/8/2026) - Ảnh 3.

Xe ô tô chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1A, xã Kép.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cách tra cứu phạt nguội

1. Tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát Giao thông

Bước 1: Truy cập website Cục CSGT.

Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh.

Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra.

Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện).

Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả.

2. Tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic

Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android).

Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra.

3. Tra cứu phạt nguội trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới.

Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu.

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách 580 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 10-16/8/2026) - Ảnh 4.Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 400 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 1 - 7/8/2026)

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 400 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1 - 7/8/2026.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách 580 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 10-16/8/2026) - Ảnh 5.Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 550 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 27/7 - 2/8/2026)

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 550 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 27/7 - 2/8/2026.

 

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