Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 400 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 1 - 7/8/2026)

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Danh sách các biển số xe bị phạt nguội từ ngày 1 - 7/8/2026

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong thời gian từ ngày 1 - 7/8/2026, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó:

- Vượt đèn đỏ: 100 trường hợp.

- Vi phạm vạch kẻ đường: 192 trường hợp.

- Rẽ trái/quay đầu nơi có biển cấm: 13 trường hợp.

- Dừng, đỗ sai: 57 trường hợp.

- Không đội mũ bảo hiểm: 38 trường hợp.

Xem danh sách 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phạt nguội tại đây.

Hình ảnh hàng loạt xe vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phạt nguội:

Nguồn ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Cách tra cứu phạt nguội 1. Tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát Giao thông Bước 1: Truy cập website Cục CSGT. Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh. Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra. Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện). Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả. 2. Tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android). Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra. 3. Tra cứu phạt nguội trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới. Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 550 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 27/7 - 2/8/2026) GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 550 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 27/7 - 2/8/2026.

Danh sách 515 biển số xe bị Công an Bắc Ninh thông báo đến nộp phạt nguội (từ ngày 13-19/7/2026) GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 515 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 13-19/7/2026.



