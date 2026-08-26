3 con giáp may mắn sau Rằm tháng 7 âm lịch 2026, bứt phá mọi mặt

3 con giáp đón tuần mới vận may phủ kín GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi từ 17/8/2026 đến 23/8/2026 cho thấy, 3 con giáp dưới đây đón tuần mới vận may phủ kín ở mọi phương diện.

6 khung giờ hoàng đạo là gì và cách lựa chọn để cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 khẩn cầu đúng việc, đắc linh ứng GĐXH – Một ngày có 12 giờ, trong đó có 6 giờ hoàng đạo được xem là giờ tốt. Theo chuyên gia, mỗi giờ hoàng đạo được gắn với một tên gọi, ý nghĩa riêng trong việc lựa chọn thời điểm để tiến hành công việc quan trọng.

1. Con giáp Hợi thuận lợi nhiều việc

Xem tử vi tháng 7 âm lịch 2026, chuyên gia phong thủy cho biết, con giáp Hợi tương đối thuận lợi. Tuổi Hợi đón nhận mối lương duyên từ đầu năm nên đã sớm gặp nhiều may mắn. Các tháng 5 – 6, Hợi có nhiều bất ổn, nhưng sang tháng 7 âm lịch công việc lại ổn định, thậm chí là có chút khởi sắc. Thời gian cuối năm hứa hẹn sẽ thoải mái, thư thả hơn nhiều.

Từ sau Rằm tháng 7 âm lịch, Hợi có nhiều cơ hội và chính sách thuận lợi cho sự phát triển công việc, hãy nương theo để nắm bắt. Tuy nhiên, Hợi cần tránh bốc đồng, nóng vội để không gặp cảnh "tiền mất tật mang". Người tuổi Hợi cần dùng lý trí và cái tâm để phân biệt, tuyệt đối không được mù quáng tin theo miệng của người khác.

Mục tiêu tài chính của tuổi Hợi sớm được như ý. Dù mới chỉ đầu năm, con giáp Hợi gặt hái không ít thành công về kinh tế. Đặc biệt là tử vi dự báo, nam mạng Ất Hợi 2026 thành tựu trong tháng 7 được đánh giá là tốt nhất cả năm.

Thiên Đức mách nhỏ các bạn tuổi Hợi, nên đem tài trí của mình cống hiến cho các lĩnh vực công ích, giáo dục, từ thiện, đền chùa... Cho đi cũng là một cách lưu chuyển năng lượng, và làm việc thiện nguyện chính là phương pháp hóa giải vận hạn tốt nhất, đặc biệt là những người đang muốn dùng tiền làm việc lớn.

Tình duyên của người tuổi Hợi từ sau Rằm tháng 7 âm lịch cho thấy thuận lợi, không có nhiều biến cố. Với những ai còn độc thân, đây có thể là cơ hội cho bạn gặp gỡ đối tượng mới.

2. Con giáp tuổi Tuất đón nhận nhiều tin vui

Xem tử vi tuổi Tuất, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp này được trời phú may mắn năm nay. Những thời điểm khó khăn nhất của tuổi Tuất vào 2026 gần như đã qua và thời điểm này hưởng được quả ngọt.

Tam Hội cục đi cùng có Thực Thần giúp Tuất mở rộng tầm nhìn trong vấn đề tiền bạc, được mọi người xung quanh cho quà, cho tiền hoặc hỗ trợ cho vay để xử lý các vấn đề cấp thiết.

Với tư duy nhạy bén và khả năng ứng biến linh hoạt, những người tuổi Tuất dễ chinh phục các dự án phức tạp và nhận được sự đánh giá cao từ đồng nghiệp. Từ sau Rằm tháng 7 âm lịch 2026, con giáp Tuất đón nhận nhiều tin vui.

Sự khiêm tốn chính là chìa khóa giúp Tuất đuổi đi những ''cô hồn'' trong cơ quan, thái độ tự cao tự đại không chỉ khiến bạn mất đi thiện cảm mà còn đẩy những người đang sẵn sàng giúp đỡ bạn rời xa. Thay vì độc hành, Tuất hãy tận dụng sức mạnh của tập thể, bạn sẽ thấy mọi việc hanh thông hơn hẳn.

Tài lộc của con giáp Tuất từ sau Rằm tháng 7 âm lịch 2026 cũng tín hiệu vui. Tuất biết cách quản lý chi tiêu từ đầu năm nên tài chính đến thời điểm hiện tại vẫn khá vững. Dự báo tuổi Tuất nói chung trong tháng này sẽ sớm đạt được mục tiêu tài chính mong đợi.

Nếu có thể, Tuất nên tích cực giao lưu và mở rộng các mối quan hệ, bởi vận may của bạn tháng này gắn liền với các hoạt động tương tác. Chuyên gia cũng khuyên, trong công việc, Hợi cần tập trung làm tốt những việc nhỏ, kiên nhẫn để bước sang tháng mới đạt nhiều thành tựu hơn.

Trong tình duyên, con giáp Tuất cũng khá thuận lợi. Đây là thời điểm dễ gặp duyên lành. Tuất nên chuẩn bị thật chỉn chu trước khi ra ngoài, biết đâu bạn sẽ bất ngờ gặp nhân duyên của mình trong tháng này. Mối quan hệ gia đình bạn bè, gia đạo trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch của con giáp Tuất an vui.

3. Con giáp Mùi dễ đạt mục tiêu

Những ngày cuối tháng 7 âm lịch 2026, con giáp Mùi gặp may mắn ở nhiều phương diện. Từ đầu năm, duy chỉ có tháng 3 và tháng 4 là Mùi cảm thấy khá mệt mỏi về kinh tế. Sang tháng 7 âm lịch này, tuổi Mùi lập lại được trật tự chi tiêu.

Đây được xem là tháng tốt nhất của tuổi Mùi khi xem tử vi hàng tháng, nên chuyên gia khuyên con giáp này hãy tận dụng những ngày từ sau Rằm tháng 7 âm lịch tiếp tục cố gắng và tận hưởng thành quả.

Nhờ công việc thuận lợi, Mùi cũng có nguồn tài chính dồi dào hơn. Con giáp này cũng được dự đoán sớm hoàn thành kế hoạch tài chính năm vào tháng 7.

Tình duyên không có gì mới, tuổi Mùi vẫn ngập tràn hạnh phúc trong các mối quan hệ xung quanh. Tuy nhiên, đừng mải ham vui mà quên mất công việc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Các con giáp may mắn, tài lộc rộng mở vào tuần cuối tháng 8/2026 GĐXH – Xem tử vi tuần mới, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các con giáp dưới đây may mắn, tài lộc rộng mở vào tuần cuối tháng 8/2026.



