Danh sách 515 biển số xe bị Công an Bắc Ninh thông báo đến nộp phạt nguội (từ ngày 13-19/7/2026)

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L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 515 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 13-19/7/2026.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 13-19/7/2026, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện 515 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ.

Danh sách 515 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phạt nguội tại đây.

Danh sách 515 biển số xe bị Công an Bắc Ninh thông báo đến nộp phạt nguội (từ ngày 13-19/7/2026) - Ảnh 1.

Xe ô tô chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 17, xã Yên Thế.

Danh sách 515 biển số xe bị Công an Bắc Ninh thông báo đến nộp phạt nguội (từ ngày 13-19/7/2026) - Ảnh 2.

Xe ô tô chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1, xã Kép.

Danh sách 515 biển số xe bị Công an Bắc Ninh thông báo đến nộp phạt nguội (từ ngày 13-19/7/2026) - Ảnh 3.

Xe mô tô chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1, xã Kép.

Danh sách 515 biển số xe bị Công an Bắc Ninh thông báo đến nộp phạt nguội (từ ngày 13-19/7/2026) - Ảnh 4.

Xe ô tô chạy quá tốc độ trên đường tỉnh 296, xã Hợp Thịnh.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định.

Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cách tra cứu phạt nguội

1. Tra cứu trên website của Cục Cảnh sát Giao thông

Bước 1: Truy cập website Cục CSGT.

Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh.

Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra.

Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện).

Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả.

2. Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic

Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android).

Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra.

3. Tra cứu trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới.

Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu.

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.

Danh sách 515 biển số xe bị Công an Bắc Ninh thông báo đến nộp phạt nguội (từ ngày 13-19/7/2026) - Ảnh 5.Danh sách 541 biển số xe bị Công an Bắc Ninh thông báo đến nộp phạt nguội

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 541 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 6 - 12/7/2026.

Danh sách 515 biển số xe bị Công an Bắc Ninh thông báo đến nộp phạt nguội (từ ngày 13-19/7/2026) - Ảnh 6.Công an Bắc Ninh công bố hàng loạt biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần đến làm việc ngay

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 331 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 27/6-3/7/2026.


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