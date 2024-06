Công an tức tốc đến đón thí sinh người Đan Lai ngủ quên đi thi

Sáng 5/6, Công an xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, các chiến sĩ trong đơn vị đã dùng xe ô tô chuyên dụng đến tận nhà đón em Lê Văn Cường (trú tại bản Tân Sơn, xã Môn Sơn) lên điểm thi vào sáng cùng ngày.



Thí sinh được chiến sĩ công an đưa đến điểm thi bằng xe chuyên dụng.

Trước đó, khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường THPT Mường Quạ, Công an xã Môn Sơn nắm được thông tin từ Hội đồng coi thi "gần đến giờ làm bài nhưng thí sinh Lê Văn Cường (SN 2009, trú tại bản Tân Sơn, xã Môn Sơn) vẫn chưa có mặt không có lý do".

Ngay lập tức, Công an xã Môn Sơn phối hợp với các đơn vị đã tức tốc đến tận nhà thí sinh Lê Văn Cường (cách điểm thi gần 10km) để tìm hiểu nguyên nhân và đón cháu đến điểm thi kịp giờ theo quy định.

Được biết, thí sinh Lê Văn Cường là người dân tộc Đan Lai, gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi bố mẹ đi làm ăn xa, Cường ở nhà với ông nội nên ngủ quên.