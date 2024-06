Kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Đà Nẵng, 315 thí sinh vắng thi

Đây là môn thi theo hình thức tự luận. Sau 120 phút làm bài, dù thời tiết nắng nóng nhưng hầu hết thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm. Kết thúc môn thi Toán sáng nay, đa số thí sinh đánh giá, đề thi năm nay tương đối dễ, không gặp nhiều câu hỏi lắt léo, gây khó khăn.

Thí sinh ở Đà Nẵng hoàn thành kỳ thi lớp 10 THPT.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Đà Nẵng diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Thí sinh Trần Tâm Đan, tại điểm thi trường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sáng nay con thi đề Toán con thấy khá là dễ, con làm bài được 85%, khoảng 8 điểm đến 8,5 điểm. Hôm qua con thi 2 môn là Ngữ Văn và Ngoại ngữ con thấy đề dễ nên con làm bài ổn. Nếu như các bạn ôn tập nhiều làm được hết”.

Kết thúc kỳ thi, nhiều thí sinh cho rằng đề thi lớp 10 năm tương đối dễ.

Trước đó, ngày (2/3), các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT tại Đà Nẵng đã hoàn thành xong 2 môn thi là Ngữ văn và Ngoại ngữ với tâm lý tự tin. Sáng mai (4/6), các thí sinh thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ dự thi môn chuyên. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay tại Đà Nẵng có hơn 16.500 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Đà Nẵng, có 315 thí sinh vắng mặt không lý do. Sau 2 ngày với 3 môn thi, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Công an TP Đà Nẵng phân luồng đảm bảo an toan giao thông.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng đánh giá: “Kỳ thi năm nay diễn ra an toàn, tổ chức chu đáo theo đúng quy định thi. Đặc biệt, chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan ban ngành liên quan. Cụ thể là phối hợp với Công an thành phố để bảo đảm về an ninh trật tự và phối hợp với Sở y tế để cứ cán bộ tham gia tại các điểm thi, chấm thi và in sao đề thi, đồng thời kết hợp với Công ty Điện lực, Công ty nước hỗ trợ điện nước tại các điểm thi. Năm nay có hơn 16 ngàn thí sinh dự thi cũng có những thí sinh có sức khỏe không tốt thì chúng tôi chỉ đạo cho các điểm thi cử giáo viên hỗ trợ”.