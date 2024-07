'Cú quay xe' bất ngờ của nam thanh niên rủ bạn về nhà trộm xe máy của gia đình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Điệp Văn Sơn (SN 2002) và Liêu Văn Quyền (SN 2007) cùng trú tại thôn Vòng Tre (xã Bình Dân, huyện Vân Đồn) về hành vi trộm cắp xe máy.

Ngày 10/7, Công an xã Bình Dân nhận được trình báo của chị Đ.T.H về việc bị mất trộm một xe máy nhãn hiệu Honda SH Mode (trị giá hơn 50 triệu đồng). Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Công an xã Bình Dân đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Vân Đồn tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an triệu tập Điệp Văn Sơn và Liêu Văn Quyền để đấu tranh làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Điệp Văn Sơn và Liêu Văn Quyền. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do thiếu tiền tiêu dùng cá nhân, đêm 10/7, Sơn và Quyền cùng nhau đi về nhà Quyền để trộm cắp xe máy của gia đình tại thôn Vòng Tre (xã Bình Dân).

Tuy nhiên, khi đến gần nhà, Quyền nhìn thấy xe máy của chị H. có giá trị lớn nên đã vào dắt trộm xe của nạn nhân rồi mang cầm cố lấy tiền tiêu dùng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Bình Dân tiến hành truy tìm, thu hồi và trao trả lại tài sản cho chị H.

