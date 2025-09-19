Mới nhất
Cuộc sống mới của Lan Phương sau ly hôn chồng Tây ra sao?

Thứ sáu, 10:30 19/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Lan Phương mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ thu nhập hàng năm của cô trong phiên tòa ly hôn với chồng Tây. Cô sống tự lập, tự gánh vác mọi việc trong gia đình.

Lan Phương sau ly hôn với chồng Tây, cô bắt nhịp cuộc sống trở lại. Nữ diễn viên tiếp tục quay phim của VFC với một vai diễn ngắn. Với người đẹp khi được làm nghề mình yêu thích thì dù ngắn cũng là hạnh phúc.

Cuộc sống mới của Lan Phương sau ly hôn chồng Tây ra sao? - Ảnh 3.

Mới đây, Lan Phương còn gây chú ý với câu chuyện phân chia quyền nuôi con với chồng Tây. Hiện tại, với lợi thế có khả năng tài chính tốt hơn chồng, cô được kiểm sát viên đề nghị cả hai con nên được mẹ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Được biết, Lan Phương hiện sống cùng hai con trong căn hộ do mình sở hữu tại Hà Nội. Cô có thu nhập tốt mỗi năm từ việc đóng phim, quảng cáo, dự sự kiện, kinh doanh... Bên cạnh đó, cô còn có công ty riêng có vốn điều lệ 5 tỷ đồng và thu nhập thụ động từ việc cho thuê các căn hộ. Nữ diễn viên sẵn sàng lo toàn bộ chi phí nuôi con, không cần chồng Tây cấp dưỡng.

Cuộc sống mới của Lan Phương sau ly hôn chồng Tây ra sao? - Ảnh 4.

Sau ly hôn, Lan Phương đã lấy lại được tinh thần vui vẻ. Mới đây, nhân dịp đại lễ A80, nữ diễn viên còn cùng con thực hiện bộ ảnh để kỉ niệm ngày ý nghĩa.

Cuộc sống mới của Lan Phương sau ly hôn chồng Tây ra sao? - Ảnh 5.

Dù vất vả với công việc nhưng Lan Phương luôn cố gắng chơi cùng con và dành thời gian cho các bé.

Cuộc sống mới của Lan Phương sau ly hôn chồng Tây ra sao? - Ảnh 6.

Ở mọi khoảnh khắc, Lan Phương đều muốn mang năng lượng tích cực cho các con.

Cuộc sống mới của Lan Phương sau ly hôn chồng Tây ra sao? - Ảnh 7.

Hiện tại, với Lan Phương, các con chính là điểm tựa tinh thần của cô.

Cuộc sống mới của Lan Phương sau ly hôn chồng Tây ra sao? - Ảnh 8.

Chính vì vậy, trong suốt thời gian qua, Lan Phương cố gắng sắp xếp công việc và thời gian chăm sóc con một cách hợp lý.

Cuộc sống mới của Lan Phương sau ly hôn chồng Tây ra sao? - Ảnh 9.

Lan Phương mong muốn con có một cuộc sống bình yên đúng nghĩa. Và đây cũng là nguyện vọng khi đứng trước tòa trong việc tranh chấp quyền nuôi con của cô với chồng Tây.

Lan Phương và cuộc sống bình yên bên các con sau ly hôn chồng Tây.

Ảnh, clip: FBNV

Đỗ Quyên
