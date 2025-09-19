Cuộc sống mới của Lan Phương sau ly hôn chồng Tây ra sao?

Mới đây, Lan Phương còn gây chú ý với câu chuyện phân chia quyền nuôi con với chồng Tây. Hiện tại, với lợi thế có khả năng tài chính tốt hơn chồng, cô được kiểm sát viên đề nghị cả hai con nên được mẹ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Được biết, Lan Phương hiện sống cùng hai con trong căn hộ do mình sở hữu tại Hà Nội. Cô có thu nhập tốt mỗi năm từ việc đóng phim, quảng cáo, dự sự kiện, kinh doanh... Bên cạnh đó, cô còn có công ty riêng có vốn điều lệ 5 tỷ đồng và thu nhập thụ động từ việc cho thuê các căn hộ. Nữ diễn viên sẵn sàng lo toàn bộ chi phí nuôi con, không cần chồng Tây cấp dưỡng.