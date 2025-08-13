Diễn viên Lan Phương trở lại đóng phim VTV giữa lúc ly hôn chồng Tây
2 năm sau khi hoàn thành phim "Gia đình mình vui bất thình lình", Lan Phương hội ngộ Doãn Quốc Đam trong phim "Gió ngang khoảng thời xanh".
Phát hiện mình mang thai con thứ 2 khi sắp kết thúc quá trình quay Gia đình mình vui bất thình lình 2 năm trước, diễn viên Lan Phương dừng đóng phim từ đó để tập trung sinh con và chăm sóc gia đình nhỏ.
Hồi cuối tháng 6 vừa qua, nữ diễn viên Thương ngày nắng về chính thức quay trở lại phim trường trong lúc đang làm thủ tục ly hôn đơn phương với chồng Tây sau 7 năm gắn bó. Thời điểm đó, nữ diễn viên chỉ chia sẻ ảnh hậu trường cho các con đến phim trường cùng mà không tiết lộ sẽ tham gia bộ phim nào.
Tuy nhiên trong đoạn clip được diễn viên Trúc Mai chia sẻ trên trang cá nhân khi cùng đoàn phim Gió ngang khoảng trời xanh tụ tập xem tập 1 vào tối 11/8, khán giả bất ngờ nhận ra sự xuất hiện của Lan Phương trong bữa tiệc bên cạnh Phương Oanh, Doãn Quốc Đam, Minh Cúc....
Diễn viên Lan Phương xác nhận với VietNamNet cô sẽ xuất hiện ở tập 23 của phim nhưng cho biết hiện tiết lộ gì thêm về vai diễn của mình.
Gió ngang khoảng trời xanh đánh dấu màn tái ngộ của Lan Phương và ông chồng màn ảnh Doãn Quốc Đam trong Gia đình mình vui bất thình lình. Ở phim này, Lan Phương còn gặp lại 2 bạn diễn từ phim Nàng dâu order là Phương Oanh và Quỳnh Kool.
