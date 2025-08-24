Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Diễn viên Lan Phương có động thái bán nhà sau khi ly thân

Chủ nhật, 15:22 24/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau biến cố hôn nhân, Lan Phương quyết định sang nhượng căn hộ ở Đà Nẵng để tập trung ổn định cuộc sống mới.

Diễn viên Lan Phương đau đớn nhập viện sau ly hôn: Căn bệnh cô mắc phải nguy hiểm thế nào?Diễn viên Lan Phương đau đớn nhập viện sau ly hôn: Căn bệnh cô mắc phải nguy hiểm thế nào?

GĐXH - Diễn viên Lan Phương chia sẻ hình ảnh đau đớn, phải nhờ đến nhân viên y tế hỗ trợ khi đến bệnh viện cùng tình trạng sức khoẻ xuống dốc nghiêm trọng.

Diễn viên Lan Phương đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng từ sau khi thông báo ly thân chuẩn bị ly hôn với chồng Tây sau 7 năm kết hôn. Mới đây, bà mẹ 2 con bất ngờ tiết lộ vừa có chuyến ra Đà Nẵng hoàn tất thủ tục bán căn hộ tại đây để tập trung ổn định cuộc sống mới.

Theo nữ diễn viên, căn hộ của cô dự kiến bàn giao vào năm sau. Ban đầu, Lan Phương mua nhà với mục tiêu ổn định cuộc sống gia đình, nhưng nay phải bán vì "nhiều lý do khách quan". Và người mua căn hộ của Lan Phương cũng là một bà mẹ đơn thân, gửi con cho bà ngoại chăm sóc ngoài Bắc để vào Đà Nẵng làm việc. Cô này tâm sự với Lan Phương rằng khi nhà hoàn thiện sẽ đón con vào, cùng bé tận hưởng cuộc sống tại thành phố biển.

Diễn viên Lan Phương có động thái bán nhà sau khi ly thân - Ảnh 2.

Lan Phương đang cố gắng chữa lành sau ly hôn.

Lan Phương bày tỏ đồng cảm với hoàn cảnh của người mẹ và xúc động trước nghị lực cô này có được khi nỗ lực vì con cái. "Hy vọng hai mẹ con sẽ có những ngày hạnh phúc trong căn hộ của riêng mình", cô nói.

"Mỗi một người mẹ Phương gặp đều mang đến thật nhiều cảm xúc. Họ cố gắng hết mình để mang lại hạnh phúc cho con và chính mình. Phương được truyền cảm hứng từ những vất vả, từ gánh nặng trên đôi vai họ để mang lại điều tốt nhất cho con", nữ diễn viên trải lòng.

Ở phần bình luận, nhiều khán giả gửi lời động viên tinh thần đến Lan Phương. Thời gian qua, cô mở lòng để chia sẻ về biến cố hôn nhân, đồng thời hy vọng sẽ giúp được nhiều phụ nữ có tình cảnh tương tự thêm mạnh mẽ vực dậy cuộc sống, thoát khỏi các vấn đề về tâm lý.

Diễn viên Lan Phương có động thái bán nhà sau khi ly thân - Ảnh 3.

Hiện tại, Lan Phương và 2 con gái đang sống ở Hà Nội. Cô sắp quay trở lại với phim của VFC.

Trước đó, ngày 24/7, Lan Phương xác nhận ly thân và làm thủ tục ly hôn với chồng người Anh - David Duffy. Khi được hỏi lý do chia tay, cô né tránh trả lời trực diện, chỉ nói cảm thấy "như được giải thoát", "được cứu vớt" khi rời khỏi cuộc hôn nhân này.

"Tôi đang trong hành trình tự chữa lành, dần thấy mọi thứ tốt hơn nên mới có thể mở lòng. Nhưng để trở lại trạng thái bình thường hoàn toàn sẽ còn rất lâu", cô nói.

Hiện Lan Phương cùng hai con gái sống trong một căn hộ ở Hà Nội - nơi từng là tổ ấm của cả gia đình, gần quán kid cafe do cô làm chủ. Dù có nhà tại TP.HCM, cô nói trước mắt vẫn chọn ở Hà Nội vì thuận tiện công việc.

Giai đoạn này, Lan Phương tham gia một dự án phim mới của VFC, sắp công bố. Cô vào vai người phụ nữ quyền lực, giàu có, thông minh nhưng si tình. Diễn viên mong khán giả đón nhận sự thay đổi hình ảnh, bởi đây là vai diễn giúp cô "rũ bỏ mọi điều cũ kỹ khi từng không được là chính mình".

Lan Phương sinh năm 1983, được biết đến từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Diễn viên Lan Phương trở lại đóng phim VTV giữa lúc ly hôn chồng Tây

Diễn viên Lan Phương trở lại đóng phim VTV giữa lúc ly hôn chồng Tây

Diễn viên Lan Phương bị trầm cảm sau sinh vì không được chồng Tây hỗ trợ, điều gì khiến cô vượt qua giai đoạn 'tàu lượn siêu tốc'?

Diễn viên Lan Phương bị trầm cảm sau sinh vì không được chồng Tây hỗ trợ, điều gì khiến cô vượt qua giai đoạn 'tàu lượn siêu tốc'?

Diễn viên Lan Phương: Tôi từng rất tuyệt vọng, nộp đơn ly hôn là 'sự cứu vớt'

Diễn viên Lan Phương: Tôi từng rất tuyệt vọng, nộp đơn ly hôn là 'sự cứu vớt'

Lan Phương gây bất ngờ khi hé lộ chuyện tài chính trong cuộc hôn nhân 7 năm với chồng Tây

Lan Phương gây bất ngờ khi hé lộ chuyện tài chính trong cuộc hôn nhân 7 năm với chồng Tây

Trước khi ly thân chồng Tây, Lan Phương có cuộc sống hôn nhân như thế nào?

Trước khi ly thân chồng Tây, Lan Phương có cuộc sống hôn nhân như thế nào?

Cùng chuyên mục

Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHan

Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHan

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Tối 23/8, đêm công bố, trao giải của chương trình "Em xinh say hi" diễn ra tại TPHCM. Phương Mỹ Chi chính thức giành quán quân và á quân là LyHan.

Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025

Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Vượt qua 76 thí sinh, đại diện tỉnh Saraburi - Veena Praveenar Singh đăng quang Miss Universe Thailand 2025. Cô năm nay 29 tuổi và hiện là giám đốc sáng tạo chương trình trực tuyến "The Spark Show".

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': '2 con trai chính là động lực vực tinh thần tôi dạy sau ly hôn'

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': '2 con trai chính là động lực vực tinh thần tôi dạy sau ly hôn'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Khác với những vai diễn trước, diễn viên Đinh Thúy Hà mới đây vào một nhân vật rất đặc biệt trong phim "Mưa đỏ". Đây là vai diễn đòi hỏi chị phải thay đổi và quan sát rất kỹ nhân vật nguyên mẫu mới hóa thân được chính xác.

Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40

Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Ở tuổi 40, nữ diễn viên từng được khán giả biết đến với bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" có cuộc sống kín tiếng, với công việc BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân.

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ'

Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ'

Giải trí - 20 giờ trước

Hạ Anh - nữ diễn viên đóng vai cô lái đò tên Hồng trong bộ phim đang gây sốt phòng vé "Mưa đỏ" được chú ý vì nhan sắc mong manh.

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh xung phong tham gia diễu hành A80

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh xung phong tham gia diễu hành A80

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - "Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm", NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD cho biết.

Chiêm ngưỡng sản phẩm gốm sứ được phủ vàng 24k độc đáo

Chiêm ngưỡng sản phẩm gốm sứ được phủ vàng 24k độc đáo

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Những sản phẩm gốm được phủ vàng nano 24k độc đáo đang gây chú ý tại Không gian văn hóa di sản gốm sứ Nason của Tiến sĩ Lê Duy Hảo.

Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?

Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?

Giải trí - 1 ngày trước

Vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con cũng như nghiêm túc học tập những điều mới, nữ MC này quyết định sẽ nghỉ công việc truyền hình.

'Gia đình Haha', 'Vietnam's Next Top Model', 'Chiến sĩ quả cảm' hứa hẹn 'bùng nổ' cuối tuần này

'Gia đình Haha', 'Vietnam's Next Top Model', 'Chiến sĩ quả cảm' hứa hẹn 'bùng nổ' cuối tuần này

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Chương trình "Gia đình Haha", "Chiến sĩ quả cảm", "Vietnam's Next Top Model" với nhiều nội dung hấp dẫn sẽ lên sóng VTV trong hai ngày cuối tuần này.

Diễn viên đóng cảnh ăn rắn trong phim 'Mưa đỏ: Mẹ không nhận ra khi tôi từ đoàn phim trở về

Diễn viên đóng cảnh ăn rắn trong phim 'Mưa đỏ: Mẹ không nhận ra khi tôi từ đoàn phim trở về

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Gia Huy là người đóng vai Tấn trong phim "Mưa đỏ" khi vừa tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu&Điện ảnh. Đây là vai diễn nặng về tâm lý khiến Gia Huy vừa cảm thấy áp lực nhưng cũng là cơ hội được thể hiện tấm lòng tri ân đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Xem nhiều

Tháng cuối thai kỳ, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn 'bắt trend' yêu nước

Tháng cuối thai kỳ, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn 'bắt trend' yêu nước

Giải trí

GĐXH - Nàng hậu bụng bầu rất to nhưng vẫn giữ được sự năng động, vẫn háo hức vì làm được điều ý nghĩa nhỏ nhoi trong những ngày hướng tới 2/9.

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh xung phong tham gia diễu hành A80

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh xung phong tham gia diễu hành A80

Giải trí
Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Thế giới showbiz
Diễn viên đóng cảnh ăn rắn trong phim 'Mưa đỏ: Mẹ không nhận ra khi tôi từ đoàn phim trở về

Diễn viên đóng cảnh ăn rắn trong phim 'Mưa đỏ: Mẹ không nhận ra khi tôi từ đoàn phim trở về

Giải trí
Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?

Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top