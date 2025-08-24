Diễn viên Lan Phương có động thái bán nhà sau khi ly thân
GĐXH - Sau biến cố hôn nhân, Lan Phương quyết định sang nhượng căn hộ ở Đà Nẵng để tập trung ổn định cuộc sống mới.
Diễn viên Lan Phương đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng từ sau khi thông báo ly thân chuẩn bị ly hôn với chồng Tây sau 7 năm kết hôn. Mới đây, bà mẹ 2 con bất ngờ tiết lộ vừa có chuyến ra Đà Nẵng hoàn tất thủ tục bán căn hộ tại đây để tập trung ổn định cuộc sống mới.
Theo nữ diễn viên, căn hộ của cô dự kiến bàn giao vào năm sau. Ban đầu, Lan Phương mua nhà với mục tiêu ổn định cuộc sống gia đình, nhưng nay phải bán vì "nhiều lý do khách quan". Và người mua căn hộ của Lan Phương cũng là một bà mẹ đơn thân, gửi con cho bà ngoại chăm sóc ngoài Bắc để vào Đà Nẵng làm việc. Cô này tâm sự với Lan Phương rằng khi nhà hoàn thiện sẽ đón con vào, cùng bé tận hưởng cuộc sống tại thành phố biển.
Lan Phương bày tỏ đồng cảm với hoàn cảnh của người mẹ và xúc động trước nghị lực cô này có được khi nỗ lực vì con cái. "Hy vọng hai mẹ con sẽ có những ngày hạnh phúc trong căn hộ của riêng mình", cô nói.
"Mỗi một người mẹ Phương gặp đều mang đến thật nhiều cảm xúc. Họ cố gắng hết mình để mang lại hạnh phúc cho con và chính mình. Phương được truyền cảm hứng từ những vất vả, từ gánh nặng trên đôi vai họ để mang lại điều tốt nhất cho con", nữ diễn viên trải lòng.
Ở phần bình luận, nhiều khán giả gửi lời động viên tinh thần đến Lan Phương. Thời gian qua, cô mở lòng để chia sẻ về biến cố hôn nhân, đồng thời hy vọng sẽ giúp được nhiều phụ nữ có tình cảnh tương tự thêm mạnh mẽ vực dậy cuộc sống, thoát khỏi các vấn đề về tâm lý.
Trước đó, ngày 24/7, Lan Phương xác nhận ly thân và làm thủ tục ly hôn với chồng người Anh - David Duffy. Khi được hỏi lý do chia tay, cô né tránh trả lời trực diện, chỉ nói cảm thấy "như được giải thoát", "được cứu vớt" khi rời khỏi cuộc hôn nhân này.
"Tôi đang trong hành trình tự chữa lành, dần thấy mọi thứ tốt hơn nên mới có thể mở lòng. Nhưng để trở lại trạng thái bình thường hoàn toàn sẽ còn rất lâu", cô nói.
Hiện Lan Phương cùng hai con gái sống trong một căn hộ ở Hà Nội - nơi từng là tổ ấm của cả gia đình, gần quán kid cafe do cô làm chủ. Dù có nhà tại TP.HCM, cô nói trước mắt vẫn chọn ở Hà Nội vì thuận tiện công việc.
Giai đoạn này, Lan Phương tham gia một dự án phim mới của VFC, sắp công bố. Cô vào vai người phụ nữ quyền lực, giàu có, thông minh nhưng si tình. Diễn viên mong khán giả đón nhận sự thay đổi hình ảnh, bởi đây là vai diễn giúp cô "rũ bỏ mọi điều cũ kỹ khi từng không được là chính mình".
Lan Phương sinh năm 1983, được biết đến từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...
