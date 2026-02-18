Mới nhất
Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà'

Thứ tư, 13:15 18/02/2026 | Giải trí

Ở tuổi 36, Huyền Lizzie - mỹ nhân phim giờ vàng VTV có cuộc sống độc thân, sang chảnh, được mệnh danh ''phú bà'' showbiz.

Diễn viên Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền, SN 1990) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua các bộ phim giờ vàng của VTV. Xuất thân là hot girl đời đầu tại Hà Nội, cô từng bước chuyển hướng sang diễn xuất và duy trì hoạt động nghệ thuật bền bỉ trong hơn 15 năm.

Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà' - Ảnh 1.

Huyền Lizzie sinh năm 1990 - một trong những mỹ nhân tuổi Ngọ của showbiz.

Năm 2009, Huyền Lizzie lọt Top 5 Miss Teen, từ đó gia nhập showbiz với vai trò người mẫu ảnh, sau đó tham gia phim truyền hình và kinh doanh thời trang. Cô ghi dấu ấn qua nhiều dự án như Cầu vồng tình yêu, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu… Khi sự nghiệp đang phát triển, nữ diễn viên tạm rút lui để lập gia đình. Cuộc hôn nhân kết thúc sau ba năm, Huyền Lizzie ly hôn và làm mẹ đơn thân vào năm 2019.

Sau biến cố đời tư, nữ diễn viên trở lại mạnh mẽ với loạt phim của VFC. Đáng chú ý nhất là vai Vân Trang trong Thương ngày nắng về - nhân vật có chiều sâu tâm lý, đánh dấu bước chuyển rõ rệt trong hình ảnh diễn xuất của cô.

Thành công của vai diễn này giúp Huyền Lizzie được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “tổng tài màn ảnh Việt”. Trước cách gọi này, Huyền Lizzie cho biết cô không lo bị đóng khung, bởi mỗi nhân vật đều có hoàn cảnh và màu sắc riêng, điều quan trọng là diễn viên phải tạo được sự khác biệt trong từng vai.

Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà' - Ảnh 2.

Gần đây người đẹp ghi dấu với vai Ngân trong Cách em 1 milimet.

Sau Chúng ta của 8 năm sau, Huyền Lizzie tái xuất truyền hình với vai Ngân trong Cách em 1 milimet. Đây là nhân vật được xây dựng theo hướng chín chắn, điềm đạm và có nhiều trải nghiệm hơn so với các vai trước. Nữ diễn viên thừa nhận nhân vật Ngân có nhiều điểm tương đồng với bản thân.

Theo cô, vai diễn này cho phép cô đưa chính suy nghĩ, cách hành xử và thần thái ngoài đời lên màn ảnh, vì vậy mang lại cảm giác gần gũi và thoải mái khi thể hiện. Qua mỗi vai diễn, nữ diễn viên rút ra nhiều bài học cho bản thân, trong đó điều đọng lại rõ nhất là việc phụ nữ cần biết yêu và tôn trọng chính mình, không đánh mất bản thân vì bất kỳ lý do nào.

Bên cạnh truyền hình, Huyền Lizzie cho biết cô vẫn mong muốn được thử sức với điện ảnh. Thế nhưng nữ diễn viên chia sẻ thật lòng rằng chưa thực sự có duyên với màn ảnh rộng và chưa nhận được những lời mời phù hợp. Với cô, việc “chạm ngõ” điện ảnh là ước mơ nhưng cũng cần thêm may mắn. Cô hy vọng sang năm Bính Ngọ sẽ có cơ hội thử sức ở lĩnh vực mới.

Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà' - Ảnh 3.

Huyền Lizzie hiện vẫn độc thân và hài lòng với cuộc sống của mình.

Huyền Lizzie còn duy trì kinh doanh riêng và hợp tác quảng cáo. Cô cho biết nhờ công việc diễn viên, bản thân có thêm cơ hội làm việc với nhiều nhãn hàng và xây dựng hình ảnh cá nhân ổn định. Năm 2022, cô chia sẻ căn hộ cá nhân; đến năm 2024, tiếp tục gây chú ý khi sở hữu xe hơi trị giá khoảng 2 tỷ đồng cùng nhiều phụ kiện hàng hiệu.

Huyền Lizzie vẫn độc thân và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nữ diễn viên chưa nghĩ tới chuyện tình cảm, lựa chọn dành thời gian cho công việc, con cái và gia đình. Với cô, mỗi người có một giai đoạn và lựa chọn khác nhau, và cuộc sống hiện tại mang lại cảm giác đầy đủ, cân bằng.

Chia sẻ về năm Bính Ngọ – năm tuổi của mình, Huyền Lizzie cho biết: "Mọi người nói là năm tuổi của tôi nhưng tôi nghĩ chuyện đó không quá quan trọng. Mỗi năm mình cũng có nhiều điều cố gắng trong cuộc sống. Năm tới, tôi nghĩ sẽ là năm mình đột phá nhiều hơn, có nhiều thành tựu hơn và sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp hơn nếu như mình thật sự chăm chỉ".

Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà' - Ảnh 4.

Huyền Lizzie đặc biệt yêu không khí Tết ở Hà Nội.

Nữ diễn viên cũng tự nhận bản thân mang nhiều đặc điểm của người tuổi Ngọ: năng động, nhanh nhẹn và hoạt bát. Đó cũng là ưu điểm để phát huy năng lực của mình. Tuy nhiên nữ diễn viên cho rằng cái gì nhanh quá cũng không tốt, đôi khi cũng cần chậm lại, lắng lại để tận hưởng lại cuộc sống thì mọi điều sẽ ý nghĩa hơn.

Nói về Tết, Huyền Lizzie cho biết cô đặc biệt yêu không khí Tết ở Hà Nội. Trái với cảm giác bận rộn hay áp lực của nhiều người, nữ diễn viên xem Tết là khoảng thời gian quý giá để trở về bên gia đình. Mỗi năm, cô và con trai đều về chúc Tết ông bà ngoại, cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm cúng.

Lê Chi
