Quang Thắng đóng 'Tết này ai đến xông nhà' nổi danh cả nước, tuổi U60 sống giản dị luôn tâm huyết với nghề diễn

Quang Thắng lần đầu chạm ngõ điện ảnh với "Tết này ai đến xông nhà"

Ra mắt năm 2002, phim "Tết này ai đến xông nhà" được xem là một trong những bộ phim hài Việt đầu tiên khai thác chủ đề ngày Tết. Trong số các diễn viên gây ấn tượng mạnh trong bộ phim, khán giả không khỏi nhắc tới Quang Thắng - vai Mớ, một trong bộ ba bạn thân cùng với Thi (Quốc Khánh), Quốc (Chí Trung).

Trong bộ ba "nối khố" Thi - Quốc - Mớ thì anh có cái tên ngộ nghĩnh nhất lại có tổ ấm đề huề nhất khi cuối phim anh đón Tết bên vợ cùng 2 nhóc tì song sinh. Mớ - anh chàng gây chú ý với khuôn mặt "nhìn đã thấy hài" chiếc mũi to, tỏ ra hiểu biết, luôn bạo miệng khi phát ngôn về tình yêu, nhưng ở bên vợ lại hiền lành, ân cần đến kỳ lạ.

Vai diễn trong "Tết này ai đến xông nhà" là lần đầu tiên Quang Thắng đóng phim điện ảnh. Dù chỉ xuất hiện trong một số cảnh phim nhưng Quang Thắng đã tạo nên những tiếng cười hài hước cho khán giả. Với sở trường về diễn xuất hài, nghệ sĩ có biệt danh "mũi to" đã thể hiện rất sống động hình ảnh Mớ. Thời điểm đóng phim lúc đó, Quang Thắng nổi tiếng với lối diễn tếu táo, chiếc mũi to đặc trưng trong show hài "Gặp nhau cuối tuần".

Thành công từ "Tết này ai đến xông nhà", những năm sau đó, Quang Thắng tiếp tục được hâm mộ qua chương trình "Gala Cười" các năm 2003-2005 và vai Táo Kinh tế trong chương trình "Táo quân".

Quang Thắng - vai Mớ trong phim "Tết này ai đến xông nhà".



Diễn viên Quang Thắng sự nghiệp thăng hoa, đời sống giản dị

Diễn viên Quang Thắng sinh năm 1968 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh từng học tại Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng và sau đó lên Hà Nội học lớp đạo diễn tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh. Từ năm 1990, Quang Thắng về Đoàn kịch Hải Phòng và được giao đóng vai chính. Đến năm 1994, anh bắt đầu nổi tiếng từ Bắc vào Nam, diễn ở nhiều trường học. Tới năm 2000, Quang Thắng được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia chương trình "Gặp nhau cuối tuần".

Với khán giả yêu hài kịch phía Bắc, Quang Thắng là cái tên gắn liền với những vai diễn không thể thay thế – từ hình ảnh Táo Kinh tế trong chương trình Táo Quân đến loạt nhân vật hài hước trong các phim truyền hình và sân khấu kịch. Nam nghệ sĩ còn góp mặt trong các dự án được khán giả yêu mến như: "Lời nói dối ngọt ngào", "Yêu thì ghét thôi", "Tết này ai đến xông nhà", "Áo lụa Hà Đông", "Hiệp sĩ mù", "Người vợ cuối cùng"...

NSƯT Quang Thắng ghi dấu với hình ảnh Táo Kinh tế trong chương trình "Táo quân".

Lối diễn duyên dáng, gương mặt không lẫn vào đâu và khả năng tung hứng cùng đồng nghiệp giúp anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng suốt nhiều thập kỷ qua. Thành công và nổi tiếng nhưng ít ai biết, Quang Thắng từng muốn đổi sang nghề khác vì nghề diễn không nuôi nổi bản thân. Tuy nhiên, nỗi nhớ ánh đèn sân khấu và khán giả đã khiến anh quay lại...

Sau hơn 25 năm miệt mài cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà, nghệ sĩ Quang Thắng được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2016. Tháng 6/2025, NSƯT Quang Thắng đã vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Điện ảnh" của Hội Điện ảnh Việt Nam. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ và không ngừng nghỉ của nam nghệ sĩ đối với nền điện ảnh nước nhà.

NSƯT Quang Thắng vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Điện ảnh".

Khác với hình ảnh hài hước trên sân khấu, NSƯT Quang Thắng ngoài đời rất giản dị, chịu khó và đam mê công việc. Đối với anh, niềm vui lớn nhất là được làm việc hết mình và nhận được tình yêu thương từ khán giả. Về đời tư, NSƯT Quang Thắng kết hôn năm 2002 với bà xã Cao Thanh Hảo kém anh 11 tuổi. Cặp đôi có với nhau 3 người con: 2 gái, 1 trai.

Sống ở Hà Nội, vợ con ở Hải Phòng nhưng nhiều năm nay, có bận đến mấy, anh cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để về với vợ con. Vợ chồng Quang Thắng vẫn luôn tin tưởng, mặn nồng suốt hơn 20 năm qua. Bà xã cũng thấu hiểu và yên tâm khi chồng đi làm xa nhà.

