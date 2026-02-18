Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Quang Thắng đóng 'Tết này ai đến xông nhà' nổi danh cả nước, tuổi U60 sống giản dị luôn tâm huyết với nghề diễn

Thứ tư, 15:00 18/02/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Quang Thắng lần đầu góp mặt phim điện ảnh trong "Tết này ai đến xông nhà", dù là vai phụ nhưng lại gây nhiều ấn tượng với khán giả.

Quang Thắng lần đầu chạm ngõ điện ảnh với "Tết này ai đến xông nhà"

Ra mắt năm 2002, phim "Tết này ai đến xông nhà" được xem là một trong những bộ phim hài Việt đầu tiên khai thác chủ đề ngày Tết. Trong số các diễn viên gây ấn tượng mạnh trong bộ phim, khán giả không khỏi nhắc tới Quang Thắng -  vai Mớ, một trong bộ ba bạn thân cùng với Thi (Quốc Khánh), Quốc (Chí Trung). 

Trong bộ ba "nối khố" Thi - Quốc - Mớ thì anh có cái tên ngộ nghĩnh nhất lại có tổ ấm đề huề nhất khi cuối phim anh đón Tết bên vợ cùng 2 nhóc tì song sinh. Mớ - anh chàng gây chú ý với khuôn mặt "nhìn đã thấy hài" chiếc mũi to, tỏ ra hiểu biết, luôn bạo miệng khi phát ngôn về tình yêu, nhưng ở bên vợ lại hiền lành, ân cần đến kỳ lạ. 

Vai diễn trong "Tết này ai đến xông nhà" là lần đầu tiên Quang Thắng đóng phim điện ảnh. Dù chỉ xuất hiện trong một số cảnh phim nhưng Quang Thắng đã tạo nên những tiếng cười hài hước cho khán giả. Với sở trường về diễn xuất hài, nghệ sĩ có biệt danh "mũi to" đã thể hiện rất sống động hình ảnh Mớ. Thời điểm đóng phim lúc đó, Quang Thắng nổi tiếng với lối diễn tếu táo, chiếc mũi to đặc trưng trong show hài "Gặp nhau cuối tuần".

Thành công từ "Tết này ai đến xông nhà", những năm sau đó, Quang Thắng tiếp tục được hâm mộ qua chương trình "Gala Cười" các năm 2003-2005 và vai Táo Kinh tế trong chương trình "Táo quân".

NSƯT Quang Thắng phim 'Tết này ai đến xông nhà' ngày ấy - bây giờ - Ảnh 1.

Quang Thắng - vai Mớ trong phim "Tết này ai đến xông nhà".

Diễn viên Quang Thắng sự nghiệp thăng hoa, đời sống giản dị 

Diễn viên Quang Thắng sinh năm 1968 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh từng học tại Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng và sau đó lên Hà Nội học lớp đạo diễn tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh. Từ năm 1990, Quang Thắng về Đoàn kịch Hải Phòng và được giao đóng vai chính. Đến năm 1994, anh bắt đầu nổi tiếng từ Bắc vào Nam, diễn ở nhiều trường học. Tới năm 2000, Quang Thắng được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia chương trình "Gặp nhau cuối tuần".

Với khán giả yêu hài kịch phía Bắc, Quang Thắng là cái tên gắn liền với những vai diễn không thể thay thế – từ hình ảnh Táo Kinh tế trong chương trình Táo Quân đến loạt nhân vật hài hước trong các phim truyền hình và sân khấu kịch. Nam nghệ sĩ còn góp mặt trong các dự án được khán giả yêu mến như: "Lời nói dối ngọt ngào", "Yêu thì ghét thôi", "Tết này ai đến xông nhà", "Áo lụa Hà Đông", "Hiệp sĩ mù", "Người vợ cuối cùng"... 

NSƯT Quang Thắng khiến dân mạng cười ngất vì biểu cảm 'hình sự' khi nhận giải - Ảnh 2.

NSƯT Quang Thắng ghi dấu với hình ảnh Táo Kinh tế trong chương trình "Táo quân".

Lối diễn duyên dáng, gương mặt không lẫn vào đâu và khả năng tung hứng cùng đồng nghiệp giúp anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng suốt nhiều thập kỷ qua. Thành công và nổi tiếng nhưng ít ai biết, Quang Thắng từng muốn đổi sang nghề khác vì nghề diễn không nuôi nổi bản thân. Tuy nhiên, nỗi nhớ ánh đèn sân khấu và khán giả đã khiến anh quay lại... 

Sau hơn 25 năm miệt mài cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà, nghệ sĩ Quang Thắng được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2016. Tháng 6/2025, NSƯT Quang Thắng đã vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Điện ảnh" của Hội Điện ảnh Việt Nam. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ và không ngừng nghỉ của nam nghệ sĩ đối với nền điện ảnh nước nhà.

Quang Thắng phim 'Tết này ai đến xông nhà' ngày ấy - bây giờ - Ảnh 3.

NSƯT Quang Thắng vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Điện ảnh".

 Khác với hình ảnh hài hước trên sân khấu, NSƯT Quang Thắng ngoài đời rất giản dị, chịu khó và đam mê công việc. Đối với anh, niềm vui lớn nhất là được làm việc hết mình và nhận được tình yêu thương từ khán giả. Về đời tư, NSƯT Quang Thắng kết hôn năm 2002 với bà xã Cao Thanh Hảo kém anh 11 tuổi. Cặp đôi có với nhau 3 người con: 2 gái, 1 trai. 

Sống ở Hà Nội, vợ con ở Hải Phòng nhưng nhiều năm nay, có bận đến mấy, anh cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để về với vợ con. Vợ chồng Quang Thắng vẫn luôn tin tưởng, mặn nồng suốt hơn 20 năm qua. Bà xã cũng thấu hiểu và yên tâm khi chồng đi làm xa nhà. 

Xúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim TếtXúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim Tết

GĐXH - Diễn viên Tuấn Trần được đồng nghiệp, ekip phim hỗ trợ đi lại trong buổi ra mắt “Báu vật trời cho”.

Hồng Đăng vừa trở lại phim giờ vàng VTV đã gây tranh cãiHồng Đăng vừa trở lại phim giờ vàng VTV đã gây tranh cãi

GĐXH - Sự trở lại của Hồng Đăng trong phim "Đồng hồ đếm ngược" không như những gì khán giả kỳ vọng, bởi vai diễn này vừa xuất hiện đã khiến khán giả tranh cãi.

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệtThanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

GĐXH - Diễn viên Thanh Sơn đã có những trải nghiệm thú vị trong sự nghiệp diễn xuất của mình khi có một bạn diễn đặc biệt - chú chó Coddy.




Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng

Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

Hồng Đăng vừa trở lại phim giờ vàng VTV đã gây tranh cãi

Hồng Đăng vừa trở lại phim giờ vàng VTV đã gây tranh cãi

Nguyễn Hùng 'Mưa đỏ' diễn xuất và hát nhạc phim ra rạp sau Tết

Nguyễn Hùng 'Mưa đỏ' diễn xuất và hát nhạc phim ra rạp sau Tết

Cùng chuyên mục

Mỹ nhân tuổi Ngọ phim giờ vàng VTV: Người là Thượng úy, người làm dâu hào môn

Mỹ nhân tuổi Ngọ phim giờ vàng VTV: Người là Thượng úy, người làm dâu hào môn

Giải trí - 9 giờ trước

Cùng sinh năm 1990, từng phủ sóng khung giờ vàng VTV, ba mỹ nhân này có lựa chọn khác biệt: người làm dâu hào môn, người ghi dấu trên màn ảnh, sân khấu.

Cặp vợ chồng sao Việt cùng cầm tinh tuổi Ngọ sống hòa hợp, thấu hiểu vượt qua mọi sóng gió bên nhau

Cặp vợ chồng sao Việt cùng cầm tinh tuổi Ngọ sống hòa hợp, thấu hiểu vượt qua mọi sóng gió bên nhau

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng và vợ - Thu Hương cùng cầm tinh tuổi Ngọ, khi về chung nhà, họ có sự hòa hợp trong cuộc sống. Cặp đôi đồng hành và bình yên bên nhau sau hơn một thập kỷ chung sống.

Đỗ Thị Hà năm đầu đón Tết ở quê chồng, biểu cảm của chồng nàng hậu khiến fan thích thú

Đỗ Thị Hà năm đầu đón Tết ở quê chồng, biểu cảm của chồng nàng hậu khiến fan thích thú

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đón Tết đầu tiên ở quê chồng. Hình ảnh đôi vợ chồng son cùng nhau đi du xuân, biểu cảm trái ngược thu hút sự chú ý từ fan.

Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà'

Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà'

Giải trí - 17 giờ trước

Ở tuổi 36, Huyền Lizzie - mỹ nhân phim giờ vàng VTV có cuộc sống độc thân, sang chảnh, được mệnh danh ''phú bà'' showbiz.

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý ngày đầu năm mới

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý ngày đầu năm mới

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh khiến fan xuýt xoa khi chia sẻ ảnh gia đình hạnh phúc trong ngày Tết Nguyên đán 2026. Người đẹp ngày càng mặn mà sau khi làm mẹ, thu hút nhiều lời khen từ khán giả.

Á quân Thần tượng Bolero 2019: Có thời tôi đi hát với cát-xê 250.000 đồng

Á quân Thần tượng Bolero 2019: Có thời tôi đi hát với cát-xê 250.000 đồng

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Từ một họa sĩ thiết kế làm việc giờ hành chính, Trọng Hải rẽ hướng sang âm nhạc sau khi trở thành Á quân Thần tượng Bolero 2019.

Nam kiện tướng tuổi Ngọ nức tiếng làng dancersport ở đời thực có cuộc sống ra sao?

Nam kiện tướng tuổi Ngọ nức tiếng làng dancersport ở đời thực có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chí Anh sinh năm 1978, cầm tinh tuổi Ngọ là nam kiện tướng nức tiếng làng dancesport, ngoài sự nghiệp thành công, anh còn có một gia đình ấm áp hạnh phúc.

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - Diễm My 9X sinh năm 1990, cầm tinh tuổi Ngọ, nổi tiếng với khán giả qua nhiều bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV. Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, cô còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhưng kín tiếng ở đời thực.

NSƯT Chí Trung phim 'Tết này ai đến xông nhà', tuổi U70 cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

NSƯT Chí Trung phim 'Tết này ai đến xông nhà', tuổi U70 cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - NSƯT Chí Trung có vai diễn đáng nhớ và nổi tiếng hơn qua bộ phim "Tết này ai đến xông nhà", cuộc sống hiện tại giản dị, viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.

Xem nhiều

Nam kiện tướng tuổi Ngọ nức tiếng làng dancersport ở đời thực có cuộc sống ra sao?

Nam kiện tướng tuổi Ngọ nức tiếng làng dancersport ở đời thực có cuộc sống ra sao?

Giải trí

GĐXH - Chí Anh sinh năm 1978, cầm tinh tuổi Ngọ là nam kiện tướng nức tiếng làng dancesport, ngoài sự nghiệp thành công, anh còn có một gia đình ấm áp hạnh phúc.

2 chương trình giải trí đặc sắc trên VTV đêm Giao thừa 2026

2 chương trình giải trí đặc sắc trên VTV đêm Giao thừa 2026

Giải trí
Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Câu chuyện văn hóa
Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Thế giới showbiz
Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top