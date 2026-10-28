Cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN lần 5: Hành trình giảm 32kg của người phụ nữ từng nặng 104kg

Cơn ác mộng mang tên 104kg và chuỗi ngày kiệt quệ

Ở cột mốc kinh khủng nhất với cân nặng lên tới 104kg, cuộc sống của chị Hà Thị Liên (sinh năm 1985, TPHCM) là một chuỗi những ngày tháng mệt mỏi và sợ hãi.

Cân nặng quá mức không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe. Chị mắc gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, đái tháo đường, tăng huyết áp; từng phải phẫu thuật cắt túi mật và thường xuyên chịu những cơn đau cột sống lưng, sỏi thận, viêm bàng quang cùng chứng chuột rút. Ban đêm, chị thở dốc, ngáy to; ban ngày, cơ thể mệt mỏi, ngay cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn.

Những vấn đề sức khỏe kéo dài còn ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần. Chị dần mất tự tin, ngại giao tiếp, né tránh nơi đông người và ngày càng thu mình trong cảm giác mặc cảm, bế tắc.

Ứng viên Hà Thị Liên - người phụ nữ đang từng bước lấy lại sự tự tin, sức khỏe và niềm tin vào chính mình với 32kg cân nặng giảm đi, 33cm vòng bụng thu nhỏ.



Những áp lực dồn nén khiến chị thường xuyên cáu gắt với người thân. Đã nhiều lần chị tìm cách giảm cân, nhưng cân nặng lại tăng trở lại, cuốn mọi nỗ lực vào vòng luẩn quẩn của hy vọng rồi thất vọng. Từ một người muốn thay đổi bản thân, chị có lúc kiệt sức đến mức buông xuôi, chấp nhận sống chung với bệnh tật và mặc cảm như thể đó là số phận không thể khác.

Ở cột mốc kinh khủng nhất với cân nặng lên tới 104kg, cuộc sống của chị Hà Thị Liên (sinh năm 1985, TPHCM) là một chuỗi những ngày tháng mệt mỏi và sợ hãi.

Hành trình "tái sinh" nhờ dinh dưỡng khoa học

Giữa lúc gần như buông xuôi sau nhiều lần giảm cân thất bại, chị Hà Thị Liên được đánh thức bởi lời nói của em gái ruột - người vừa giảm thành công 13kg: “Chị ơi, giảm cân đi! Con chị còn nhỏ quá, chị lại nhiều bệnh thế này. Chị không lo cho mình thì ai lo cho con đây"?

Không phải những lời động viên sáo rỗng, chính nỗi lo cho tương lai của các con đã khiến chị Liên nhìn lại bản thân. Chị hiểu rằng nếu tiếp tục để cân nặng và bệnh tật bào mòn sức khỏe, điều mất đi không chỉ là vóc dáng hay sự tự tin, mà còn là những năm tháng được đồng hành cùng con khôn lớn. Lần này, chị quyết tâm thay đổi, nhưng không còn chạy theo những cách giảm cân cấp tốc. Chị lựa chọn một hành trình dài hơi, bắt đầu từ việc điều chỉnh dinh dưỡng và duy trì vận động phù hợp.

Thay vì nhịn ăn cực đoan hay sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, chị xây dựng lại thực đơn hằng ngày, kiểm soát khẩu phần và chú ý cân đối các nhóm chất. Tinh bột tinh chế được giảm bớt, thay bằng ngũ cốc nguyên hạt; rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ được tăng cường. Các bữa ăn có thêm nguồn đạm từ trứng, thịt nạc, cá, kết hợp rau củ, đồng thời chú ý lượng năng lượng nạp vào phù hợp với nhu cầu cơ thể.

Với thể trạng từng chịu nhiều đau đớn ở cột sống và khớp, chị bắt đầu vận động từ những bài tập nhẹ nhàng, trong đó có đi bộ, rồi kiên trì duy trì theo khả năng. Chị cũng chú ý uống đủ nước và điều chỉnh sinh hoạt hằng ngày. Quan trọng hơn cả, chị không còn xem giảm cân là cuộc chạy đua với chiếc cân, mà là quá trình thay đổi từng thói quen, từng bữa ăn và từng ngày vận động.

Không có phép màu nào đến sau một đêm. Đằng sau hành trình ấy là sự kiên trì trước những lúc mệt mỏi, là kỷ luật trong ăn uống và nỗ lực không để những thất bại trước đây lặp lại.

Chị Liên không xem giảm cân là cuộc chạy đua với chiếc cân, mà là quá trình thay đổi từng thói quen, từng bữa ăn và từng ngày vận động.





"Tôi tự ti, sợ giao tiếp, ngại đến nơi đông người và luôn thu mình lại. Tôi thường xuyên nhăn nhó, cáu gắt với gia đình vì sự bế tắc của chính mình. Tôi từng nhiều lần thử giảm cân, nhưng cứ giảm được vài ký thì lại tăng lên cả chục ký. Tôi gần như đã buông xuôi và chấp nhận số phận". Chị Hà Thị Liên cho biết.

Giảm 32kg, vòng bụng thu nhỏ 33cm: Thay đổi không chỉ nằm ở vóc dáng

Kết quả sau quá trình rèn luyện của chị Hà Thị Liên gây ấn tượng với hai con số: Giảm 32kg cân nặng và thu nhỏ 33cm vòng bụng. Đó không chỉ là sự thay đổi đáng kể về hình thể, mà còn đánh dấu bước ngoặt trong hành trình giành lại sức khỏe và sự tự tin của người phụ nữ từng có lúc nghĩ mình không thể thay đổi.

Khi cơ thể nhẹ nhõm hơn, việc đi lại và vận động cũng trở nên dễ dàng hơn trước. Những khó khăn từng khiến chị ngại di chuyển dần được tháo gỡ; tinh thần cũng có những chuyển biến tích cực. Từ người thường xuyên tự ti, sợ giao tiếp và thu mình trước đám đông, chị từng bước lấy lại sự chủ động trong cuộc sống, cởi mở hơn với mọi người và tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị.

Với chị Liên, điều đáng quý nhất không chỉ là số cân đã giảm hay số centimet vòng bụng được thu nhỏ, mà là cảm giác mình có thể tiếp tục chăm sóc bản thân, chăm lo cho gia đình và đồng hành cùng các con. Những nỗ lực từng tưởng chừng vô vọng giờ đã trở thành động lực để chị duy trì lối sống tích cực.

Tuy nhiên, giảm cân không đồng nghĩa với việc mọi bệnh lý trước đó tự động biến mất. Với người có nhiều bệnh nền, việc theo dõi sức khỏe, đánh giá các chỉ số và điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động cần được thực hiện phù hợp với tình trạng cá nhân, có tư vấn của nhân viên y tế khi cần thiết.

Hành trình của chị Hà Thị Liên cho thấy thay đổi bền vững không đến từ một phương pháp thần tốc, mà được tạo nên bởi những lựa chọn đúng đắn được duy trì mỗi ngày. 32kg cân nặng giảm đi, 33cm vòng bụng thu nhỏ và phía sau những con số ấy là một người phụ nữ đang từng bước lấy lại sự tự tin, sức khỏe và niềm tin vào chính mình.

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