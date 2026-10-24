Hơn 300 chuyên gia hiến kế đưa AI vào khám chữa bệnh tại Hội nghị AI4Health 2026

Sự kiện năm nay nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 6 năm thành lập và 16 năm truyền thống của Trường Đại học Y Dược (ĐHQGHN). Hội nghị đã mang đến một không gian học thuật chuyên sâu và chất lượng với 48 báo cáo khoa học cùng 10 báo cáo poster.

Các nội dung báo cáo tại hội nghị tập trung thảo luận xoay quanh 4 nhóm ứng dụng trọng điểm mang tính thời sự: AI hỗ trợ chẩn đoán: Nâng cao độ chính xác, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý qua hình ảnh và dữ liệu cận lâm sàng; AI hỗ trợ quyết định lâm sàng: Tối ưu hóa phác đồ điều trị, trợ lực cho bác sĩ trong các ca bệnh phức tạp; Điều trị cá thể hóa: Máy đo liệu trình y tế chuyên biệt, phù hợp với đặc điểm sinh học của từng bệnh nhân; AI trong quản trị bệnh viện: Tự động hóa quy trình, nâng cao hiệu suất vận hành và tối ưu trải nghiệm của người bệnh.

Hội nghị khoa học “Trí tuệ nhân tạo trong Y tế 2026: Từ tầm nhìn đến tác động thực tiễn” (AI4HEALTH 2026).

"Đối với Việt Nam, cơ hội của AI trong y tế là rất lớn, nhưng chúng ta cũng có những yêu cầu rất riêng. Các hệ thống AI cần được phát triển và đánh giá trên dữ liệu phù hợp với người Việt Nam, với mô hình bệnh tật, nguồn lực, quy trình chuyên môn và điều kiện vận hành của hệ thống y tế Việt Nam. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể tiếp cận được, tích hợp được vào thực hành và giải quyết một vấn đề y tế cụ thể. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia y tế công cộng, nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư công nghệ, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp" - GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi khai mạc.

Chia sẻ tại Hội nghị Khoa học Quốc gia AI4Health 2026 diễn ra vào ngày 23–24/10, PGS.TS. Nguyễn Lê Bảo Tiến (Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược thuộc ĐHQGHN, cơ sở Linh Đàm) cho biết đơn vị đang phát triển một trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo chuyên sâu về bệnh lý cột sống. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ các bác sĩ trong toàn bộ quy trình thăm khám, chẩn đoán, đồng thời tối ưu hóa việc đưa ra các quyết định lâm sàng và phác đồ điều trị cho bệnh nhân.

Lời giải cho bài toán ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam

Xuyên suốt các phiên thảo luận của AI4Health 2026, câu hỏi cốt lõi được các nhà khoa học và nhà quản lý đặt ra là: Làm thế nào để đưa AI vào thực hành lâm sàng một cách an toàn và bền vững?

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: "Chiến lược xác định AI cho các ngành, lĩnh vực là một trong 09 trụ cột chiến lược, trong đó có AI cho y tế. Các định hướng bao gồm phát triển hệ thống y tế thông minh; ứng dụng AI trong quản lý sức khỏe, y tế dự phòng, hỗ trợ chẩn đoán, điều trị, chăm sóc từ xa và quản lý bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe của người dân".

Theo ông Tú, đây là cơ hội để bệnh nhân được phát hiện bệnh sớm hơn, được chăm sóc tốt hơn ngay tại địa phương. Với thầy thuốc, đó là thêm thông tin được kiểm chứng và thêm thời gian dành cho người bệnh.

Các chuyên gia đồng thuận rằng, để các giải pháp AI được triển khai và nhân rộng trong hệ thống y tế Việt Nam, công nghệ đó phải được kiểm chứng nghiêm ngặt về cả hiệu quả lâm sàng, tính an toàn, cũng như đảm bảo sự công bằng cho người bệnh.

Là cơ sở giáo dục đại học định hướng đào tạo nguồn nhân lực y dược chất lượng cao, Trường Đại học Y Dược (ĐHQGHN) xác định việc kết nối khoa học y dược với khoa học dữ liệu và công nghệ là một định hướng phát triển quan trọng. Vì vậy, AI4Health 2026 không chỉ dừng lại ở một diễn đàn học thuật đơn thuần mà đã định hình rõ nét một mạng lưới hợp tác liên ngành vững chắc về AI trong y tế tại Việt Nam.

Tầm nhìn dài hạn vì sức khỏe nhân dân

Tiếp nối thành công của mùa hội nghị trước, sự kiện năm nay được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng ĐHQGHN. Ban tổ chức kỳ vọng các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm chia sẻ tại AI4Health 2026 sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành các chương trình đào tạo và ứng dụng thực tiễn. Mục tiêu lâu dài là thúc đẩy các giải pháp AI an toàn, hiệu quả và phù hợp với thực tế nước nhà, góp phần trực tiếp vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Việc phát triển trợ lý AI từ dữ liệu người bệnh là một hướng nghiên cứu có tiềm năng hỗ trợ hoạt động khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, từ một hệ thống đang được xây dựng đến công cụ có thể triển khai thường quy vẫn cần các bước kiểm chứng, đánh giá và hoàn thiện. Hiệu quả cuối cùng cần được xác định bằng dữ liệu thực tế, với yêu cầu bảo đảm an toàn cho người bệnh và duy trì vai trò quyết định của bác sĩ.

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