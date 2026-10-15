Cứu ngư dân mất tích, trôi dạt trên biển gần 2 ngày

| Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong lúc dùng thuyền thúng đi câu mực, ông Châu bị sóng đánh trôi dạt, mất tích, gần 2 ngày sau ông mới được phát hiện, cứu giúp.

Ngày 15/10, Đồn Biên phòng Lý Hòa, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, vừa hỗ trợ cứu giúp ngư dân quê Hà Tĩnh gặp nạn trên biển.

Cứu ngư dân mất tích, trôi dạt trên biển gần 2 ngày - Ảnh 1.

Quân y kiểm tra sức khỏe cho ông Nguyễn Tiến Châu. Ảnh: Ngọc Hòa.

Khoảng 5h30, Đồn Biên phòng Lý Hòa nhận được tin báo của ông Nguyễn Xuân Thắng (SN 1970, trú thôn Thượng Hòa, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị), chủ tàu cá QB-22313TS về việc phát hiện, cứu giúp một người đang trôi dạt trên biển. Người được cứu giúp là ông Nguyễn Tiến Châu (SN 1970, trú thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Châu cho biết, khoảng 15h ngày 13/10, ông dùng thuyền thúng ra vùng biển gần bờ để câu mực thì bị sóng đánh trôi dạt cùng thuyền thúng. Ông Châu mất tích, thân nhân, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 5h ngày 15/10, ông Châu được tàu QB-22313TS phát hiện, cứu vớt khi đang trôi dạt cách bờ khoảng 5 - 6 hải lý.

Sau khi tàu cập bến khu vực cửa sông Lý Hòa, Đồn Biên phòng Lý Hòa cử tổ công tác tiếp nhận, thăm khám sức khỏe và động viên nạn nhân.

Hiện sức khỏe của ông Châu bình thường, Đồn Biên phòng Lý Hoà đã liên lạc với gia đình và UBND xã Thiên Cầm để đưa người này về nhà.

Cứu ngư dân mất tích, trôi dạt trên biển gần 2 ngày - Ảnh 2.Mất tích 15 ngày dưới hố sụt sâu khoảng 100m, người đàn ông sống sót nhờ thứ không ai ngờ tới

Người đàn ông 31 tuổi mất tích khi đi câu cá tại Mexico, mở đầu cuộc tìm kiếm kéo dài hơn hai tuần trong hệ thống hang ngập nước.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”) cùng 05 đối tượng đồng phạm để điều tra, xử lý về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.