Cứu ngư dân mất tích, trôi dạt trên biển gần 2 ngày

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Ngày 15/10, Đồn Biên phòng Lý Hòa, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, vừa hỗ trợ cứu giúp ngư dân quê Hà Tĩnh gặp nạn trên biển.

Quân y kiểm tra sức khỏe cho ông Nguyễn Tiến Châu. Ảnh: Ngọc Hòa.

Khoảng 5h30, Đồn Biên phòng Lý Hòa nhận được tin báo của ông Nguyễn Xuân Thắng (SN 1970, trú thôn Thượng Hòa, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị), chủ tàu cá QB-22313TS về việc phát hiện, cứu giúp một người đang trôi dạt trên biển. Người được cứu giúp là ông Nguyễn Tiến Châu (SN 1970, trú thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Châu cho biết, khoảng 15h ngày 13/10, ông dùng thuyền thúng ra vùng biển gần bờ để câu mực thì bị sóng đánh trôi dạt cùng thuyền thúng. Ông Châu mất tích, thân nhân, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 5h ngày 15/10, ông Châu được tàu QB-22313TS phát hiện, cứu vớt khi đang trôi dạt cách bờ khoảng 5 - 6 hải lý.

Sau khi tàu cập bến khu vực cửa sông Lý Hòa, Đồn Biên phòng Lý Hòa cử tổ công tác tiếp nhận, thăm khám sức khỏe và động viên nạn nhân.

Hiện sức khỏe của ông Châu bình thường, Đồn Biên phòng Lý Hoà đã liên lạc với gia đình và UBND xã Thiên Cầm để đưa người này về nhà.