Lật thuyền, hai ngư dân rơi xuống biển

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 21/12, hai ngư dân quê tỉnh Quảng Trị trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển thuộc tổ dân phố Thế Mỹ A (phường Phong Phú, TP Huế) không may bị sóng đánh lật thuyền nan, rơi xuống biển.

Người dân ứng cứu ngư dân. Ảnh L.H.

Trưa cùng ngày, khi xuống biển, anh Lê Văn Hòa (người dân địa phương) phát hiện một thuyền nan trôi dạt cách bờ khoảng 150m. Thời điểm này, gió mạnh, sóng lớn, hai ngư dân đang chới với giữa biển.

Ngay sau đó, anh Hòa kêu gọi người dân ứng cứu. Do sóng lớn và nước xoáy, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Người dân sử dụng dây thừng nối dài, phối hợp kéo thuyền và đưa hai ngư dân vào bờ an toàn. Sau đó, thuyền nan bị lật cũng được kéo vào bờ, hạn chế thiệt hại tài sản.

Sau khi được ứng cứu, sức khỏe của hai ngư dân ổn định.