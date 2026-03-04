Mới nhất
Tàu cá lật trên biển, 7 ngư dân vượt sóng vào bờ, 1 người tử vong

Thứ tư, 12:54 04/03/2026 | Thời sự
Hùng Trần
Hùng Trần
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khi đang di chuyển qua khu vực cửa biển Nhật Lệ, tàu cá chở 7 ngư dân không may bị lật. Cả nhóm cố gắng bơi vào bờ; một người kiệt sức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 4/3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng của đơn vị đang xử lý vụ chìm tàu xảy ra tại cửa biển Nhật Lệ.

Nhóm ngư dân vượt sóng dữ bơi vào bờ khi lật thuyền - Ảnh 1.

Tàu cá chìm ở cửa biển Nhật Lệ.

Khoảng 6h30 cùng ngày, tại cửa biển Nhật Lệ (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) tàu cá mang số hiệu QB-11288TS, do ông Đào Duy Sáng (SN 1974, trú tại tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới) làm chủ đang di chuyển không may bị mắc cạn. Trong điều kiện sóng to, gió lớn, con tàu bị lật.

Lúc xảy ra sự cố, trên tàu có 7 thuyền viên, những người này mặc áo phao, nỗ lực bơi vào bờ. Trong đó 5 ngư dân sức khỏe ổn định, 2 người khác kiệt sức, được đưa vào bệnh viện.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng thuyền viên T.B.L. (SN 2007, trú tại tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới) không qua khỏi, người còn lại tiếp tục được điều trị.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, phối hợp xử lý vụ việc.

Nhóm ngư dân vượt sóng dữ bơi vào bờ khi lật thuyền - Ảnh 2.Clip cảnh 8 thuyền viên tàu cá bị chìm bám dây bơi vào bờ

Trong lúc vào cửa Nhật Lệ, tàu cá cùng 8 thuyền viên bị sóng đánh chìm. Các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, buộc dây cố định tàu vào bờ, giúp các thuyền viên bám dây bơi vào bờ an toàn.

Cùng chuyên mục

Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc nơi nào nhiệt độ giảm sâu nhất?

Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc nơi nào nhiệt độ giảm sâu nhất?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh khô chi phối hầu khắp miền Bắc, nhiệt độ toàn miền phổ biến 16-19 độ, một số nơi tại vùng núi nhiệt độ thấp hơn dưới 15 độ.

Tin sáng 4/3: Thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu; quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú từ ngày 15/3 tới đây

Tin sáng 4/3: Thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu; quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú từ ngày 15/3 tới đây

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, một nhóm lao động sẽ được bổ sung vào diện nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu; Chính phủ ban hành nghị định áp dụng từ 15/3, với một số quy định mới về xóa đăng ký thường trú.

Điều tra 3 vụ điện giật thương tâm ở Đồng Nai

Điều tra 3 vụ điện giật thương tâm ở Đồng Nai

Thời sự - 17 giờ trước

3 vụ điện giật thương tâm xảy ra ở Đồng Nai thời gian gần đây khiến 3 người chết

Khối không khí lạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc có mạnh?

Khối không khí lạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc có mạnh?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về có cường độ yếu, di chuyển lệch Đông nên tác động chủ yếu các phường khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Hà Nội.

Tin sáng 3/3: Miền Bắc mưa rét khi không khí lạnh tràn về; Nhà trường báo cáo gì về vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị "bắt vợ"?

Tin sáng 3/3: Miền Bắc mưa rét khi không khí lạnh tràn về; Nhà trường báo cáo gì về vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị "bắt vợ"?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; Sau nhiều ngày 2 nữ sinh lớp 8 nghỉ học lấy chồng theo tục "bắt vợ", gia đình cam kết sẽ cho các em trở lại lớp học.

Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hai đợt không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc khiến trời mưa, rét về đêm và sáng.

Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị

Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiếp cận, xử lý vật liệu nổ còn sót lại.

Tuổi trẻ Nghệ An hướng về người dân khó khăn

Tuổi trẻ Nghệ An hướng về người dân khó khăn

Thời sự - 4 ngày trước

GĐXH - Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026, tổng nguồn lực trị giá hơn 2,2 tỷ đồng được huy động để triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa hướng về người dân khó khăn ở Nghệ An.

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng Sơn

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng Sơn

Thời sự - 4 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có báo cáo nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc.

