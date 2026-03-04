Tàu cá lật trên biển, 7 ngư dân vượt sóng vào bờ, 1 người tử vong
GĐXH - Khi đang di chuyển qua khu vực cửa biển Nhật Lệ, tàu cá chở 7 ngư dân không may bị lật. Cả nhóm cố gắng bơi vào bờ; một người kiệt sức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Ngày 4/3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng của đơn vị đang xử lý vụ chìm tàu xảy ra tại cửa biển Nhật Lệ.
Khoảng 6h30 cùng ngày, tại cửa biển Nhật Lệ (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) tàu cá mang số hiệu QB-11288TS, do ông Đào Duy Sáng (SN 1974, trú tại tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới) làm chủ đang di chuyển không may bị mắc cạn. Trong điều kiện sóng to, gió lớn, con tàu bị lật.
Lúc xảy ra sự cố, trên tàu có 7 thuyền viên, những người này mặc áo phao, nỗ lực bơi vào bờ. Trong đó 5 ngư dân sức khỏe ổn định, 2 người khác kiệt sức, được đưa vào bệnh viện.
Dù được đưa đi cấp cứu nhưng thuyền viên T.B.L. (SN 2007, trú tại tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới) không qua khỏi, người còn lại tiếp tục được điều trị.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, phối hợp xử lý vụ việc.
