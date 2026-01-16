Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ngư dân Hà Tĩnh phát hiện hai thi thể trên biển

Thứ sáu, 22:04 16/01/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong cùng một ngày, ngư dân Hà Tĩnh phát hiện hai thi thể trôi dạt trên biển và đưa vào bờ trình báo cơ quan chức năng.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Lộc Hà, ngư dân địa phương vừa phát hiện một thi thể trôi dạt trên vùng biển địa phương.

Ngư dân Hà Tĩnh phát hiện hai thi thể trên biển - Ảnh 1.

Một ngày phát hiện hai thi thể trôi dạt trên vùng biển Hà Tĩnh.

Theo đó, khoảng 11h ngày 16/1, một thuyền đánh cá của ngư dân địa phương trong quá trình đánh bắt hải sản đã phát hiện một thi thể cách bờ khoảng 12 hải lý (thuộc vùng biển xã Lộc Hà).

Thi thể được xác định là nam giới có độ tuổi khoảng 35-45, đang trong giai đoạn phân hủy.

Ngay sau khi phát hiện, ngư dân đã trục vớt, đưa thi thể vào bờ, đồng thời trình báo chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, sáng cùng ngày, trong quá trình đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc địa phận xã Kỳ Khang, cách bờ 8 hải lý, ngư dân xã Cẩm Trung cũng phát hiện một thi thể trôi dạt nên đã trục vớt, đưa về và thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận thông tin, Công an xã Thiên Cầm có mặt tiến hành xác minh, bảo vệ hiện trường và điều tra vụ việc.

Nạn nhân là nam giới, tuổi khoảng 35 - 45, bên ngoài mặc đồ bảo hộ lao động chống nước, bên trong mặc áo sọc trắng đen, quần bò xám. Một số bộ phận cơ thể đã bắt đầu phân hủy.

Bí ẩn thi thể cụ bà với nhiều vết thương và đôi hoa tai biến mấtBí ẩn thi thể cụ bà với nhiều vết thương và đôi hoa tai biến mất

GĐXH – Kim đến nhà bà P. chơi rồi xảy ra mâu thuẫn. Kim đẩy ngã bà P. rồi dùng hung khí đập liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân đến tử vong.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bí ẩn thi thể cụ bà với nhiều vết thương và đôi hoa tai biến mất

Bí ẩn thi thể cụ bà với nhiều vết thương và đôi hoa tai biến mất

Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹt

Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹt

Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCM

Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCM

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên sông Sài Gòn

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên sông Sài Gòn

Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi sau một ngày mất tích

Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi sau một ngày mất tích

Cùng chuyên mục

Tuyển sinh đại học 2026: Những trường đã 'chốt' phương án

Tuyển sinh đại học 2026: Những trường đã 'chốt' phương án

Xã hội - 1 phút trước

Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 đang ngày càng sôi động khi nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh, điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, mở rộng phương thức xét tuyển và dự kiến chỉ tiêu cho mùa tuyển sinh tới.

Tin sáng 17/1: Việt Nam sẽ chính thức chuyển sang sử dụng xăng sinh học; Phương Mỹ Chi lên tiếng về thông tin bị bắt vì sử dụng chất cấm

Tin sáng 17/1: Việt Nam sẽ chính thức chuyển sang sử dụng xăng sinh học; Phương Mỹ Chi lên tiếng về thông tin bị bắt vì sử dụng chất cấm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/6/2026, toàn bộ thị trường sẽ chuyển sang sử dụng xăng sinh học, chỉ còn hai loại là E5 RON 92 và E10 RON 95; Toàn bộ các thông tin cho rằng Phương Mỹ Chi có liên quan chất cấm “hoàn toàn sai sự thật”.

Thay đổi quy định thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ từ 1/7/2026

Thay đổi quy định thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ từ 1/7/2026

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chế độ thai sản là quyền lợi mà người lao động được hưởng khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ 1/7/2026, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ có gì thay đổi theo quy định của Luật Dân số 2025?

Điểm mới nhất trong tuyển sinh năm 2026 của Học viện Kỹ thuật quân sự

Điểm mới nhất trong tuyển sinh năm 2026 của Học viện Kỹ thuật quân sự

Giáo dục - 2 giờ trước

Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến tăng chỉ tiêu hệ đào tạo dân sự lên 20%, tuyển thêm 2 chương trình đào tạo mới, giữ nguyên tổ hợp A00 trong xét tuyển.

Bắt giữ tên cướp nguy hiểm ở Hà Tĩnh

Bắt giữ tên cướp nguy hiểm ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn khỏi hiện trường trong tình trạng đầu gối và toàn bộ chân trái bị thương, chảy máu. Sau nhiều giờ nỗ lực truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng.

Lào Cai: Chia sẻ thông tin mê tín dị đoan, 3 trường hợp bị công an xử lý

Lào Cai: Chia sẻ thông tin mê tín dị đoan, 3 trường hợp bị công an xử lý

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai vừa xử phạt 3 trường hợp chia sẻ thông tin mê tín dị đoan liên quan “Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng” trên mạng xã hội.

Tuyên Quang: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã Pờ Ly Ngài và 2 đối tượng liên quan sai phạm công trình giao thông

Tuyên Quang: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã Pờ Ly Ngài và 2 đối tượng liên quan sai phạm công trình giao thông

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 3 bị can, trong đó có nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khai thác cát trái phép ở Lào Cai, 3 đối tượng bị khởi tố

Khai thác cát trái phép ở Lào Cai, 3 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai đa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi điều hành, tổ chức hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Mậu A và xã Xuân Ái.

Thái Nguyên: Thiếu tiền tiêu xài, 2 'trai phố' vào làng trộm chó

Thái Nguyên: Thiếu tiền tiêu xài, 2 'trai phố' vào làng trộm chó

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng điều tra, khởi tố đối tượng trộm chó bằng súng kích điện trên địa bàn xã Đồng Hỷ.

Triệt phá đường dây 'phù phép' 50 tấn thịt heo thành đà điểu, bắp dê, nhím, nai, bán ra thị trường

Triệt phá đường dây 'phù phép' 50 tấn thịt heo thành đà điểu, bắp dê, nhím, nai, bán ra thị trường

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán ra thị trường trên 50 tấn thịt heo thành đà điểu, bắp dê, nhím, nai trị giá khoảng 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Xem nhiều

Người đàn ông cầm vật giống rựa rượt đuổi người ở Huế

Người đàn ông cầm vật giống rựa rượt đuổi người ở Huế

Pháp luật

GĐXH - Nhận tin báo về việc xảy ra một vụ đánh nhau tại quán cà phê, Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ.

Hà Nội: 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua Camera AI

Hà Nội: 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua Camera AI

Pháp luật
Áp lực phải thành công sớm của giới trẻ hiện nay

Áp lực phải thành công sớm của giới trẻ hiện nay

Đời sống
Tuyên Quang: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã Pờ Ly Ngài và 2 đối tượng liên quan sai phạm công trình giao thông

Tuyên Quang: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã Pờ Ly Ngài và 2 đối tượng liên quan sai phạm công trình giao thông

Pháp luật
Hà Nội: Đột kích biệt thự hạng sang, 'cất lưới' ổ nhóm người nước ngoài lừa đảo qua mạng

Hà Nội: Đột kích biệt thự hạng sang, 'cất lưới' ổ nhóm người nước ngoài lừa đảo qua mạng

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top