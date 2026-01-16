Ngư dân Hà Tĩnh phát hiện hai thi thể trên biển

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Lộc Hà, ngư dân địa phương vừa phát hiện một thi thể trôi dạt trên vùng biển địa phương.

Một ngày phát hiện hai thi thể trôi dạt trên vùng biển Hà Tĩnh.

Theo đó, khoảng 11h ngày 16/1, một thuyền đánh cá của ngư dân địa phương trong quá trình đánh bắt hải sản đã phát hiện một thi thể cách bờ khoảng 12 hải lý (thuộc vùng biển xã Lộc Hà).

Thi thể được xác định là nam giới có độ tuổi khoảng 35-45, đang trong giai đoạn phân hủy.

Ngay sau khi phát hiện, ngư dân đã trục vớt, đưa thi thể vào bờ, đồng thời trình báo chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, sáng cùng ngày, trong quá trình đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc địa phận xã Kỳ Khang, cách bờ 8 hải lý, ngư dân xã Cẩm Trung cũng phát hiện một thi thể trôi dạt nên đã trục vớt, đưa về và thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận thông tin, Công an xã Thiên Cầm có mặt tiến hành xác minh, bảo vệ hiện trường và điều tra vụ việc.

Nạn nhân là nam giới, tuổi khoảng 35 - 45, bên ngoài mặc đồ bảo hộ lao động chống nước, bên trong mặc áo sọc trắng đen, quần bò xám. Một số bộ phận cơ thể đã bắt đầu phân hủy.