4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 7/12, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp cùng các lực lượng cứu nạn 4 ngư dân và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu bị chìm.

Lực lượng biên phòng cùng các tàu bạn ứng cứu ngư dân gặp nạn và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu bị chìm.

Khoảng 6h cùng ngày, Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn La, nhận tin báo tàu cá BV-93600-TS do ông Thái Quốc Toàn (SN 1981, trú xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh) làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên bị chìm tại khu vực biển gần đảo Hòn La.

Tàu cá này làm thủ tục xuất cảng vào chiều 6/12, khi neo đậu ở vùng biển gần cảng Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố khiến tàu chìm dần.

Phát hiện sự việc, tàu cá BV-93601-TS do anh Đào Duy Quang (SN 1991, trú xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng đang ở khu vực gần đó ứng cứu an toàn 4 ngư dân gặp nạn.

Đồn Biên phòng Roòn cử cán bộ cùng quân y hỗ trợ, kiểm tra sức khỏe cho những ngư dân vừa được cứu. Hiện sức khỏe của 4 thuyền viên này đều ổn định. Chủ tàu bị chìm đang đang liên hệ, yêu cầu cá đơn vị hỗ trợ trục vớt.