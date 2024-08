Cứu người đàn ông ở Lào Cai bị đất sạt lở vùi lấp dưới vực sâu 20m

Ngày 8/8, Bộ Công an gửi thư biểu dương, khen ngợi hành động cứu người của 2 cán bộ Công an xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên.

Trước đó, khoảng 13h ngày 6/8, tại km67+100 tỉnh lộ 153 đoạn qua thôn Bản Hón, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, anh Nguyễn Văn Trung (33 tuổi) đi giao hàng từ xã Nghĩa Đô sang xã Tân Tiến thì bị đất đá từ trên sườn đồi sạt xuống, đẩy cả người và xe xuống vực sâu khoảng 20m.

Ngay khi nhận thông tin từ người dân, Trung úy Mông Văn Anh và Thiếu úy Bàn Văn Lư (cán bộ Công an xã Tân Tiến) đã đến hiện trường, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Anh Trung bị chấn thương ở 2 bắp chân và vùng bụng, lưng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Trước hành động dũng cảm 2 cán bộ Công an xã Tân Tiến, gia đình anh Trung đã đến trụ sở để cảm ơn lực lượng Công an xã và chính quyền địa phương.

Theo Bộ Công an, hành động trên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn để thực hiện nhiệm vụ khi nhân dân gặp nạn của lực lượng Công an nhân dân, thể hiện rõ tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an".