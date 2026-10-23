Cứu sống hai mẹ con sản phụ 35 tuần gặp biến chứng rau bong non, suy thai cấp đe dọa tính mạng

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, các bác sĩ tại Cơ sở 2 của Bệnh viện vừa xử trí thành công một ca cấp cứu sản khoa tối khẩn cấp, bảo vệ an toàn tính mạng cho cả mẹ và thai nhi 35 tuần 5 ngày.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Khám bệnh nhanh chóng thăm khám lâm sàng, đánh giá tình trạng của mẹ và thai nhi, đồng thời siêu âm tại chỗ để kiểm tra tình trạng rau thai. Qua đánh giá, các bác sĩ xác định sản phụ bị rau bong non trên nền tiền sản giật nặng, kèm theo biểu hiện suy thai cấp.

Nhờ sự chẩn đoán chính xác và cấp cứu kịp thời, em bé được chào đời an toàn. Ảnh: BVCC.

Đây là tình huống cấp cứu sản khoa đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Sự kết hợp của ba biến chứng khiến tình trạng người bệnh diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải can thiệp khẩn trương.

Rau bong non có thể khiến thai nhi bị thiếu oxy cấp tính do sự trao đổi oxy và chất dinh dưỡng qua bánh rau bị ảnh hưởng. Trong khi đó, người mẹ đối mặt với nguy cơ mất máu nghiêm trọng, sốc mất máu, rối loạn đông máu và các biến chứng nguy hiểm khác, bao gồm suy đa tạng.

Trước tình trạng khẩn cấp, ê-kíp Khoa Khám bệnh triển khai các biện pháp cấp cứu ban đầu, đồng thời phối hợp hội chẩn khẩn cấp. Sản phụ được chuyển thẳng vào phòng mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật được thực hiện trực tiếp bởi TS.BS Hoàng Thị Thanh Thủy, Phụ trách Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương – Cơ sở 2.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, đồng bộ giữa các chuyên khoa Sản, Gây mê hồi sức và Sơ sinh, ca phẫu thuật được xử trí thành công. Em bé chào đời với cân nặng 2.000g, được các bác sĩ Sơ sinh tiếp nhận và hồi sức ngay lập tức. Sau can thiệp, tình trạng trẻ ổn định, qua đó vượt qua giai đoạn nguy kịch ban đầu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện khối máu tụ sau bánh rau có trọng lượng khoảng 300g. Đồng thời, tử cung sản phụ xuất hiện dấu hiệu nhồi máu, tím diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt và rối loạn đông máu.

300gr khối máu tụ sau bánh rau được lấy ra khỏi tử cung của sản phụ. Ảnh: BVCC.

Đây là tình trạng khiến việc kiểm soát chảy máu và bảo đảm an toàn cho người mẹ trở nên đặc biệt khó khăn. Trong trường hợp biến chứng không thể kiểm soát, sản phụ thậm chí có thể phải cắt bỏ tử cung để cứu tính mạng.

Với kinh nghiệm xử trí các tình huống cấp cứu sản khoa, ê-kíp đã triển khai các biện pháp kiểm soát chảy máu và tăng co tử cung. Nhờ đó, tình trạng được kiểm soát, tránh được biến chứng dẫn đến phải cắt bỏ tử cung của người mẹ.

Cảnh giác với các dấu hiệu bất thường trong thai kỳ

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần chú trọng quản lý thai kỳ, tuân thủ lịch khám định kỳ và không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

"Rau bong non và tiền sản giật là những biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể diễn biến rất đột ngột và đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con. Do đó, phụ nữ mang thai tuyệt đối không được chủ quan. Chị em cần quản lý thai kỳ thật chặt chẽ, tuân thủ lịch khám định kỳ.

Đặc biệt, cần chủ động theo dõi cơ thể, ngay khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào phải đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được can thiệp kịp thời, đảm bảo an toàn cao nhất cho bản thân và thai nhi", TS.BS Hoàng Thị Thanh Thủy nhấn mạnh.