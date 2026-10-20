Tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho cán bộ cấp xã, phường

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GĐXH - Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội vừa tổ chức hai hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác trẻ em cho cán bộ phụ trách lĩnh vực này tại các xã, phường trên địa bàn.

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 1041/KH-CCDSTEPCTNXH ngày 8/9/2026, với sự tham gia của cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế của 126 xã, phường.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, cập nhật những văn bản của Trung ương và TP Hà Nội về công tác trẻ em, các chính sách đặc thù của thành phố dành cho trẻ em. Nội dung tập huấn cũng hướng dẫn quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, bỏ rơi; đồng thời trang bị kỹ năng thu thập dữ liệu, sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về công tác trẻ em.

Hà Nội tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại 126 xã, phường - Ảnh 1.

Ông Vũ Duy Hưng - Chi cục trưởng, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Anh

Đáng chú ý, việc hướng dẫn quy trình hỗ trợ, can thiệp giúp cán bộ cơ sở nâng cao khả năng phát hiện, tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý kịp thời các trường hợp trẻ em cần được bảo vệ, qua đó góp phần bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị. Công tác cập nhật, quản lý dữ liệu cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng thông tin phục vụ theo dõi, đánh giá tình hình trẻ em và tham mưu chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương.

Hà Nội tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại 126 xã, phường - Ảnh 2.

Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế của 126 xã, phường tại Hội nghị. Ảnh: Mai Anh

Theo Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội, hoạt động tập huấn góp phần củng cố năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em tại cơ sở, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phối hợp trong triển khai nhiệm vụ từ thành phố đến xã, phường.

Qua đó, Hà Nội hướng tới nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và bảo đảm quyền trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em được quan tâm, bảo vệ và phát triển toàn diện.

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