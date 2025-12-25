Mới nhất
Dân số và phát triển

Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Thứ năm, 11:25 25/12/2025 | Dân số và phát triển

GĐXH - Dù gặp nhiều khó khăn do sáp nhập địa giới hành chính và biến động dân số, công tác Dân số và phát triển của xã Quảng Hà, Quảng Ninh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực nổi bật ở các lĩnh vực truyền thông, sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh-sơ sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Nhân kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12), xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) đẩy mạnh tuyên truyền nhằm hướng tới nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác dân số, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu Dân số và Phát triển.

Vừa qua, tại Nhà văn hóa thôn Lý Thường Kiệt, xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Hội nghị kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12), đồng thời tổng kết công tác Dân số và Phát triển năm 2025.

Hội nghị đã thu hút đại diện chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển  xã Quảng Hà, Trạm Y tế xã Quảng Hà, cùng đội ngũ cộng tác viên dân số, các trưởng thôn, đại diện các ban, ngành, đoàn thể.. tham gia.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về Dân số và Phát triển tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị kỷ niệm ngày dân số Việt Việt Nam tại xã Quảng Hà. Ảnh: CTV

Hội nghị tập trung tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Dân số Việt Nam 26/12 và tổng kết kết quả thực hiện công tác Dân số năm 2025 trên địa bàn xã. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác dân số, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu Dân số và Phát triển, hướng tới sự phát triển bền vững của địa phương.

Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do sáp nhập địa giới hành chính và biến động dân số, công tác Dân số và phát triển của xã Quảng Hà vẫn đạt nhiều kết quả tích cực nổi bật ở các lĩnh vực truyền thông, sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh-sơ sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được, vẫn tồn tại những thách thức như tổng tỷ suất sinh giảm sâu, mất cân bằng giới tính khi sinh cao, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên thấp và yêu cầu ngày càng cao trong việc nâng cao chất lượng dân số.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về Dân số và Phát triển tại Quảng Ninh - Ảnh 2.

Lãnh đạo Trạm Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CTV

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về Dân số và Phát triển tại Quảng Ninh - Ảnh 3.

BTC đã biểu dương CTV Dan số làm tốt công tác dân số tại các thôn trên địa bàn xã Quảng Hà. Ảnh CTV

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Lê Thu Hiên, Trưởng Trạm Y tế, Phó Ban Dân số và Phát triển xã Quảng Hà đã đưa ra định hướng và hướng dẫn triển khai công tác Dân số và Phát triển trên địa bàn xã.

Bà Hiên nhấn mạnh, trong thời gian tới, công tác này cần được thực hiện dưới sự chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của cấp ủy, chính quyền. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông theo hướng chuyển đổi hành vi, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như duy trì mức sinh hợp lý, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên – thanh niên và người cao tuổi.

Thông qua Hội nghị, bà Lê Thu Hiên đề nghị các cấp, các ngành quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện nghiêm Kết luận số 149-KL/TW ngày 20/4/2025 của Bộ Chính trị, triển khai đồng bộ Luật Dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, hội nghị yêu cầu duy trì ổn định bộ máy công tác Dân số và Phát triển theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ưu tiên ổn định đội ngũ viên chức dân số và cộng tác viên tại cơ sở; tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, phát huy vai trò của cộng tác viên dân số, trưởng thôn và người có uy tín trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã biểu dương khen thưởng cho cộng tác viên có nhiều đóng góp trong công tác dân số và phát triển xã Quảng Hà. Đặc biệt, ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của đội ngũ cộng tác viên trong quá trình thực hiện công tác dân số tại cơ sở. Qua đó tạo động lực để họ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân số trong thời gian tới.

Thùy Dung

Tháng Hành động quốc gia về Dân số 2025: Quảng Ninh tăng cường các hoạt động về công tác dân số và trẻ em năm 2025Tháng Hành động quốc gia về Dân số 2025: Quảng Ninh tăng cường các hoạt động về công tác dân số và trẻ em năm 2025

Để hoàn thành các mục tiêu dân số trong năm 2025, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp, tăng cường truyền thông chuyển đổi hành vi; mở rộng tư vấn và khám sức khỏe sinh sản; chú trọng chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em…, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn toàn tỉnh.

