Đàn ông có tuổi thọ ngắn thường sở hữu 6 'điểm chung' này, hy vọng bạn không mắc phải dù chỉ 1 cái

Tháng trước, ông Trương đến phòng khám với dáng vẻ da dẻ xám xịt, quầng mắt thâm đen, bước đi thì nặng nề như đeo chì.

Hỏi ra mới biết, ông đã thức trắng đêm ròng rã nửa tháng nay để chạy công trình, mỗi ngày chỉ chợp mắt được 3-4 tiếng. Bắt mạch thì thấy mạch đập rít và nhanh, lưỡi đỏ lựng, rêu lưỡi vàng đặc. Dù được bác sĩ khuyến cáo là phải nghỉ ngơi, nếu không sẽ nguy đến tính mạng, ấy vậy mà mấy hôm sau, vợ ông nhắn tin báo tin dữ: Ông ấy lại cố quá sức, bị đột quỵ phải nhập viện cấp cứu...

Thực tế, có không ít trường hợp như vậy. Đàn ông không mấy khi đổ bệnh cái rụp, mà là do thói quen xấu cứ "tích tiểu thành đại". Dưới đây là 6 cái "dớp" chung của những người thường có tuổi thọ không dài:

1. Thức khuya triền miên, vắt kiệt gan thận

Các cụ có câu: "Ngủ thì huyết mới về gan". Từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng là lúc gan mật cần được nghỉ ngơi để thanh lọc cơ thể. Giờ đó mà vẫn thức, máu không về gan được khiến hỏa bốc lên hừng hực.

Cứ thức đêm kéo dài đến tuổi trung niên, nếu huyết áp không "nhảy múa" thì trí não cũng sớm tối tăm, nhớ trước quên sau.

Lời khuyên: Cố gắng lên giường trước 11 giờ đêm. Dẫu chưa ngủ được ngay cũng nên nhắm mắt tịnh tâm để dưỡng lấy cái gốc của mình.

2. Thuốc lá rượu bia không rời tay, người đầy "uế khí"

Nhiều đàn ông coi thuốc lá, rượu bia là vật bất ly thân, cho thế mới là "bản lĩnh đàn ông".

Nhưng trong Đông y, khói thuốc làm cháy phổi, rượu bia lại sinh nóng trong, gây đình trệ khí huyết. Nhìn những người này thường thấy mặt bóng dầu, lưỡi dầy, gân xanh nổi đầy dưới lưỡi. Đó là dấu hiệu mạch máu đang bị "tắc nghẽn" do mỡ và độc tố.

Lời khuyên: Cai được là tốt nhất, bằng không thì phải bớt lại. Nên uống thêm trà đậu đỏ, ý dĩ để thanh lọc bớt chất độc ra ngoài.

3. Tính tình nóng nảy, lửa bốc lên đầu

Không ít đàn ông vừa ngồi xuống ghế đã mày cau mặt có, nói năng bộp chộp, giọng sang sảng. Bắt mạch thấy mạch cứng và căng như dây đàn. Đó là do tính nóng nảy làm khí huyết xông ngược lên đầu.

"Giận quá mất khôn" mà còn hại cả thân. Đa số các ca tai biến, nhồi máu cơ tim đều xảy ra vào đúng lúc cơn giận lên đến đỉnh điểm.

Lời khuyên: Học cách sống chậm lại một chút. Khi sắp nổi khùng, hãy hít thở sâu, day nhẹ huyệt Thái Xung ở kẽ ngón chân cái để hạ hỏa.

4. Ăn uống vô độ, bụng to thì vòng đời ngắn

Đàn ông mình hay có thói quen ăn nhanh, ăn mặn, lại thích nhậu đêm. Ăn kiểu đó khiến dạ dày làm việc quá tải, chất độc không thoát được, tích lại thành mỡ bụng.

"Vòng bụng to ra, vòng đời ngắn lại" là vì thế. Bụng càng phệ, tim càng mệt, mạch máu càng dễ đóng cặn bẩn.

Lời khuyên: Mỗi bữa chỉ ăn no vừa phải (7 phần thôi), buổi tối nên ăn thanh đạm. Cháo củ mài hay hạt sen là những món cực tốt để dưỡng bụng, khỏe người.

5. Ngồi lỳ một chỗ, khí huyết không thông

Thời nay, đàn ông đi làm ngồi văn phòng, đi xe máy, về nhà lại dán mắt vào điện thoại.

Ngồi quá lâu khiến máu huyết ở phần dưới cơ thể bị ứ trệ, không lưu thông được. Nó giống như dòng sông bị chặn dòng, rác thải tích tụ lâu ngày làm cơ thể "mục rỗng" từ bên trong.

Lời khuyên: Cứ ngồi một tiếng thì đứng dậy vươn vai 5 phút. Mỗi ngày chịu khó đi bộ nhanh nửa tiếng để "kích hoạt" lại dòng máu trong người.

6. Có bệnh là nhịn, chủ quan khinh thường

Đàn ông thường có cái tính "lỳ", thấy đau nhức chỗ nào cũng tặc lưỡi: "Chắc không sao, nhịn tí là khỏi".

Đến lúc không chịu nổi mới đi viện thì thường đã muộn. Cơ thể con người hay lắm, nó đau là nó đang "kêu cứu". Đừng đợi đến khi chính khí cạn kiệt mới đi tìm thầy thuốc.

Hãy nhớ, sống thọ hay không thọ, phần lớn nằm ở chính những việc nhỏ nhặt hằng ngày ta đối đãi với bản thân.

Bài viết mang tính chất chia sẻ kinh nghiệm. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu lạ, các anh đừng chủ quan mà hãy đi khám sớm nhé!