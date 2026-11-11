Đang chơi Lego, bé trai 12 tuổi ở Ninh Bình phải đi cấp cứu ngay trong đêm

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Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa nội soi phế quản, gắp thành công mảnh đồ chơi Lego mắc trong đường thở của bệnh nhi 12 tuổi.

Trước đó, buổi tối khi đang chơi Lego tại nhà, bé trai V.Đ.A.K. (trú tại Ninh Bình) dùng miệng để tách hai mảnh đồ chơi đang gắn chặt vào nhau. Tuy nhiên, một chi tiết nhỏ bất ngờ rơi vào đường thở khiến trẻ ho sặc dữ dội, kèm cảm giác khó thở.

Các bác sĩ nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Đa khoa Nam Định cấp cứu. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ nghi ngờ dị vật nằm trong phế quản bên phải. Bệnh nhi sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để tiếp tục điều trị.

Thời điểm nhập viện, trẻ tỉnh táo, không sốt nhưng khó thở nhẹ. Kết quả thăm khám ghi nhận phổi có ran rít, ran ngáy, thông khí bên phải giảm. Các bác sĩ Khoa Nhi - Sơ sinh phối hợp với chuyên gia hô hấp và gây mê hồi sức đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhi, xác định dị vật nằm tại phế quản thùy dưới phổi phải.

Sau hội chẩn, ê-kíp thống nhất lựa chọn phương pháp nội soi phế quản ống mềm để lấy dị vật tại phòng mổ. Các phương án gây mê, hồi sức được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ trong suốt quá trình can thiệp.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, các bác sĩ sử dụng ống nội soi phế quản mềm tiếp cận vị trí dị vật và gắp thành công mảnh Lego ra khỏi đường thở của bệnh nhi.

Ngay sau can thiệp, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt, hết khó thở, thông khí hai phổi đều. Bệnh nhi được chuyển về phòng hồi sức tích cực trẻ em thuộc Khoa Nhi - Sơ sinh để tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Sau 4 ngày, sức khỏe trẻ ổn định, tiến triển tốt và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

Thận trọng với hóc dị vật ở trẻ nhỏ

Theo ThS.BS Nguyễn Hữu Hiếu, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, dị vật đường thở có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở trẻ nhỏ trong quá trình ăn uống và vui chơi.

Dị vật đường thở nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây tắc nghẽn phế quản, xẹp phổi, viêm phổi, thậm chí suy hô hấp, đe dọa tính mạng người bệnh.

Dị vật được lấy ra khỏi phế quản của bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Để phòng tránh tai nạn đáng tiếc, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ không ngậm đồ chơi vào miệng, không dùng miệng để tháo lắp các chi tiết nhỏ. Đồng thời, phụ huynh nên lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi và thường xuyên giám sát trẻ khi vui chơi.

Đặc biệt, nếu trẻ đột ngột ho sặc, khó thở, tím tái hoặc xuất hiện cơn ho bất thường sau khi tiếp xúc với các vật nhỏ, cha mẹ cần nghĩ đến nguy cơ dị vật đường thở và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Các bác sĩ cũng lưu ý, ngay cả khi trẻ đã hết ho sặc và có biểu hiện trở lại bình thường, dị vật vẫn có thể còn mắc trong phế quản. Vì vậy, bố mẹ tuyệt đối không nên chủ quan hoặc tự ý xử trí tại nhà, tránh bỏ lỡ thời điểm can thiệp phù hợp.