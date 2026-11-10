Bé 11 tuổi bị keo 502 dính chặt mi mắt khi dán đồ chơi: Bác sĩ cảnh báo cách xử trí

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Bệnh nhi 11 tuổi vừa được đưa đến Khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí trong tình trạng mi mắt phải bị dính chặt do keo 502. Tai nạn xảy ra khi trẻ sử dụng loại keo dán nhanh này để dán đồ chơi, khiến dung dịch keo vô tình dính vào mắt.

Sau sự cố, hai bờ mi của trẻ bị kết dính, không thể mở mắt bình thường. Các bác sĩ đã tiến hành xử trí, lấy toàn bộ phần keo 502 đã đóng khô trong mắt bệnh nhi.

Đây là tai nạn sinh hoạt tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương các bộ phận nhạy cảm của mắt, thậm chí ảnh hưởng đến thị lực nếu không được thăm khám và xử trí kịp thời.

Keo 502 dính vào mắt nguy hiểm như thế nào?

Keo 502 là loại keo dán nhanh có khả năng kết dính mạnh khi tiếp xúc với độ ẩm. Khi dính vào vùng mắt, keo có thể khiến mi mắt kết dính, gây kích ứng và tổn thương các mô nhạy cảm quanh mắt.

Trong một số trường hợp, giác mạc và kết mạc cũng có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt khi người bệnh cố gắng tự mở mắt hoặc bóc lớp keo đã khô. Việc tác động bằng lực có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Ở trẻ nhỏ, nguy cơ càng đáng lưu ý bởi trẻ có thể hoảng sợ, dụi mắt hoặc không diễn đạt chính xác cảm giác đau, rát và khó chịu. Vì vậy, khi xảy ra sự cố, người lớn cần bình tĩnh, không tự ý xử trí bằng những biện pháp thiếu an toàn.

Ảnh minh họa.

5 việc tuyệt đối không nên làm khi keo 502 dính vào mắt

Khi keo 502 vô tình dính vào mắt, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần ghi nhớ những nguyên tắc sau:

Không cố banh hai mi mắt đang dính chặt: Việc kéo hoặc tách mi mắt bằng lực có thể gây tổn thương mi và các mô quanh mắt.

Không tự bóc, cạo hoặc kéo lớp keo: Không sử dụng nhíp, vật sắc nhọn hay bất kỳ dụng cụ nào để lấy keo ra khỏi mắt.

Không dùng dung môi để tẩy keo: Tuyệt đối không nhỏ acetone, cồn hoặc các hóa chất tẩy rửa vào mắt vì có thể gây tổn thương nghiêm trọng.

Không dụi mắt: Hành động này có thể làm tăng ma sát, khiến vùng mắt bị tổn thương thêm.

Không trì hoãn việc đi khám: Không chờ keo tự bong hoặc tự tìm cách điều trị tại nhà mà cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt.

Nếu hóa chất vẫn còn tiếp xúc với mắt, cần rửa nhẹ nhàng bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý theo hướng dẫn sơ cứu phù hợp, không tạo áp lực mạnh và không cố mở mi mắt đang bị dính chặt.





Phụ huynh cần làm gì để phòng tai nạn keo 502 ở trẻ?

Keo 502 và các loại hóa chất gia dụng thường được sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng có thể trở thành mối nguy hiểm nếu trẻ tiếp xúc hoặc sử dụng không đúng cách.

Để hạn chế những tai nạn tương tự, phụ huynh cần để keo 502 và các loại hóa chất ngoài tầm với của trẻ em. Không để trẻ tự ý sử dụng keo dán nhanh khi chưa có sự giám sát của người lớn.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ không đưa keo, hóa chất hoặc các vật dụng có nguy cơ gây tổn thương đến gần mắt. Sau khi sử dụng, cần đóng kín bao bì và bảo quản sản phẩm ở vị trí an toàn.

Tai nạn hóa chất ở mắt có thể để lại hậu quả nếu xử trí không đúng cách. Vì vậy, khi trẻ bị keo 502 dính vào mắt, phụ huynh cần bình tĩnh, tránh tự bóc lớp keo và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.

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