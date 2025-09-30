Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái
Là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, ít ai biết rằng nam nghệ sĩ này từng trải qua khoảng thời gian nhiều thăng trầm với nghề.
Danh hài Quốc Quân sinh năm 1970 tại Hà Nội. Học hết phổ thông, anh được gia đình hướng thi vào ngành an ninh, nhưng bỏ học sau một năm. Vì chuyện này mà Quốc Quân bị bố từ mặt.
Anh thi vào trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và tốt nghiệp năm 1991. Anh đầu quân về Nhà hát kịch Việt Nam.
Cả năm chỉ được đóng một vai duy nhất là binh sĩ cầm cờ chạy ra sân khấu cùng đồng lương ít ỏi, Quốc Quân quyết định bỏ sân khấu đi làm tiếp viên hàng không. Nam nghệ sĩ từng hài hước nói rằng "nhìn mặt mình không ai tin tôi từng là tiếp viên hàng không".
Gắn bó với công việc này vài năm, anh lại bỏ nghề chuyển sang làm cho một hãng dầu khí của Pháp. Anh nói chuyển nghề vì mưu sinh, thời thế buộc anh không có lựa chọn khác. Với công việc này, dù có thu nhập tốt nhưng Quốc Quân lại thấy mình không hợp với môi trường làm việc văn phòng. Sau 5 năm, anh tiếp tục bỏ nghề để quay lại với nghiệp diễn.
Khi trở lại với nghệ thuật, anh chỉ tập trung cho công việc và ghi dấu ấn với khán giả ở dạng vai phản diện. Những vai diễn này của anh ấn tượng đến mức, nhiều người gọi anh là diễn viên có "gương mặt đểu nhất màn ảnh Việt".
Ngoài ra, anh cũng là diễn viên quen thuộc trong Gặp nhau cuối tuần . Sau hơn hai thập kỷ, khán giả vẫn ấn tượng với vai diễn của anh trong vở kịch Rể hà tiện trong chương trình này. Nhờ sức hút của chương trình, Quốc Quân được khán giả yêu mến nhiều hơn.
Năm 2004, Quốc Quân được đóng vai Táo Giáo dục trong chương trình Gặp nhau cuối năm . Nhờ những cống hiến với nghệ thuật, anh đã được trao tặng danh hiệu NSƯT.
Bên cạnh sự nghiệp thăng trầm, NSƯT Quốc Quân cũng khá lận đận chuyện tình duyên. Anh kết hôn khá muộn ở tuổi 41, sinh được một con gái. Khi con gái lên 2 tuổi, hôn nhân của anh đổ vỡ.
Sau ly hôn, Quốc Quân nhận nuôi con, bắt đầu cuộc sống làm ông bố đơn thân. Ban đầu, anh thấy khá lúng túng khi cuộc sống bỗng dưng bị đảo lộn. Tuy nhiên, nghệ sĩ hiểu ra dù rơi vào hoàn cảnh nào, vẫn phải thích nghi nên việc gì anh cũng có thể làm được.
Những ngày không gửi nhà trẻ hay ông bà, Quốc Quân đưa cả con gái lên phim trường. Lớn lên trong môi trường nghệ thuật từ bé nên con gái Quốc Quân bộc lộ năng khiếu diễn xuất và tham gia diễn xuất khá sớm.
Ở tuổi 55, danh hài hài lòng với cuộc sống, hạnh phúc với những gì mình có. Làm bố đơn thân cả chục năm nhưng Quốc Quân chưa từng nghĩ đến chuyện tái hôn. Lý do anh đưa ra vì sợ con gái thiệt thòi khi bị chia sẻ tình cảm, phần vì sợ chuyện "mẹ ghẻ con chồng".
Nam nghệ sĩ quan niệm rằng "sướng, khổ tự thân". Vì thế, bản thân anh biết tự thấy hạnh phúc, sung sướng trong những thứ mình đang có, thế mới là an vui.
