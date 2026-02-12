Nàng thơ 'Em và Trịnh' được cầu hôn
Lan Thy bật khóc khi bạn trai nhạc trưởng cầu hôn ngay trong lễ cưới của người thân. Cả hai đang chuẩn bị cho lễ cưới sau hai năm hẹn hò.
Ngày 9/2, nhạc trưởng Dustin Tiêu xác nhận với Tiền Phong việc anh đã cầu hôn Lan Thy và cả hai đang chuẩn bị cho đám cưới trong thời gian tới.
“Hiện, chúng tôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng chưa thể chia sẻ cụ thể”, Dustin Tiêu cho biết.
Tối 8/2, Dustin Tiêu đã trao nhẫn cầu hôn Lan Thy trong không gian ấm cúng, sau lễ cưới của người em họ. Khoảnh khắc đặc biệt diễn ra trước sự chứng kiến của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Lan Thy xúc động bật khóc và nói lời đồng ý trước màn cầu hôn đầy bất ngờ của bạn trai.
Chia sẻ về chuyện tình cảm, Dustin Tiêu cho biết mối quan hệ của anh và Lan Thy nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Cặp đôi lựa chọn cách yêu kín đáo, hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội trong hai năm gắn bó.
Lan Thy sinh năm 1998, là người mẫu ảnh trước khi quyết định rẽ hướng sang diễn xuất. Cô được khán giả biết đến qua các dự án điện ảnh như Em và Trịnh, Công tử Bạc Liêu, Âm dương lộ. Năm 2025, Lan Thy tiếp tục ghi dấu ấn khi góp mặt trong series Tiệm ăn của quỷ (Devil’s Diner) do đạo diễn Hàm Trần thực hiện.
Dustin Tiêu (tên thật Tiêu Nguyễn Đức Anh), sinh năm 1997, là nhạc trưởng trẻ được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Anh từng tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp tại Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc), tiếp tục theo học tại Nhạc viện Mahanaim (New York, Mỹ). Ngoài ra, Dustin Tiêu còn hoàn thành các khóa đào tạo chỉ huy hợp xướng và chỉ huy dàn nhạc với các giảng viên đến từ Đại học Yale và Viện Âm nhạc Quốc gia Bulgaria.
Sau thời gian du học, Dustin Tiêu trở về Việt Nam lập nghiệp và thành lập Imagine Philharmonic Orchestra (IPO) vào năm 2019. Anh đã chỉ huy nhiều đêm nhạc quy mô lớn. Anh cũng điều khiển dàn nhạc trong lễ cưới của Diễm My 9X, Tiên Nguyễn…
