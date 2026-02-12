Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nàng thơ 'Em và Trịnh' được cầu hôn

Thứ năm, 07:00 12/02/2026 | Câu chuyện văn hóa

Lan Thy bật khóc khi bạn trai nhạc trưởng cầu hôn ngay trong lễ cưới của người thân. Cả hai đang chuẩn bị cho lễ cưới sau hai năm hẹn hò.

Ngày 9/2, nhạc trưởng Dustin Tiêu xác nhận với Tiền Phong việc anh đã cầu hôn Lan Thy và cả hai đang chuẩn bị cho đám cưới trong thời gian tới.

“Hiện, chúng tôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng chưa thể chia sẻ cụ thể”, Dustin Tiêu cho biết.

Nàng thơ 'Em và Trịnh' được cầu hôn - Ảnh 1.

Nàng thơ 'Em và Trịnh' được cầu hôn - Ảnh 2.

Nàng thơ 'Em và Trịnh' được cầu hôn - Ảnh 3.

Lan Thy bật khóc trước màn cầu hôn đầy bất ngờ của bạn trai.

Tối 8/2, Dustin Tiêu đã trao nhẫn cầu hôn Lan Thy trong không gian ấm cúng, sau lễ cưới của người em họ. Khoảnh khắc đặc biệt diễn ra trước sự chứng kiến của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Lan Thy xúc động bật khóc và nói lời đồng ý trước màn cầu hôn đầy bất ngờ của bạn trai.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Dustin Tiêu cho biết mối quan hệ của anh và Lan Thy nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Cặp đôi lựa chọn cách yêu kín đáo, hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội trong hai năm gắn bó.

Lan Thy sinh năm 1998, là người mẫu ảnh trước khi quyết định rẽ hướng sang diễn xuất. Cô được khán giả biết đến qua các dự án điện ảnh như Em và Trịnh, Công tử Bạc Liêu, Âm dương lộ. Năm 2025, Lan Thy tiếp tục ghi dấu ấn khi góp mặt trong series Tiệm ăn của quỷ (Devil’s Diner) do đạo diễn Hàm Trần thực hiện.

Dustin Tiêu (tên thật Tiêu Nguyễn Đức Anh), sinh năm 1997, là nhạc trưởng trẻ được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Anh từng tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp tại Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc), tiếp tục theo học tại Nhạc viện Mahanaim (New York, Mỹ). Ngoài ra, Dustin Tiêu còn hoàn thành các khóa đào tạo chỉ huy hợp xướng và chỉ huy dàn nhạc với các giảng viên đến từ Đại học Yale và Viện Âm nhạc Quốc gia Bulgaria.

Sau thời gian du học, Dustin Tiêu trở về Việt Nam lập nghiệp và thành lập Imagine Philharmonic Orchestra (IPO) vào năm 2019. Anh đã chỉ huy nhiều đêm nhạc quy mô lớn. Anh cũng điều khiển dàn nhạc trong lễ cưới của Diễm My 9X, Tiên Nguyễn…

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắngCuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng

GĐXH - Trung tá Minh Kiên đang đi mua bánh cho Lam Anh thì bất ngờ một cô gái tên Hà Lê gọi đến khóc lóc khiến anh bối rối.

Đỗ Quyên
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?

Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?

Cùng chuyên mục

Ca sĩ Việt nào cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show

Ca sĩ Việt nào cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Sau Sơn Tùng M-TP, nhiều ca sĩ Việt đã cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show. Soobin và Tóc Tiên nằm trong nhóm ca sĩ tăng cát-xê nhanh nhất trong làng nhạc Việt.

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

GĐXH - Thông qua việc gói bánh chưng, những khoảnh khắc vui vẻ, rộn ràng và gắn kết chính là mong muốn mà nghệ sĩ Trà My hướng đến sau một năm làm việc vất vả.

Bản quyền văn hoá: Người làm nghề cần được bảo vệ để văn hoá có thể đi xa

Bản quyền văn hoá: Người làm nghề cần được bảo vệ để văn hoá có thể đi xa

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

GĐXH - Trước những vi phạm bản quyền ngày càng phổ biến, đạo diễn Nguyễn Bông Mai cho biết cô không chọn cách phản ứng gay gắt, cũng không để nỗi lo này làm chùn bước. Nhưng cô khẳng định: "Bản quyền không phải để giữ chặt văn hoá cho riêng mình, mà để đảm bảo rằng văn hoá được kể lại một cách công bằng và tử tế".

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

Hoa hậu Như Vân đảm nhận vai diễn góp phần tạo cao trào, đồng thời tháo gỡ những nút thắt quan trọng bộ phim Tết của Trường Giang.

Cuộc sống hiện tại của 'MC đẹp nhất VTV' sau 2 năm tái hôn với chồng doanh nhân

Cuộc sống hiện tại của 'MC đẹp nhất VTV' sau 2 năm tái hôn với chồng doanh nhân

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Cuộc sống của MC Mai Ngọc luôn nhận được sự quan tâm của khán giả kể từ khi kết thúc cuộc hôn nhân với chồng thiếu gia và bước vào cuộc hôn nhân thứ 2.

Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư

Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Những năm qua, danh ca này nổi tiếng là người sống kín tiếng cả trong âm nhạc lẫn chuyện đời tư.

Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?

Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Tiểu Bình là thí sinh từng ghi dấu ấn tại "Giọng hát Việt nhí" năm 2021 với chất giọng ấn tượng cùng chiều cao nổi bật 1m73 khi mới 13 tuổi.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 gắn với phát huy giá trị tuyến phố bích hoạ Phùng Hưng

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 gắn với phát huy giá trị tuyến phố bích hoạ Phùng Hưng

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 sẽ tổ chức 30 gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, tranh dân gian.

Nam chính đang gây tranh luận trong phim giờ vàng trên VTV là ai?

Nam chính đang gây tranh luận trong phim giờ vàng trên VTV là ai?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Dù mới lên sóng được 2 tập song "Đồng hồ đếm ngược" khiến một số khán giả bàn tán vì có quá nhiều cảnh hôn của nhân vật chính.

Những nghề "hốt bạc" dịp Tết

Những nghề "hốt bạc" dịp Tết

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Những ngày giáp Tết, không khí chuẩn bị diễn ra khắp nơi. Cùng với đó, nhiều nghề dịch vụ cũng bước vào giai đoạn làm ăn sôi động nhất trong năm.

Xem nhiều

Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?

Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa

Tiểu Bình là thí sinh từng ghi dấu ấn tại "Giọng hát Việt nhí" năm 2021 với chất giọng ấn tượng cùng chiều cao nổi bật 1m73 khi mới 13 tuổi.

Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư

Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư

Câu chuyện văn hóa
Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Câu chuyện văn hóa
Nam chính đang gây tranh luận trong phim giờ vàng trên VTV là ai?

Nam chính đang gây tranh luận trong phim giờ vàng trên VTV là ai?

Câu chuyện văn hóa
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 gắn với phát huy giá trị tuyến phố bích hoạ Phùng Hưng

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 gắn với phát huy giá trị tuyến phố bích hoạ Phùng Hưng

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top