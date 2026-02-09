Mới nhất
Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo

Thứ hai, 21:18 09/02/2026 | Câu chuyện văn hóa
Minh Nhật
Minh Nhật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thông qua việc gói bánh chưng, những khoảnh khắc vui vẻ, rộn ràng và gắn kết chính là mong muốn mà nghệ sĩ Trà My hướng đến sau một năm làm việc vất vả.

Đã thành thông lệ hàng năm, cận Tết là nghệ sĩ Trà My lại tổ chức gói bánh chưng tại nhà với sự tham gia của các nghệ sĩ, bạn bè thân thiết. Năm nay cũng vậy, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Chí Trung, NSƯT Đức Khuê, diễn viên Đàm Hằng, diễn viên hài Quân Anh… đã đến tham dự và chung vui, mang đến không khí rộn ràng ấm áp ngày xuân.

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo - Ảnh 1.

Không khí gói bánh chưng rộn ràng tại nhà nghệ sĩ Trà My.

Gói bánh ở nhà một nghệ sĩ hài nên không khí cũng ngập tràn tiếng cười. Để chương trình thêm phần "kịch tính", năm nay, nghệ sĩ Trà My có sáng kiến chấm điểm sản phẩm của người gói bánh. NSND Lan Hương vốn nổi tiếng đảm đang, khéo léo, đảm nhiệm vai trò giám khảo để trao giải cho các "thí sinh".

NSND Lan Hương cho biết, nhà chị có nghề làm các loại bánh để bán nên từ nhỏ chị đã được dạy cách gói bánh sao cho vừa ngon vừa đẹp. Nhờ kinh nghiệm sẵn có nên năm ngoái, chị hướng dẫn các bạn trẻ từ cách xếp lá, gói đến cách buộc dây lạt như thế nào cho chiếc bánh được vuông vắn, chắc chắn và đẹp mắt.

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo - Ảnh 2.

Diễn viên Quân Anh - Nhà hát Kịch Hà Nội vừa gói vừa hướng dẫn mọi người cách gói bánh.

Năm nay, vì làm giám khảo nên vai trò này được diễn viên Quân Anh Nhà hát Kịch Hà Nội (gương mặt quen thuộc của các chương trình hài kịch, gameshow của VTV như: Táo quân, Ơn giời cậu đây rồi, Gala cười...) đảm nhiệm. Nhiều người chưa từng gói bánh chưng bao giờ, qua sự hướng dẫn một hai lần của Quân Anh đã có được sản phẩm vuông vắn không thua gì "thầy".

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo - Ảnh 3.

Doanh nhân Ý Lan – Bạn gái NSƯT Chí Trung nhanh trí chuyển sang "độc quyền" bánh chưng gù.

Doanh nhân Ý Lan – Bạn gái NSƯT Chí Trung do không có may mắn được Quân Anh hướng dẫn, cũng không nhờ vả được NSND Lan Hương nên sau một hồi tự xoay xở, bị mọi người nhận xét là "đùm bánh", "gói xôi", "gói cốm", chị quyết định chuyển sang làm… bánh chưng gù. Vừa không đụng hàng, lại có vẻ đúng là sở trường của chị, khiến nghệ sĩ Trà My phát thốt lên thay cho lời khen ngợi: "Cô này chắc người Hà Giang" (bánh chưng gù vốn là đặc sản của Hà Giang).

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo - Ảnh 4.

NSND Lan Hương ngỡ ngàng khi chấm sản phẩm của nghệ sĩ Trà My.

Mang lại nhiều tiếng cười nhất là sản phẩm của nghệ sĩ Trà My. Chiếc bánh kiểu "một nghìn xôi ba nghìn dây lạt" được NSND Lan Hương nhận xét là giống gói cốm. NSƯT Đỗ Kỷ an ủi: "Ưu điểm lớn nhất của chiếc bánh này là không bị lòi gạo ra ngoài". Còn nghệ sĩ Trà My hài hước "thuyết trình" về sản phẩm với giám khảo: "Năm ngoái em gói Iphone, năm nay không gói Iphone nữa mà chuyển sang Ipad. Tuy 'bên ngoài đổ nát hoang sơ nhưng bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ' vì có tới… 7 lạng thịt, điều không chiếc bánh nào ở đây có".

Thông qua việc gói bánh chưng, nghệ sĩ Trà My còn mong muốn để con trai - đạo diễn, ca sĩ trẻ Trọng Phúc hiểu được tinh thần của Tết Việt.

Thông qua việc gói bánh chưng, những khoảnh khắc vui vẻ, rộn ràng và gắn kết chính là mong muốn mà nghệ sĩ Trà My hướng đến sau một năm làm việc vất vả. "Bánh chưng chỉ mất vài giây quẹt thẻ là xong nên ít ai bỏ ra 2 ngày để kỳ công chuẩn bị rất nhiều công đoạn từ nguyên liệu đến luộc bánh. Nhưng cái không khí quây quần, tiếng cười nói bên mẹt lá thì không tiền nào mua được", nữ nghệ sĩ nói.

Ngoài ra, lý do để chị duy trì nhiều năm nay mỗi dịp Tết đến xuân về là để con trai - đạo diễn, ca sĩ trẻ Trọng Phúc hiểu được tinh thần của Tết Việt. Chị muốn con không chỉ biết gói bánh mà còn phải hiểu về văn hoá, về phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc. "Chiếc bánh có thể ít người ăn hết nhưng nồi bánh chưng đỏ lửa lại là thứ sưởi ấm tinh thần cho cả một năm mới. Hơn nữa, việc tự tay chuẩn bị còn là cách để tôi gửi gắm lòng thành dâng lên tiên tổ" – Nghệ sĩ Trà My chia sẻ.

Xem thêm hình ảnh không khí gói bánh chưng nhà nghệ sĩ Trà My
Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo - Ảnh 8.

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo - Ảnh 9.

NSND Lan Hương trao giải cho các thành viên gói bánh chưng đẹp nhất cuộc thi.


 

