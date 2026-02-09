Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Thứ hai, 06:52 09/02/2026 | Câu chuyện văn hóa
Ngô Quang Huy
Ngô Quang Huy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Hoa hậu Như Vân đảm nhận vai diễn góp phần tạo cao trào, đồng thời tháo gỡ những nút thắt quan trọng bộ phim Tết của Trường Giang.

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế - Ảnh 1.

"Nhà ba tôi một phòng" là dự án gia nhập đường đua phim Tết Bính Ngọ do Trường Giang đạo diễn . Nguyễn Đình Như Vân gây chú ý khi là nàng hậu duy nhất tham gia bộ phim này.

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế - Ảnh 2.

Như Vân cho biết cô bị lay động từ khi đọc kịch bản, bởi tác phẩm kể về hành trình "gà trống nuôi con" của người đàn ông trung niên. Người đẹp 9X là mẹ đơn thân của hai cô con gái nên đồng cảm với những trăn trở, lo âu của nhân vật do Trường Giang thủ vai.

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế - Ảnh 3.

So với các dự án trước, vai diễn này mang đến cho Như Vân nhiều đất diễn và đòi hỏi chiều sâu nội tâm phức tạp hơn. Là diễn viên tay ngang, người đẹp chủ yếu khai thác trải nghiệm đời sống để tìm điểm kết nối với nhân vật, qua đó thể hiện vai diễn một cách tự nhiên.

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế - Ảnh 4.

Nguyễn Đình Như Vân sinh năm 1991, quê Lâm Đồng. Trong làng mẫu Việt, Như Vân được xem là chân dài "bốc lửa" hàng đầu. Cô gây ấn tượng bởi chiều cao 1,74m cùng hình thể nóng bỏng với số đo 90-63-91.

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế - Ảnh 5.

Như Vân là huấn luyện viên catwalk trong nhiều cuộc thi nhan sắc lớn như "Hoa hậu Việt Nam", "Hoa hậu Thế giới Việt Nam", "Hoa hậu Quốc gia Việt Nam"…, là siêu mẫu được nhiều nhà thiết kế tin tưởng.

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế - Ảnh 6.

Năm 2023, cô tham gia "The New Mentor 2023", trở thành học trò của Hồ Ngọc Hà và giành ngôi Á quân. Năm 2024, cô đảm nhận vai trò huấn luyện viên của chương trình thực tế "Quý ông hoàn mỹ".

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế - Ảnh 7.

Tháng 3/2025, Như Vân vượt qua 60 cô gái khắp thế giới để đăng quang Miss Global (Hoa hậu Toàn cầu). Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam chiến thắng tại đấu trường nhan sắc này.

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế - Ảnh 8.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Như Vân còn được công chúng quan tâm về đời tư. Cô sinh con đầu lòng năm 18 tuổi và trở thành mẹ đơn thân sau khi cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ.

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế - Ảnh 9.

Sau đó, cô về chung nhà với một doanh nhân người Mỹ và sinh thêm một cô con gái. Đầu năm 2025, cô thừa nhận đã chia tay bạn trai người Mỹ nhưng không tiết lộ nguyên nhân, chỉ khẳng định hai người chưa đăng ký kết hôn.

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế - Ảnh 10.

Hiện tại, Như Vân làm mẹ đơn thân nuôi 2 con gái. Người đẹp tâm sự con cái là nguồn động lực lớn giúp cô trên hành trình làm nghệ thuật.

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế - Ảnh 11.

Thời gian qua, cô góp mặt trong danh sách đề cử "Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025" do diễn đàn sắc đẹp Missosology bình chọn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Thành có siêu năng lực và quyết tâm hoán đổi tuổi thọ với mẹ

Thành có siêu năng lực và quyết tâm hoán đổi tuổi thọ với mẹ

Nữ diễn viên đóng Thiếu tá, 'người tình màn ảnh' của Steven Nguyễn trên phim VTV

Nữ diễn viên đóng Thiếu tá, 'người tình màn ảnh' của Steven Nguyễn trên phim VTV

Nam diễn viên quê Phú Thọ đang gây tranh cãi trong phim 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Nam diễn viên quê Phú Thọ đang gây tranh cãi trong phim 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Cùng chuyên mục

Bản quyền văn hoá: Người làm nghề cần được bảo vệ để văn hoá có thể đi xa

Bản quyền văn hoá: Người làm nghề cần được bảo vệ để văn hoá có thể đi xa

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

GĐXH - Trước những vi phạm bản quyền ngày càng phổ biến, đạo diễn Nguyễn Bông Mai cho biết cô không chọn cách phản ứng gay gắt, cũng không để nỗi lo này làm chùn bước. Nhưng cô khẳng định: "Bản quyền không phải để giữ chặt văn hoá cho riêng mình, mà để đảm bảo rằng văn hoá được kể lại một cách công bằng và tử tế".

Cuộc sống hiện tại của 'MC đẹp nhất VTV' sau 2 năm tái hôn với chồng doanh nhân

Cuộc sống hiện tại của 'MC đẹp nhất VTV' sau 2 năm tái hôn với chồng doanh nhân

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Cuộc sống của MC Mai Ngọc luôn nhận được sự quan tâm của khán giả kể từ khi kết thúc cuộc hôn nhân với chồng thiếu gia và bước vào cuộc hôn nhân thứ 2.

Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư

Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

Những năm qua, danh ca này nổi tiếng là người sống kín tiếng cả trong âm nhạc lẫn chuyện đời tư.

Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?

Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Tiểu Bình là thí sinh từng ghi dấu ấn tại "Giọng hát Việt nhí" năm 2021 với chất giọng ấn tượng cùng chiều cao nổi bật 1m73 khi mới 13 tuổi.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 gắn với phát huy giá trị tuyến phố bích hoạ Phùng Hưng

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 gắn với phát huy giá trị tuyến phố bích hoạ Phùng Hưng

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

GĐXH - Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 sẽ tổ chức 30 gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, tranh dân gian.

Nam chính đang gây tranh luận trong phim giờ vàng trên VTV là ai?

Nam chính đang gây tranh luận trong phim giờ vàng trên VTV là ai?

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Dù mới lên sóng được 2 tập song "Đồng hồ đếm ngược" khiến một số khán giả bàn tán vì có quá nhiều cảnh hôn của nhân vật chính.

Những nghề "hốt bạc" dịp Tết

Những nghề "hốt bạc" dịp Tết

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Những ngày giáp Tết, không khí chuẩn bị diễn ra khắp nơi. Cùng với đó, nhiều nghề dịch vụ cũng bước vào giai đoạn làm ăn sôi động nhất trong năm.

'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Ý nghĩa và nhân văn

'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Ý nghĩa và nhân văn

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Ngoài chương trình nghệ thuật đặc sắc, "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao quà Tết, học bổng cho học sinh... với tổng số tiền trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao?

Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Sau 28 năm kể từ khi ra mắt, dàn diễn viên của bộ truyền hình "Chuyện nhà Mộc" có nhiều thay đổi trong nghề nghiệp và cuộc sống.

Nữ ca sĩ quê Hà Tĩnh ra mắt album được NSND, NSƯT dành nhiều lời khen ngợi

Nữ ca sĩ quê Hà Tĩnh ra mắt album được NSND, NSƯT dành nhiều lời khen ngợi

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Nữ ca sĩ quê Hà Tĩnh - quán quân cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" 2024 Mộc An nhận được nhiều lời khen ngợi của NSND Quang Vinh, NSƯT Tố Nga khi ra mắt album âm nhạc đầu tay.

Xem nhiều

Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?

Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa

Tiểu Bình là thí sinh từng ghi dấu ấn tại "Giọng hát Việt nhí" năm 2021 với chất giọng ấn tượng cùng chiều cao nổi bật 1m73 khi mới 13 tuổi.

Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư

Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư

Câu chuyện văn hóa
Nam chính đang gây tranh luận trong phim giờ vàng trên VTV là ai?

Nam chính đang gây tranh luận trong phim giờ vàng trên VTV là ai?

Câu chuyện văn hóa
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 gắn với phát huy giá trị tuyến phố bích hoạ Phùng Hưng

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 gắn với phát huy giá trị tuyến phố bích hoạ Phùng Hưng

Câu chuyện văn hóa
Cuộc sống hiện tại của 'MC đẹp nhất VTV' sau 2 năm tái hôn với chồng doanh nhân

Cuộc sống hiện tại của 'MC đẹp nhất VTV' sau 2 năm tái hôn với chồng doanh nhân

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top