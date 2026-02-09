Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế
Hoa hậu Như Vân đảm nhận vai diễn góp phần tạo cao trào, đồng thời tháo gỡ những nút thắt quan trọng bộ phim Tết của Trường Giang.
Bản quyền văn hoá: Người làm nghề cần được bảo vệ để văn hoá có thể đi xaCâu chuyện văn hóa - 3 giờ trước
GĐXH - Trước những vi phạm bản quyền ngày càng phổ biến, đạo diễn Nguyễn Bông Mai cho biết cô không chọn cách phản ứng gay gắt, cũng không để nỗi lo này làm chùn bước. Nhưng cô khẳng định: "Bản quyền không phải để giữ chặt văn hoá cho riêng mình, mà để đảm bảo rằng văn hoá được kể lại một cách công bằng và tử tế".
Cuộc sống hiện tại của 'MC đẹp nhất VTV' sau 2 năm tái hôn với chồng doanh nhânCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Cuộc sống của MC Mai Ngọc luôn nhận được sự quan tâm của khán giả kể từ khi kết thúc cuộc hôn nhân với chồng thiếu gia và bước vào cuộc hôn nhân thứ 2.
Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thưCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Những năm qua, danh ca này nổi tiếng là người sống kín tiếng cả trong âm nhạc lẫn chuyện đời tư.
Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Tiểu Bình là thí sinh từng ghi dấu ấn tại "Giọng hát Việt nhí" năm 2021 với chất giọng ấn tượng cùng chiều cao nổi bật 1m73 khi mới 13 tuổi.
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 gắn với phát huy giá trị tuyến phố bích hoạ Phùng HưngCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
GĐXH - Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 sẽ tổ chức 30 gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, tranh dân gian.
Nam chính đang gây tranh luận trong phim giờ vàng trên VTV là ai?Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Dù mới lên sóng được 2 tập song "Đồng hồ đếm ngược" khiến một số khán giả bàn tán vì có quá nhiều cảnh hôn của nhân vật chính.
Những nghề "hốt bạc" dịp TếtCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Những ngày giáp Tết, không khí chuẩn bị diễn ra khắp nơi. Cùng với đó, nhiều nghề dịch vụ cũng bước vào giai đoạn làm ăn sôi động nhất trong năm.
'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Ý nghĩa và nhân vănCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Ngoài chương trình nghệ thuật đặc sắc, "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao quà Tết, học bổng cho học sinh... với tổng số tiền trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sau 28 năm kể từ khi ra mắt, dàn diễn viên của bộ truyền hình "Chuyện nhà Mộc" có nhiều thay đổi trong nghề nghiệp và cuộc sống.
Nữ ca sĩ quê Hà Tĩnh ra mắt album được NSND, NSƯT dành nhiều lời khen ngợiCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Nữ ca sĩ quê Hà Tĩnh - quán quân cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" 2024 Mộc An nhận được nhiều lời khen ngợi của NSND Quang Vinh, NSƯT Tố Nga khi ra mắt album âm nhạc đầu tay.
