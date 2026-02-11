Ca sĩ Việt nào cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show

Đến hẹn lại lên, dịp đầu năm mới Dương lịch, trong và sau Tết Nguyên đán là lúc ca sĩ Việt chạy show bùng nổ. Phủ sóng thị trường ở giai đoạn này vẫn là chương trình âm nhạc do nhãn hàng đứng ra tổ chức, trải dài khắp các thành phố lớn cả nước. Tiếp theo là các đại tiệc âm nhạc, Live Concert được các đơn vị tổ chức để bán vé. Sau cùng là những sân khấu quy mô vừa - nhỏ ở sự kiện theo mùa như tiệc cuối năm, đầu năm và phòng trà.

Một năm qua, cát-xê của Sơn Tùng, Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn vẫn trong nhóm cao nhất Vpop. Tần suất chạy show của bộ ba không quá dày vì tập trung nhiều cho dự án cá nhân. Nhóm ca sĩ chạy show tất bật nhất một năm qua gọi tên Soobin, Tóc Tiên, Hieuthuhai, Phương Mỹ Chi, những người thường được đặt ở vị trí “headline” của poster quảng bá chương trình. Sau một năm, Soobin và Tóc Tiên ngày càng nâng cao vị thế trên thị trường.

Soobin, Tóc Tiên sẽ phủ sóng thị trường trong năm 2026.

Tóc Tiên, Soobin tăng cát-xê chóng mặt

Sau đêm gala trao giải Làn Sóng Xanh, Tóc Tiên gây sốt khi góp mặt trong bản mashup Rock thiệp hồng nhanh chóng giữ top 1 thịnh hành YouTube. Trước đó, Tóc Tiên đứng đầu từ khóa tìm kiếm trên mạng sau khi nữ ca sĩ thông báo đã ly hôn Hoàng Touliver. Một loạt yếu tố truyền thông gộp lại, giúp Tóc Tiên vốn đã nổi tiếng, nay càng phủ sóng mạng xã hội.

10 năm qua, Tóc Tiên luôn nằm trong nhóm ca sĩ nữ Vpop chạy show “dày” nhất. Năm nay, giọng ca sinh năm 1989 bứt phá từ đòn bẩy thành công ở game show Chị đẹp mùa 2. Tóc Tiên góp mặt gần ở phần lớn show âm nhạc của nhãn hàng. Đặc biệt kể từ tháng 6/2025 khi rộ tin ly hôn, Tóc Tiên chạy show với tần suất cực dày, như thể được giải phóng đôi chân để cháy hết mình cùng âm nhạc.

Tóc Tiên.

Theo nguồn tin của Tiền Phong , cát-xê của Tóc Tiên giờ không dưới 600 triệu đồng/show. So với 3 năm trước, thù lao cho mỗi hợp đồng biểu diễn của nữ ca sĩ tăng gần gấp đôi. Ngôi vị quán quân Chị đẹp mùa 2 là bước ngoặt đầu tiên giúp Tóc Tiên nâng tầm vị thế. Sau màn trình diễn bùng nổ ở Làn Sóng Xanh, Tóc Tiên cho thấy ngày càng toàn diện về performance và giá trị của cô sẽ còn tăng mạnh.

Ba năm trước, Tóc Tiên và Soobin là 2 phương án hàng đầu cho các chương trình ở mức cát-xê hạng khá. Bộ đôi “chị em” thân thiết cùng nhau xuất hiện ở loạt chương trình, đứng sau vị trí headline ở poster. Hiện tại, Tóc Tiên và Soobin dắt tay đi lên, cùng đổi đời từ game show của nhà Yeah1. Với Soobin, bước ngoặt đến từ dấu mốc nam ca sĩ tỏa sáng ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1.

Mức cát-xê của Soobin không dưới 700 triệu đồng từ nhiều tháng trước. Ngay lúc này, khi tên tuổi Soobin ngày càng hot, ở một số chương trình đặc thù, cát-xê cho giọng ca Giá như có thể chạm mốc một tỷ đồng/show. Đó là con số điên rồ nhưng không vô lý nếu đối chiếu mặt bằng nhạc Việt. Soobin giờ là cái tên có thể “kéo fan” đến chương trình. Nam ca sĩ có đời tư sạch sẽ và giá trị hình ảnh đang tăng mạnh, ngày càng được nhãn hàng tin tưởng chọn làm gương mặt đại diện.

Ca sĩ Soobin.

Nhóm ca sĩ nhận cát-xê không dưới 600 triệu đồng ở Vpop tiếp tục gọi tên HIEUTHUHAI, Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi. Cát-xê của Hieuthuhai vẫn tăng đột biến từ giữa năm 2024, thời điểm nam rapper gây sốt ở Anh trai say hi. Một năm qua, Hieuthuhai vẫn duy trì vị thế ca sĩ có sức hút hàng đầu nhưng cần thêm một điểm tựa tốt để chạm tới vị thế cao hơn.

Hòa Minzy một bước thành ngôi sao hàng đầu nhờ cơn sốt Bắc Bling . Trong 3 năm, cát-xê của nữ ca sĩ tăng khoảng 2-3 lần, song giọng ca quê Bắc Ninh chọn lọc show kỹ lưỡng, không xuất hiện đại trà. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi vừa có một năm phủ sóng mọi “điểm nóng”, lên hàng ngôi sao từ thành công liên tiếp ở Sing! Asia và Em xinh say hi.

Soobin và Quốc Thiên làm show cá nhân và bán "cháy vé", đây là tín hiệu tích cực.

Nhạc Việt ngập trong Concert

Trong năm 2025, thị trường show nhạc Việt có nhiều chuyển động tích cực. “Miếng bánh” làm show nhạc Việt, từng có giai đoạn chiếm phần áp đảo là các chương trình nhãn hàng đứng ra tổ chức, miễn phí vé để chạy các chiến dịch lớn quảng bá thương hiệu. Một năm qua, show âm nhạc gắn với nhãn hàng vẫn nhiều, song miếng bánh đã chia ra nhiều phần với các concert làm theo chuỗi bán vé (Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi), các đại tiệc âm nhạc quy tụ dàn sao, có bán vé và những đêm nhạc cá nhân của ca sĩ Việt.

Chuyển động tích cực của thị trường show nằm ở chỗ, ngày càng đông khán giả sẵn sàng chi tiền để đến show âm nhạc. Từ đây, các đơn vị tổ chức có động lực để làm chương trình quy mô, tần suất dày và các ca sĩ dần mạnh dạn trong việc làm show, với những cơ hội mới thay vì khái niệm “làm đêm nhạc cá nhân chắc chắn lỗ” đã từng kìm chân ca sĩ nhiều năm.

Chương trình âm nhạc tổ chức ngày càng nhiều, ca sĩ Việt càng có cơ hội chạy show. Giờ đây, bên cạnh các sân khấu “đậm mùi” nhãn hàng, ca sĩ Việt được mời đến loạt sân khấu quy mô chục nghìn khán giả theo nhiều concept khác nhau.

Một loạt ca sĩ Việt đã tổ chức các đêm nhạc cá nhân quy mô trong năm 2025. Hà Anh Tuấn vẫn giữ phong độ, bán vé “đắt như tôm tươi” ở chuỗi concept Sketch A Rose. Mỹ Tâm ấp ủ đến cuối năm để làm show phủ kín SVĐ Mỹ Đình. Soobin làm 3 đêm diễn bán hết vé. Quốc Thiên bắt đầu gia nhập cuộc đua xây dựng thương hiệu bằng Concert cá nhân và mọi thứ đang suôn sẻ.

Ca sĩ Việt làm đêm nhạc riêng và bán cháy vé giờ không còn chuyện hiếm. Song, chỉ Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm nằm trong số ít ca sĩ có thể lãi to nhờ làm show. Họ đã xây dựng thương hiệu bền vững, có tệp khán giả đông sẵn sàng chi tiền cao mua vé. Chính từ thương hiệu bền vững đó, họ thuận lợi để thu hút tài trợ, cùng san sẻ gánh nặng kinh phí đổ dồn nhiều nhất vào địa điểm tổ chức, sân bãi, vận hành…

Nhiều ca sĩ làm show thành công về khoản bán vé nhưng không lãi quá nhiều, thậm chí chỉ cần hòa vốn. Vẫn là câu chuyện thương hiệu, khi chỉ ở giai đoạn khởi đầu, các ca sĩ dè chừng để ra mức giá bán vé. Khâu tìm kiếm tài trợ của nhóm ca sĩ này cũng gặp nhiều thách thức và áp lực trả quyền lợi nặng hơn.

Thị trường show âm nhạc Việt tiếp tục chuyển động dựa trên sức mua vé của khán giả. Cứ tiếp tục đà tăng trưởng so với hiện tại, sẽ có thêm nhiều Concert quy mô lớn được tổ chức. Sự ủng hộ từ khán giả cũng sẽ thúc đẩy ca sĩ Việt tăng mật độ làm Live Concert, Live show. Đến khi nhạc Việt bớt phụ thuộc “bầu sữa” nhãn hàng và thêm nhiều nghệ sĩ có thể sống ổn với nghề bằng bán vé, đó là tín hiệu của một nền công nghiệp âm nhạc đi đúng hướng.