Danh tính nam thanh niên giả gái, chuốc rượu nạn nhân tại homestay ở Hà Nội để trộm Iphone

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, ngày 21/10/2026, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận tin báo của anh L.P.N (SN 2007; HKTT: Thôn 2, xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa) về việc, rạng sáng ngày 20/10/2026, bị mất trộm một chiếc điện thoại di động iPhone 12 Pro Max màu đen, trị giá khoảng 6 triệu đồng tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh và xác định Nguyễn Huy Hoàng (SN 2005; HKTT: xã Vĩnh Hòa, TP Hải Phòng) có liên quan vụ việc và triệu tập đối tượng đến trụ sở để làm việc.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận đã sử dụng mạng xã hội, giả danh phụ nữ để kết bạn, làm quen với anh L.P.N.

Sau khi tạo dựng được mối quan hệ, ngày 19/10/2026, Hoàng thuê phòng tại homestay ở phường Phú Diễn và hẹn anh N đi ăn uống, sau đó mời anh N về phòng đã thuê.

Lợi dụng anh N say rượu, rạng sáng ngày 20/10, Hoàng lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max màu đen của anh N rồi rời đi. Sau đó, đối tượng bán chiếc điện thoại với giá 5,5 triệu đồng và đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Công an phường Phú Diễn đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Huy Hoàng phục vụ điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.