Rủ nhau đi trộm tài sản, 3 đối tượng lĩnh án

Ngày 12/3, Tòa án nhân dân quận Thuận Hóa (TP Huế) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Quang Trung (SN 1992), Nguyễn Trần Phương (SN 1999) và Nguyễn Viết Thanh Thương (SN 1978) cùng trú tại quận Phú Xuân.

Khoảng 16h30 ngày 27/9/2024, Trung rủ Phương đi tìm tài sản để trộm cắp. Khi Trung điều khiển xe mô tô chở Phương đi trên đường Lê Ngô Cát phát hiện có anh Cao Lê Quang Bình đang đi bộ bên lề đường theo hướng ngược lại.

Thấy anh Bình cầm điện thoại di động trên tay, Trung điều khiển xe chạy chậm phía sau lưng anh Bình, Phương giật lấy điện thoại rồi bỏ chạy. Sau khi lấy được tài sản, cả hai đi bán với giá 1,7 triệu đồng và tiêu xài cá nhân hết.

Quá trình điều tra, Trung khai khoảng 13h ngày 16/8/2024 đối tượng rủ Thương đi tìm tài sản của người dân sơ hở để trộm cắp. Khi Thương điều khiển xe máy đến phường Tây Lộc, Trung phát hiện xe máy của anh Võ Văn Minh Hải đang dựng ở lề đường không có người trông coi.

Trung nói Thương dừng xe, sử dụng chìa khóa có sẵn cùng Thương mang xe máy vừa lấy trộm được đi bán với giá 3 triệu đồng. Số tiền này cả hai tiêu xài cá nhân hết.

Được biết, Nguyễn Viết Thanh Thương có nhân thân xấu, có 4 tiền án, 4 lần bị Tòa án nhân dân hai cấp TP Huế xử phạt về tội "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy".

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Quang Trung 3 năm tù về tội "Cướp giật tài sản", 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Tuyên phạt Nguyễn Trần Phương 3 năm tù về tội "Cướp giật tài sản" và Nguyễn Viết Thanh Thương 2 năm 3 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

