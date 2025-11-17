Bắt đối tượng đột nhập quán cà phê trộm tài sản trong đêm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đằng Sương Vũ (SN 2001, trú phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đằng Sương Vũ. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 11/2025, trên địa bàn phường Yên Hòa và phường Cầu Giấy liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm tại các quán cà phê. Nhận tin báo, Công an phường Yên Hòa triển khai xác minh và nhanh chóng xác định nghi phạm là Đằng Sương Vũ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Vũ khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đột nhập các quán kinh doanh để lấy trộm tài sản. Lợi dụng đêm khuya, khi các cửa hàng đã đóng cửa, đối tượng lén lút phá khóa, đột nhập bên trong rồi lấy tiền mặt và một số tài sản khác. Chỉ trong ba ngày, Vũ thực hiện 5 vụ trộm với tổng giá trị tài sản khoảng 12 triệu đồng.

Hồ sơ cho thấy Vũ từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 9/2025.

Hiện hồ sơ vụ việc tiếp tục được củng cố, đồng thời lực lượng chức năng đang tiến hành truy tìm, thu hồi tài sản để trả lại cho các bị hại.