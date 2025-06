Trong nửa năm, nam công nhân gần 80 lần trộm tài sản của công ty

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tạm giữ hình sự Vũ Nho Thoại (SN 1993, trú tại khu 4, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". Đáng chú ý, đối tượng này hiện đang là công nhân vật liệu tại tầng 2, khu A kho vật liệu, sản xuất MODUN, JINKO SOLAR 1, thuộc Công ty TNHH công nghiệp JINKI SOLAR, khu công nghiệp AMATA (xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên).

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 28/5, tại phân xưởng MODUN (khu A thuộc Công ty TNHH công nghiệp JINKO SOLAR II), đơn vị phát hiện bị mất trộm tài sản là 10 cuộn dây hội tụ bằng đồng còn mới, trị giá 70 triệu đồng. Sau đó, vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an.

Đối tượng Vũ Nho Thoại tại cơ quan công an.

Ngay khi nhận được thông tin, văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phân công lực lượng phối hợp với Công an xã Sông Khoai tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Vũ Nho Thoại.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Nho Thoại khai do nghiện chơi game và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp các cuộn dây hội tụ bằng đồng (còn mới nguyên đai, nguyên kiện) của công ty mình làm.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 30/11/2024 đến ngày 26/5/2025, Thoại đã thực hiện trót lọt tổng cộng 75 lần trộm cắp tài sản. Mỗi lần Thoại trộm cắp từ 1 đến 3 cuộn dây hội tụ bằng đồng (mỗi cuộn dây nặng trên 20kg). Sau đó, Thoại mang đến bán lại cho V.T.N (SN 1985, trú tại khu 3, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên - là chủ cửa hàng mua bán phế liệu, sắt vụn), với giá dao động từ 150.000đ/1kg đến 160.000đ/1kg. Tổng số tiền đối tượng thu được từ việc bán tài sản trộm cắp này là 297 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định, sau khi mua số hàng trộm cắp của Thoại, V.T.N mang bán lại số tài sản này cho các cửa hàng mua bán phế liệu khác tại TP Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên. Quá trình xác minh, truy thu vật chứng, bước đầu cơ quan điều tra đã thu giữ được 11 cuộn dây hội tụ bằng đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.