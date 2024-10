Nhóm học sinh cạy cửa văn phòng công ty trộm tài sản

Sáng 29/9, anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997- là quản lý của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đông Phương, đường 27/3, phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) phát hiện văn phòng làm việc của công ty bị cạy cửa. Qua kiểm tra bị mất 2 máy laptop cùng một ít tiền mặt, ngay sau đó, anh Hoàng đến Công an phường Tân An trình báo.



Nhận được tin báo, Công an phường Tân An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khoanh vùng, truy tìm đối tượng trộm cắp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16h45 cùng ngày, Công an phường Tân An cùng các đội nghiệp vụ Công an thị xã Quảng Yên đã xác định được 4 đối tượng trộm cắp.

Nhóm học sinh thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Cơ quan Công an.

Đáng chú ý, những đối tượng trộm cắp này đều là học sinh (trú tại khu Đồng Mát, phường Tân An). Sau đó, cơ quan công an tiến hành thu giữ tài sản và bàn giao trả lại cho công ty.

Nhận lại tài sản mất cắp, anh Hoàng gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân An. Cùng với đó, anh Hoàng gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và lực lượng Công an thị xã Quảng Yên đã xác minh, tìm ra đối tượng trộm cắp và trả lại tài sản cho công ty.

