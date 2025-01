Đầu năm nên mua gì để rước tài lộc, may mắn vào nhà

Mua muối đầu năm

"Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" gắn với hai tập tục của người Việt trong năm mới. Người xưa quan niệm muối là thứ xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình, cầu mong kinh tế thuận buồm, xuôi gió.

Tục mua muối đầu năm còn có ý nghĩa cầu mong sự đậm đà trong gia đình, tình cảm gắn bó keo sơn giữa các thành viên trong gia đình

Hơn thế nữa còn là sự mặn mà, tình thân thiết quanh năm trong các quan hệ họ hàng, làng xóm và quan hệ làm ăn.

Muối là vật chống tà ma, xóa bỏ xú uế, đồng thời mang may mắn, tài lộc.

Vì vậy vào đêm giao thừa, sáng sớm mùng 1 Tết hoặc những ngày đầu năm mới, nhiều người thường bỏ ra từ 10.000 đến 15.000 để mua một túi muối nhỏ từ người bán dạo tại các cổng đình, đền, chùa... để mong muốn được rước tài lộc về nhà.

Mua vàng đầu năm

Cũng theo quan niệm của người xưa, mua vàng cầu may dịp đầu năm mới là một nét văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt. Mua vàng vừa để tích trữ tài sản vừa giàu ý nghĩa văn hóa tâm linh, cầu may đầu năm cho cả năm được no đủ sung túc.

Vật phẩm phong thủy

Vật phẩm phong thủy luôn là vật dụng mang đến tài vận đến cho người sử dụng.Tùy theo địa thế nhà, tuổi hay mệnh của gia chủ mà lựa chọn đồ phong thủy, có thể giúp gia chủ tăng thêm sinh khí, hóa giải xui xẻo, đón thêm cát lành.

Lửa

Trong tâm linh người Việt ngoài muối, lửa cũng được xem là sẽ đem về những điều tốt lành cho gia đình. Lửa không những giúp xua đuổi những điều xấu, mà còn mang may mắn, mang lộc đầu năm về nhà.

Vì thế, nhiều người Việt đi mua diêm vào đầu năm với hy vọng năm mới mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn.

Giấy xin chữ

Tục mua giấy xin chữ vào dịp đầu năm được xem là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp. Việc xin chữ đầu năm với mong muốn được bình an và may mắn. Cầu cho năm mới vạn sự thành công, thuận buồm xuôi gió.

Vòng, dây may mắn

Các vòng dây may mắn thường được tìm mua vào các dịp năm mới. Dây may mắn thường có màu đỏ, có thể được đính kèm thêm hình đồng tiền hay một chữ chúc Tết may mắn.

Tiểu cảnh trầm hương

Được tạo ra từ gỗ trầm dó bầu chất lượng, trầm hương cảnh không chỉ làm phong phú thêm không khí trong lành, mà còn mang đến năng lượng tích cực cho không gian sống.

Với sự kết hợp tinh tế giữa hương thơm dịu dàng và ý nghĩa phong thủy, trầm hương cảnh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, nhất là khi trưng bày vào đầu năm.

Mua dầu cúng dường chư Phật

Dâng đăng cúng dường chư Phật đối với các Phật tử là điều vô cùng quan trọng vào những ngày đầu năm mới. Chưa kể, đây cũng là một nét văn hoá tín ngưỡng của dân gian Việt Nam từ lâu.

Việc dâng đăng cúng dường chư Phật, khai sáng trí tuệ là một trong những việc nên làm trong những ngày đầu năm mới.

Thông thường vào những ngày đầu năm, các gia đình phật tử sẽ đến những ngôi chùa để cầu an, may mắn, sức khỏe cho cả nhà. Thực ra, dầu cúng Phật không bắt buộc phải mua nhưng tuỳ vào tâm mà gia chủ sẽ mua một ít hoặc nhiều để dâng Phật.

