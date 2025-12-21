Đây là trường hợp duy nhất được cấp thẻ căn cước vô thời hạn năm 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá trị của thẻ căn cước

Thẻ căn cước công dân có giá trị pháp lý rất cao và là "chìa khóa" chính trong mọi giao dịch hành chính, dân sự.

Thẻ căn cước trở thành loại giấy tờ tùy thân duy nhất có giá trị chứng minh về căn cước và quốc tịch của công dân Việt Nam trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Việc sử dụng thông tin trong chip điện tử của thẻ có giá trị tương đương với việc xuất trình các giấy tờ vật lý. Nó tích hợp các loại giấy tờ như: Thẻ Bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, các loại giấy tờ khác…

Thẻ căn cước công dân lưu trữ các thông tin sinh trắc học hiện đại như mống mắt, vân tay và khuôn mặt do đó giúp xác thực chính xác 100% danh tính, ngăn chặn việc giả mạo giấy tờ trong các giao dịch quan trọng như ngân hàng, chuyển nhượng đất đai. Mã QR ở mặt sau thẻ chứa số CMND 9 số cũ, giúp người dân thực hiện các giao dịch mà không cần xin giấy xác nhận số CMND cũ.

Ảnh minh họa: H.Thơ

Trường hợp được cấp thẻ căn cước vô thời hạn năm 2026

Theo Điều 19 Luật Căn cước 2023 quy định:

- Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam.

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Điều 21 Luật Căn cước 2023 quy định:

- Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

- Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Theo đó, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước là đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Ngoài ra, thẻ căn cước đã được cấp trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước sẽ có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Như vậy, thẻ căn cước sẽ có thời hạn sử dụng và phụ thuộc vào độ tuổi của người được cấp, cụ thể như sau:

- Thẻ căn cước được cấp cho công dân Việt Nam trước khi đủ 12 tuổi: có thời hạn sử dụng đến khi đủ 14 tuổi.

- Thẻ căn cước được cấp cho công dân Việt Nam từ khi đủ 14 tuổi đến 23 tuổi: có thời hạn sử dụng đến khi đủ 25 tuổi.

- Thẻ căn cước được cấp cho công dân Việt Nam từ khi đủ 25 tuổi đến 38 tuổi: có thời hạn sử dụng đến khi đủ 40 tuổi.

- Thẻ căn cước được cấp cho công dân Việt Nam từ khi đủ 40 tuổi đến 58 tuổi: có thời hạn sử dụng đến khi đủ 60 tuổi.

- Thẻ Căn cước được cấp cho công dân Việt Nam khi đủ 58 tuổi trở lên: có thời hạn sử dụng đến khi người đó chết.

Theo quy định nêu trên, từ 2026, nếu một người làm thẻ căn cước (mã vạch hay gắn chip) khi đã đủ 60 tuổi, thẻ đó sẽ có giá trị sử dụng suốt đời, trừ trường hợp thẻ bị mất, hư hỏng hoặc có nhu cầu cấp đổi.

Ngoài ra, những người trên 60 tuổi đang sử dụng thẻ căn cước công dân mã vạch cũng được tiếp tục sử dụng thẻ này đến khi qua đời mà không bắt buộc phải đổi sang thẻ gắn chip.

Trường hợp nào phải đổi căn cước công dân sang thẻ căn cước?

Theo quy định của Luật Căn cước 2023, những trường hợp này sẽ phải đổi căn cước công dân sang thẻ căn cước:

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên.

- Thẻ căn cước công dân hết hạn từ ngày 1/7/2024.

- Người đang sử dụng CMND/CCCD hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024.

Cơ quan thẩm quyền nào cấp, đổi lại thẻ căn cước?

Nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được quy định như sau:

- Cơ quan quản lý căn cước của Công an phường, xã thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân cư trú. (1)

- Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định. (2)

- Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước quy định tại (1), (2) tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại xã, phường, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân.

Thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của Luật này, cơ quan quản lý căn cước phải cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

