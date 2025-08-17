Nắm rõ quy định này, người dân dễ dàng đổi thẻ căn cước miễn phí trên VNeID
GĐXH - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, người dân có thể cấp đổi thẻ căn cước khi thay đổi địa giới hành chính trên ứng dụng VNeID.
Điều kiện để đổi thẻ căn cước trên VNeID
Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), người dân có thể cấp đổi thẻ căn cước khi thay đổi địa giới hành chính trên ứng dụng VNeID.
Theo đó, việc đổi thẻ căn cước áp dụng cho công dân có thẻ căn cước còn hạn, trên thẻ vẫn in theo đơn vị hành chính cũ, trong khi nơi cư trú, đơn vị hành chính đã thay đổi do sắp xếp, điều chỉnh.
Cách thức thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID và có tài khoản định danh mức 2.
Đối với việc thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID sẽ được miễn lệ phí khi chọn đúng lý do "do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC". Ngoài ra, còn có thể đặt lịch linh hoạt; theo dõi trạng thái; nhận kết quả tại cơ quan chức năng hoặc qua bưu chính.
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thông tin có ba bước trên VNeID:
Người dân truy cập vào dịch vụ công Căn cước → cấp đổi → chọn lý do "do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC".
Sau đó, kiểm tra thông tin → chọn nơi thực hiện & hình thức nhận → gửi hồ sơ. Cuối cùng là theo dõi lịch sử yêu cầu → đến thu nhận theo lịch (nếu có).
Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Các loại giấy tờ nào được tích hợp vào thẻ căn cước?
Tại Điều 22 Luật Căn cước 2023, tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và sử dụng, khai thác thông tin được quy định như sau:
- Tích hợp thông tin vào thẻ căn cước là việc bổ sung vào bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước những thông tin ngoài thông tin về căn cước và được mã hóa. Thông tin được tích hợp theo đề nghị của công dân và phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
- Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp.
- Việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.
- Người dân đề nghị tích hợp thông tin vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.
- Việc khai thác thông tin tích hợp được mã hóa trong thẻ căn cước được quy định như sau:
+ Sử dụng thiết bị chuyên dụng để khai thác thông tin tích hợp trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước;
+ Sử dụng thông tin trên thẻ căn cước qua thiết bị chuyên dụng để truy xuất, khai thác thông tin tích hợp qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh và xác thực điện tử;
+ Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin tích hợp được mã hóa trong thẻ căn cước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
+ Tổ chức và cá nhân khai thác thông tin tích hợp được mã hóa trong thẻ căn cước của công dân khi được sự đồng ý của công dân đó.
Như vậy, theo quy định nêu trên, các loại giấy tờ được tích hợp vào thẻ Căn cước bao gồm: thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp.
Lưu ý: Thông tin các loại giấy tờ được tích hợp vào thẻ căn cước thể hiện dưới dạng ký tự, bao gồm toàn bộ các thông tin có trên giấy tờ đã được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cập nhật, đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuyển đến hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước thực hiện tích hợp thông tin vào thẻ căn cước.
Việc khai thác, sử dụng thông tin được tích hợp trong thẻ căn cước là phải được công dân đồng ý qua việc xác thực thiết bị chuyên dụng.
(Điều 19 Nghị định 70/2024/NĐ-CP)
Những lợi ích khi tích hợp thông tin vào thẻ căn cước
Việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước mang lại nhiều lợi ích như sau:
Đối với người dân:
- Không cần phải mang theo nhiều loại giấy tờ khác nhau khi thực hiện giao dịch hoặc làm thủ tục hành chính. Vì thẻ căn cước tích hợp các loại giấy tờ như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…
- Các thông tin tích hợp trên thẻ căn cước có giá trị pháp lý tương đương với việc sử dụng các giấy tờ gốc, giúp việc thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.
- Việc tích hợp thông tin giúp giảm bớt gánh nặng về giấy tờ cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong cuộc sống hàng ngày.
- Luật Căn cước quy định chặt chẽ về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo thông tin trên thẻ căn cước và căn cước điện tử được an toàn và bảo mật.
Đối với cơ quan nhà nước
- Tiết kiệm được chi phí trong việc giải quyết thủ tục hành chính, in ấn giấy tờ và quản lý hồ sơ.
- Việc tích hợp thông tin giúp cơ quan quản lý khai thác dữ liệu công dân một cách khoa học, chính xác và hiệu quả hơn, hỗ trợ công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
- Cơ quan có thẩm quyền không cần tốn nhiều thời gian để xác minh thông tin, giấy tờ do công dân cung cấp, giúp đẩy nhanh quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
- Giảm bớt nhân lực cần thiết cho việc xử lý thủ tục hành chính và quản lý hồ sơ giấy tờ.
