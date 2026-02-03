Phú Thọ: Trang trại chăn nuôi gia công cho Công ty C.P. bị phát hiện nhiều vi phạm
GĐXH - Kết quả kiểm tra của UBND xã Cao Dương (Phú Thọ) cho thấy, nhiều trang trại chăn nuôi tại thôn Nghĩa Kếp tồn tại vi phạm về đất đai, đăng ký kinh doanh và khai thác nước dưới đất sau khi nội dung này được Gia đình và Xã hội phản ánh.
Theo tài liệu phóng viên có được, sau phản ánh của Gia đình và Xã hội và thực hiện chỉ đạo của các sở, ngành tỉnh Phú Thọ, ngày 26/01/2026, ông Bùi Hữu Điền – Chủ tịch UBND xã Cao Dương đã ký văn bản số 10/BC-UBND báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý nội dung báo chí phản ánh đối với các trang trại chăn nuôi tại thôn Nghĩa Kếp.
Báo cáo của UBND xã Cao Dương cho biết, 3 trang trại chăn nuôi bị kiểm tra, phát hiện nhiều bất cập. Trong đó, phải kể đến trang trại chăn nuôi gà của hộ ông Nguyễn Thành Công.
Cụ thể, trang trại gia đình ông Công được xây dựng và hoạt động từ năm 2020. Trang trại này được hộ gia đình ông Nguyễn Thành Công mua lại từ chủ cũ là ông Nguyễn Hùng Cường vào năm 2024, sau đó cải tạo, sửa chữa lại trên các công trình có sẵn để chăn nuôi.
Trang trại chăn nuôi gà thịt cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội, với quy mô chăn nuôi 28.000 con/lứa, mỗi năm nuôi từ 4–5 lứa.
Trang trại hiện đang chăn nuôi trên thửa đất số CV323931, số vào sổ GCN CS07787 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (cũ) cấp ngày 19/8/2020; thửa đất số 800, tờ bản đồ số 01; diện tích 19.929,9 m², mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất.
Hiện trạng trên thửa đất đã xây dựng một số công trình gồm: 02 dãy chuồng nuôi gà (diện tích mỗi chuồng 1.280 m²); 01 nhà điều hành kết hợp nhà ở, diện tích khoảng 80 m²; 01 nhà ở công nhân, diện tích khoảng 30 m²; 01 nhà kho, diện tích khoảng 10 m²; 01 ao chứa nước phục vụ chăn nuôi, diện tích khoảng 200 m².
Báo cáo của UBND xã Cao Dương cho hay, các công trình trên đã được chủ cũ xây dựng để chăn nuôi gà từ năm 2020. Sau khi mua lại vào năm 2024, do các công trình cũ đã xuống cấp, hộ ông Nguyễn Thành Công đã cải tạo, sửa chữa lại để tiếp tục chăn nuôi.
Trang trại được xây dựng trên đất rừng sản xuất nhưng chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. Hộ gia đình chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hoạt động chăn nuôi gà.
Ngoài ra, trang trại sử dụng 01 giếng nước phục vụ hoạt động chăn nuôi nhưng chưa đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định.
Liên quan đến các vi phạm trên, ngày 21/01/2026, UBND xã Cao Dương đã ban hành quyết định xử phạt ông Nguyễn Thành Công số tiền 7.500.000 đồng với hành vi tổ chức hoạt động chăn nuôi gà gia công cho Công ty C.P., quy mô nuôi khoảng 28.000 con/lứa, có phát sinh thu nhập thường xuyên nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định. Hành vi vi phạm được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 62, Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Cùng ngày, UBND xã Cao Dương tiếp tục ban hành Quyết định số 60/QĐ-XPHC xử phạt ông Nguyễn Thành Công số tiền 1.500.000 đồng với hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất bằng giếng khoan phục vụ hoạt động chăn nuôi với lưu lượng khoảng 6,5 m³/ngày đêm, thuộc trường hợp phải đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định nhưng chưa thực hiện đăng ký tại UBND xã. Hành vi này vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 26, Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.
Cũng theo UBND xã Cao Dương, hộ gia đình ông Nguyễn Thành Công đã ký Hợp đồng gia công gà thịt số BA5096/001-2020/HĐGCGT-NTC, số hợp đồng C.P: 2410150966650V, ký ngày 01/8/2024 giữa bên đặt gia công là Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội với bên gia công là ông Nguyễn Thành Công. Như vậy, có thể thấy Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội đã hợp tác với đơn vị có nhiều vi phạm như UBND xã Cao Dương đã chỉ rõ.
Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1176 về Kế hoạch thanh tra năm 2026. Theo đó, kế hoạch thanh tra năm 2026 gồm 89 cuộc thanh tra, trong đó có 67 cuộc thanh tra chính thức và 22 cuộc thanh tra dự phòng. Trong danh sách này, Thanh tra Chính phủ thông báo sẽ thanh tra 3 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chăn nuôi gồm: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty TNHH CJ Vina Agri và Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam về việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.
Theo kế hoạch, trong quý III năm 2026, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Cục VIII) sẽ công bố quyết định thanh tra đối với 3 doanh nghiệp nêu trên. Thời kỳ thanh tra được xác định từ năm 2024 đến thời điểm tiến hành thanh tra, với thời gian thực hiện dự kiến là 60 ngày làm việc thực tế.
Được biết, 3 doanh nghiệp này hiện đang nắm giữ thị phần lớn, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và cung ứng thực phẩm theo mô hình khép kín từ trang trại đến bàn ăn.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu hoạt động thanh tra phải đúng thẩm quyền, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khách quan, chính xác, không gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp; qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
Video loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn xây dựng ở Cao Dương, Phú Thọ:
