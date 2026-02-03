Rơi xuống biển tử vong khi đi kiểm tra thuyền
GĐXH - Sau khi đi ăn cưới về, ông H. ra cửa sông Lạch Sung kiểm tra tàu thuyền không may rơi xuống biển tử vong.
Ngày 3/2, Đồn Biên phòng Đa Lộc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vừa phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tìm thấy người đàn ông mất tích khi rơi xuống biển tối 2/2.
Trước đó, khoảng 19h30’ ngày 2/2, Đồn Biên phòng Đa Lộc nhận được tin ông N.V.H. (SN 1969, trú tại thôn Hùng Thành, xã Vạn Lộc) đi đám cưới về rồi ra cửa sông Lạch Sung kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền, không may rơi xuống biển mất tích.
Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân trôi cách thuyền của gia đình khoảng 20m.
Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
