Hà Nội: Tá hỏa phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô Lịch

Thứ ba, 13:40 03/02/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Sáng 3/2, người dân khu vực phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một thi thể chưa rõ danh tính nổi trên mặt nước sông Tô Lịch. Lực lượng chức năng đang khẩn trương phong tỏa hiện trường để điều tra.

Sự việc được phát hiện vào sáng ngày 3/2/2026 tại khu vực sông Tô Lịch, đoạn chảy qua Nhà máy xử lý nước thải Tam Trinh (thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, người dân di chuyển qua khu vực ven sông thì bất ngờ nhìn thấy một vật thể lạ nổi lập lờ trên mặt nước. Khi lại gần quan sát kỹ, người dân hoảng hốt nhận ra đó là thi thể người nên đã lập tức tri hô và thông báo cho cơ quan công an.

Hà Nội: Tá hỏa phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô Lịch - Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng trục vớt lên bờ. Ảnh: NDCC

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm ở khu vực nước lặng gần nhà máy xử lý nước thải, thu hút sự chú ý của nhiều người dân hiếu kỳ.

Sáng cùng ngày, thông tin từ Công an phường Hoàng Mai xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với các đội nghiệp vụ để bảo vệ khu vực, phục vụ công tác điều tra.

Đến trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Hiện danh tính, giới tính và nguyên nhân cái chết của nạn nhân chưa được công bố.

Phát hiện thi thể người trên sông Tô Lịch ở Hà Nội gây chấn động cộng đồng - Ảnh 2.Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà

Sau nhiều ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể nữ Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên sông Đà, đoạn gần chân Thủy điện Sơn La. Hiện cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

