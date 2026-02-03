Hà Nội: Tá hỏa phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô Lịch
GĐXH - Sáng 3/2, người dân khu vực phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một thi thể chưa rõ danh tính nổi trên mặt nước sông Tô Lịch. Lực lượng chức năng đang khẩn trương phong tỏa hiện trường để điều tra.
Sự việc được phát hiện vào sáng ngày 3/2/2026 tại khu vực sông Tô Lịch, đoạn chảy qua Nhà máy xử lý nước thải Tam Trinh (thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).
Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, người dân di chuyển qua khu vực ven sông thì bất ngờ nhìn thấy một vật thể lạ nổi lập lờ trên mặt nước. Khi lại gần quan sát kỹ, người dân hoảng hốt nhận ra đó là thi thể người nên đã lập tức tri hô và thông báo cho cơ quan công an.
Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm ở khu vực nước lặng gần nhà máy xử lý nước thải, thu hút sự chú ý của nhiều người dân hiếu kỳ.
Sáng cùng ngày, thông tin từ Công an phường Hoàng Mai xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với các đội nghiệp vụ để bảo vệ khu vực, phục vụ công tác điều tra.
Đến trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Hiện danh tính, giới tính và nguyên nhân cái chết của nạn nhân chưa được công bố.
Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, Phú Thọ yêu cầu xác minh các trang trại chăn nuôi tại Cao DươngĐời sống - 2 phút trước
GĐXH - Sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh tình trạng hàng loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng trên đất đồi tại thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, cùng dấu hiệu xả thải gây ô nhiễm môi trường, các sở, ngành của tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc, ban hành văn bản yêu cầu xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người sâu sắc, đã cam kết là không rời bỏĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này, không dễ mở lòng, nhưng khi đã trao đi tình cảm thì đó là sự cam kết bền bỉ, sẵn sàng đồng hành trọn đời.
Các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ đối mặt với nhiều biến động sau Rằm tháng ChạpĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết từ nay đến 8/2/2026, các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ đối mặt với nhiều biến động dưới đây. Tìm hiểu chi tiết về vận mệnh và tài lộc của từng con giáp.
Vì sao 30 Tết tiếp tục 'biến mất' trong Tết Bính Ngọ 2026? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, câu hỏi "năm nay có 30 Tết không?" lại được nhiều người quan tâm.
Top con giáp được lộc quý nhân mạnh nhất đầu năm Bính Ngọ, vận đỏ rực khó ai sánh kịpĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, có những con giáp được quý nhân nâng đỡ ngay từ những tháng đầu năm, làm gì cũng thuận lợi, dễ gặp thời đổi vận.
Từ 2026, người tham gia giao thông phải có đủ 6 loại giấy tờ này nếu không sẽ bị xử lý theo quy địnhĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Luật Giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện phải mang theo các loại giấy tờ. Nếu thiếu một trong các loại giấy tờ, bạn sẽ bị phạt hành chính.
Không phải mê tín: Một số tuổi được liệt vào nhóm 'xung khắc' trong năm Bính Ngọ 2026Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 đang đến gần, kéo theo nhiều băn khoăn xoay quanh mệnh năm, tuổi hợp – kỵ theo Can Chi và Ngũ hành.
3 con giáp bước vào vận đỏ như son sau Rằm tháng ChạpĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần, đây là 3 con giáp bước vào vận đỏ như son.
Đây là những đối tượng được nhận quà 300.000 đồng và 600.000 đồng của Chủ tịch nước dịp Tết Nguyên đán 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là các trường hợp nhận được quà tặng mức 300.000 đồng và 600.000 đồng/người theo Quyết định 01/QĐ-CTN năm 2025 của Chủ tịch nước.
Ngày sinh Âm lịch của người sống thọ, càng già càng hưởng phúc, con cháu ba đời khấm kháĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải mê tín, nhưng những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 5 con số sau thường mang năng lượng phúc phần bền bỉ, càng về già càng hưởng lộc an nhiên, tuổi xế chiều nhẹ nhàng, con cháu đủ đầy.
Không phải mê tín: Một số tuổi được liệt vào nhóm 'xung khắc' trong năm Bính Ngọ 2026Đời sống
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 đang đến gần, kéo theo nhiều băn khoăn xoay quanh mệnh năm, tuổi hợp – kỵ theo Can Chi và Ngũ hành.