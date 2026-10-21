Để 'cuộc yêu' mãnh liệt và kéo dài hơn

Duy trì cảm xúc và làm mới lạ các hoạt động tình dục

Theo cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Vinmec, để giúp cho đời sống tình dục trở nên phong phú và đa dạng hơn, bạn có thể đưa ra một số ý tưởng táo bạo và mới mẻ khi làm "chuyện ấy", đơn giản như thay đổi thời gian quan hệ tình dục. Cơn buồn ngủ vào ban đêm có thể phá hỏng bầu không khí lãng mạn và cảm xúc thăng hoa của các cặp đôi. Trong trường hợp này, tình dục vào buổi sáng có lẽ sẽ phù hợp hơn với hai người.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện một số cách sau đây để tình dục trở nên thú vị hơn, bao gồm: Thử thay đổi các tư thế tình dục khác nhau, tạo bầu không khí lãng mạn. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ này cũng có thể giúp cho "cuộc yêu" mãnh liệt và kéo dài hơn.

Giải quyết các vấn đề về đời sống tình dục

Bạn nên nói chuyện cởi mở với người bạn đời của mình nếu có bất kỳ mối quan tâm nào liên quan đến đời sống tình dục, chẳng hạn như mong muốn thay đổi tình dục hoặc cảm nhận của bạn về cơ thể.

Khi tuổi tác của bạn ngày càng cao, một số điều kiện y tế hoặc thuốc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng và hiệu suất tình dục của bạn, đặc biệt là những người đã ngoài 50 tuổi.

Trong trường hợp cả hai đều không hài lòng với đời sống tình dục hiện tại của mình, và không thể giải quyết được, bạn nên tìm đến một nhà trị liệu tình dục để nhận được các giải pháp cải thiện.

Hiện nay, một số cặp vợ chồng lớn tuổi nhận thấy đời sống tình dục của họ thực sự tuyệt vời hơn khi tuổi tác ngày một cao. Bởi vì, đây là quãng thời gian bạn dành cho mình nhiều sự riêng tư hơn, cũng như sự thân mật đối với người bạn chung chăn gối suốt bao năm.

Chế độ ăn uống lành mạnh

Hồng sâm

Theo Bệnh viện Medlatec, hồng sâm là dược liệu được sử dụng trong nhiều bài thuốc điều trị suy giảm ham muốn và chức năng tình dục ở cả nam và nữ. Vì thế, phụ nữ thời kỳ mãn kinh có thể sử dụng dược liệu này với liều phù hợp để cải thiện ham muốn tình dục của mình.

Tuy nhiên, nên chú ý đến liều lượng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ bởi nạp vào quá nhiều hồng sâm sẽ gây một vài tác dụng phụ và tương tác làm giảm hiệu quả của thuốc điều trị.

Mật ong

Mật ong được người xưa đánh giá cao trong tác dụng cải thiện sức khỏe tình dục ở nữ giới. Thực tế trong mật ong chứa nhiều Boron - chất có tác dụng thúc đẩy ham muốn tình dục, giúp phái nữ nhanh đạt đến sự cực khoái. Hơn nữa mật ong còn rất tốt cho làn da, vì thế đừng quên uống ly mật ong ấm mỗi ngày để cải thiện sức khỏe cho mình.

Bí ngô

Hạt bí ngô rất giàu acid béo omega-3 - tiền chất tổng hợp nên nội tiết tố prostaglandin. Nội tiết tố này có vai trò quan trọng với sức khỏe tình dục, vì thế đây cũng là loại thực phẩm tốt cho phụ nữ sau mãn kinh.

Thay đổi nơi làm tình, chẳng hạn như ghế sofa, phòng tắm. Tắm cùng nửa kia của bạn. Massage cho nhau giúp cả hai cùng thư giãn.

Quả táo

Táo là loại hoa quả rất được ưa thích không chỉ bởi vị ngon dễ ăn mà còn rất giàu chất oxy hóa và dinh dưỡng tốt. Đặc biệt trong táo chứa hàm lượng chất chống oxy hóa quercetin rất cao, giúp cải thiện ham muốn tình dục ở nữ và khả năng tình dục ở nam.

Hàu

Hàu là thực phẩm biển giàu chất khoáng tự nhiên, đặc biệt là kẽm. Ăn hàu sẽ giúp tăng nội tiết tố estrogen tự nhiên ở nữ giới, từ đó cải thiện ham muốn tình dục.

Sử dụng chất bôi trơn và dưỡng ẩm âm đạo

Cũng theo Báo Sức khỏe và Đời sống, các sản phẩm bôi trơn gốc nước hoặc gel dưỡng ẩm chuyên dụng giúp giảm lực ma sát, tránh cảm giác đau rát và mang lại sự mềm mại tự nhiên khi giao hợp. Có rất nhiều chất bôi trơn trên thị trường nhưng chị em nên chọn các sản phẩm uy tín đã được cấp phép để dùng thử và tìm ra loại phù hợp với mình.

Cách phụ nữ thông minh làm điều này khi biết chồng ngoại tình GĐXH - Ngày nay những mối quan hệ ngoài hôn nhân diễn ra phổ biến, nhiều người đã không còn có niềm tin vào hôn nhân. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ môi trường làm việc, vợ chồng không hòa hợp, sự xuất hiện của người thứ ba, nhu cầu sinh lý…