Cách phụ nữ thông minh làm điều này khi biết chồng ngoại tình

Chăm sóc chính bản thân mình

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, đa số phụ nữ khi lấy chồng rồi thường hy sinh vì gia đình mà quên mất việc bản thân mình cũng cần được chăm sóc.

Đặc biệt với phụ nữ Việt Nam, luôn cho rằng chồng, con là quan trọng nhất, không chỉ chăm chút cho họ đời sống tinh thần, giáo dục đầy đủ mà còn cả chăm lo cho ngoại hình của chồng con đẹp mắt sáng sủa và lấy đó làm niềm vui.

Còn bản thân mình thì bỏ bê bởi quan niệm đã xuất giá rồi thì như thế nào cũng được. Điều này vô hình trung góp phần không nhỏ khiến các chàng có động cơ ngoại tình.

Bản tính đàn ông vốn dĩ yêu cái đẹp, cho dù là người vợ đầu ấp tay gối, anh ta cũng muốn vợ mình luôn xinh đẹp. Bạn xinh đẹp không những đem lại cảm hứng cho chồng, mà còn là bộ mặt của anh ấy lúc giao tiếp với xã hội. Nếu bạn trông quá nhếch nhác, xuề xòa, chàng sẽ không vui, lâu ngày đâm chán và đi tìm "phở".

Cho bản thân khoảng không gian thăng bằng

Bất kỳ ai, khi đối diện với nỗi đau ngoại tình đều sẽ rơi vào trạng thái hoang mang, mất bình tĩnh, mất kiểm soát và xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực.

Ngày nay những mối quan hệ ngoài hôn nhân diễn ra phổ biến đến nỗi rất nhiều người đã không còn có niềm tin vào hôn nhân.

Đặc biệt với phụ nữ, bạn sẽ dằn vặt đối phương và có những suy nghĩ không thấu đáo. Đó là việc làm sai lầm. Những lúc này, bạn cần phải cho mình một khoảng thời gian tĩnh lặng, một khoảng thời gian để suy nghĩ.

Tại sao cần một khoảng thời gian tĩnh lặng? Theo chuyên gia tâm lý Tuệ An, khoảng thời gian này để bạn bình ổn hơn về mặt cảm xúc, để bạn nhìn ra mình đang còn khổ đau, để bạn hạn chế đem câu chuyện khổ đau của mình đi phát tán ra bên ngoài như là kể với cha mẹ, nói chuyện với con, kể xấu với đồng nghiệp…

Dịu dàng, khéo léo khi nói chuyện với chồng

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, bất kỳ người đàn ông nào cũng thích phụ nữ mềm mỏng, dịu dàng. Chẳng thế mà các cô nàng "tiểu tam" luôn nũng nịu, nhẹ nhàng với chồng bạn. Bản thân là vợ, càng cần yêu thương và ngọt ngào với anh ấy hơn mới phải. Sở hữu một cô vợ khôn khéo, ăn ngon nói ngọt, đàn ông còn cần gì người phụ nữ bên ngoài.

Vẫn biết rằng cuộc sống vợ chồng sẽ có lúc mâu thuẫn, giận dỗi, nhưng dù thế nào cũng đừng nóng nảy, chỉ biết la hét và khóc lóc. Hãy là một người khôn ngoan và hiểu thấu đáo vấn đề, nhẹ nhàng, bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn. Các chàng đánh giá rất cao những bà vợ hiểu chuyện.

Nhiều người đàn ông ngoại tình đôi khi chỉ vì say nắng nhất thời hoặc họ chưa nhận thấy giá trị của gia đình. Bởi vậy khi chồng "sai đường" bạn nên biết cách giúp anh ấy quay về nhà.

Nhiều người đàn ông ngoại tình đôi khi chỉ vì say nắng nhất thời hoặc họ chưa nhận thấy giá trị của gia đình.

Lúc này, hãy nhẹ nhàng với chồng, thể hiện một là một người vợ tốt, luôn dành tình cảm đặc biệt cho chồng. Bạn cần làm cho anh ấy thấy nhà là nơi bình yên, hạnh phúc nhất mà anh ấy có thể trở về những lúc mệt mỏi, áp lực hoặc khi đã trót dại với ai kia.

Người đàn ông khi đã nhận ra sự hi sinh, bao dung của người vợ sẽ biết ơn một nửa của mình. Anh ấy sẽ làm mọi cách để giữ tổ ấm, chuộc lỗi với vợ bởi khi đó họ nhận ra là người cho vợ cảm giác an toàn nhất, còn cô bồ chỉ là kẻ vui chơi qua đường, không vì họ mà hi sinh, lo lắng cho họ thật lòng.

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