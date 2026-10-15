Những lợi ích khi duy trì tần suất 'quan hệ' điều độ

Lợi ích khi duy trì tần suất 'quan hệ' điều độ

Có tác dụng như tập thể dục

Thông tin trên cổng thông tin của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, 'quan hệ gần gũi" là một hình thức tập thể dục thực sự tuyệt vời. Nó sẽ không thay thế máy chạy bộ, nhưng nó có giá trị giống như bạn tập thể dục. Khi cả 2 'gần gũi' là sử dụng khoảng năm calo mỗi phút, nhiều hơn bốn calo so với xem TV.

'Quan hệ" làm tăng nhịp tim của bạn và tăng cường sử dụng các cơ khác nhau trên cơ thể. Trung bình mỗi lần "quan hệ", cơ thể sẽ đốt cháy một lượng khoảng 42 calo tương ứng. Duy trì 'quan hệ' thường xuyên có thể là giải pháp để bạn giảm cân và giữ gìn vóc dáng của mình.

Giảm nguy cơ đau tim

Một cuộc sống tình dục tốt sẽ có ích cho trái tim của bạn. Đây không chỉ là một cách tuyệt vời để nâng cao nhịp tim, quan hệ còn giúp giữ cân bằng lượng estrongen và testosterone. Nếu chỉ cần mọt trong hai yếu tố estrogen hoặc testosterone thấp bạn sẽ bắt đầu gặp nhiều vấn đề như loãng xương và thậm chí là bệnh tim.

'Quan hệ gần gũi" là một hình thức tập thể dục thực sự tuyệt vời.

Nghiên cứu đã cho thấy những người đàn ông quan hệ ít nhất hai lần một tuần có nguy cơ tử vong vì bệnh tim giảm một nửa so với những người đàn ông hiếm khi quan hệ.

Sự vận động trong khi quan hệ tình dục sẽ đẩy nhanh nhịp đập của tim lên khoảng 180 nhịp/phút. Từ đó, lượng oxi mang đến cho tim cũng nhiều hơn nên quá trình thải độc ra khỏi cơ thể được diễn ra nhanh chóng hơn. Do đó, đây được xem là cách hữu hiệu để bạn giữ cho mình có một trái tim khỏe mạnh.

Tần suất quan hệ ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng, cặp đôi ra sao?

Theo cổng thông tin Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tâm Anh, tần suất quan hệ ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng, cặp đôi rất nhiều. Sự gần gũi thuộc nhu cầu sinh lý tương tự như ăn, uống, ngủ… cần điều độ và cân bằng để duy trì hạnh phúc và sức khỏe của bản thân.

Nếu vợ chồng không hòa hợp trong quan hệ, thường gặp vấn đề tiêu cực trong chuyện tình cảm. Tần suất quan hệ bình thường là tình trạng sau 2 ngày cơ thể có những điều như: Cơ thể bình thường, không mệt mỏi, khó chịu. Tinh thần vui vẻ, có nhiều năng lượng khi làm việc, tâm trạng thoải mái, giấc ngủ ổn định.

Để giữ sức khỏe thể chất, tinh thần tốt và hạnh phúc bền lâu, các cặp đôi hãy thẳng thắn chia sẻ, thấu hiểu, tiết chế nhu cầu bản thân và thiết lập chế độ sinh hoạt đều đặn, khoa học và lành mạnh.

Mặt khác, quan hệ quá nhiều, không điều độ hoặc kéo dài sẽ gây suy giảm thể lực, sức khỏe tinh thần và thậm chí mắc các bệnh tâm lý, sinh dục nghiêm trọng. Vì vậy, để giữ sức khỏe thể chất, tinh thần tốt và hạnh phúc bền lâu, các cặp đôi hãy thẳng thắn chia sẻ, thấu hiểu, tiết chế nhu cầu bản thân và thiết lập chế độ sinh hoạt đều đặn, khoa học và lành mạnh.

1 tuần nên quan hệ mấy lần là tốt nhất?

Tần suất quan hệ hợp lý ở người trưởng thành khỏe mạnh thường dao động từ 2-5 lần mỗi tuần là tốt nhất. Đây là mức độ giúp duy trì sự gắn kết cảm xúc, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tinh thần và chức năng sinh lý mà không gây mệt mỏi hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

1 tuần nên quan hệ mấy lần còn tùy thuộc vào độ tuổi, thể trạng, nhu cầu sinh lý và tình trạng sức khỏe của từng cặp đôi. Quan trọng nhất là cả hai cảm thấy thoải mái, không ép buộc và không gặp các dấu hiệu bất thường sau quan hệ như đau, mệt quá mức, rối loạn sinh lý. Nếu có, nên điều chỉnh lại tần suất và thăm khám chuyên khoa nam học hoặc phụ khoa khi cần thiết.

Thời điểm an toàn để gần gũi sau sinh cho các cặp vợ chồng trẻ GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng trẻ thắc mắc về việc quan hệ sau sinh. Thời gian an toàn để gần gũi sau sinh phụ thuộc vào sức khỏe và quá trình hồi phục của người mẹ. Hãy cùng tìm hiểu các dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng để quay lại đời sống tình dục sau sinh.